Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 mars 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
le 30 mars 2026

Puteaux, le 2 avril 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés le 30 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/03/2026FR001243512179 60024,2188XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/03/2026FR001243512173 33624,2763DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/03/2026FR001243512112 00024,2308TQE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/03/2026FR001243512114 50024,1690AQE
 Total179 43624,2391 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Attachments

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 30 mars 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 