Impact Analytics gibt strategische Partnerschaft mit AllSaints bekannt

LONDON, April 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für Entscheidungsfindung, Preisgestaltung, Merchandising und Bestandsoptimierung im Einzelhandel, gab heute eine neue strategische Partnerschaft mit AllSaints bekannt, der in London ansässigen zeitgenössischen Modemarke, die für ihre charakteristischen Lederjacken, minimalistischen Silhouetten und ihre moderne urbane Ästhetik bekannt ist.

AllSaints wurde 1994 gegründet und hat sich zu einer globalen Omni-Channel-Marke entwickelt, die in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien vertreten ist und über eigene Geschäfte, Großhandelspartnerschaften, Franchise-Standorte sowie eine starke digitale Plattform verfügt. Im Zuge der weiteren internationalen Expansion der Marke investiert AllSaints in fortschrittliche Technologien, um schnellere, intelligentere und besser vernetzte Entscheidungen im Bereich Merchandising zu ermöglichen.

AllSaints hat Impact Analytics als Partner ausgewählt, um seine Einkaufs- und Merchandising-Abläufe zu modernisieren und zu skalieren und sich damit von einer veralteten Infrastruktur zu lösen, die stark auf Tabellenkalkulationen, manuelle Arbeitsabläufe und fragmentierte Entscheidungsprozesse angewiesen war. Durch den Einsatz von KI-basierten Planungstools will das Unternehmen Prozesse optimieren, die Prognosegenauigkeit verbessern und den Teams ermöglichen, sich auf wertschöpfende Entscheidungsfindung statt auf die Bearbeitung von Daten zu konzentrieren.

„Bei AllSaints ist eine der vier Säulen unserer Transformation, datengesteuert und KI-gestützt zu werden“, erklärt Alfie Meekings, Chief Transformation and Technology Officer bei AllSaints. „Wir haben ein tolles Team, aber die Mitarbeitenden müssen sehr viel Zeit damit verbringen, Daten manuell zu extrahieren und auszuwerten. Dank dieser Partnerschaft können wir repetitive, wenig wertschöpfende Aufgaben eliminieren, sodass sich unsere Merchandiser darauf konzentrieren können, die tatsächlichen Entwicklungen unserer Marke zu verstehen und schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen, um die richtigen Produkte an den richtigen Orten für unsere Kunden bereitzustellen.“

Impact Analytics wird eine vollständig integrierte, KI-basierte Lösung implementieren, die den gesamten Lebenszyklus der Lieferkette und der Warenplanung abdeckt. Die Einführung erfolgt schrittweise und umfasst:

CortexEye™ für agentenbasierte KI und native Business Intelligence

Zuweisung und Wiederauffüllung

Preissenkungen und Optimierung von Aktionspreisen

Finanzplanung für Merchandise

Artikel- und Sortimentplanung





Ein Schwerpunkt der Initiative ist die Beschleunigung des wöchentlichen Handelsrhythmus. Heute verlangen die Trading-Packs von AllSaints für den Montag, dass die Teams bereits am Sonntag mit der Datenerfassung beginnen, um bis Montagnachmittag Klarheit zu gewinnen. Mit CortexEye steht das komplette Trading-Pack für Montag am Montagmorgen um 8:00 Uhr zur Verfügung, aufgeschlüsselt nach Abteilungen und Teams, sodass die Handelsbesprechungen sofort beginnen und bis zum Mittag konkrete Maßnahmen ergriffen werden können.

„Wir freuen uns darauf, agentische KI einzusetzen, um unsere Teams dabei zu unterstützen, das zu tun, was sie am besten können“, fügt Alfie Meekings hinzu. „Anstatt wertvolle Zeit mit der Erstellung von Berichten zu verschwenden, können wir gut vorbereitet, informiert und handlungsbereit in die Woche starten. Ich möchte, dass unsere Teams sich einloggen und erfahren, was weltweit in unserer Marke vor sich geht und worauf wir unsere Energie konzentrieren müssen, anstatt selbst nach diesen Antworten suchen zu müssen.“

„Marken wie AllSaints befinden sich an einem Wendepunkt, an dem Schnelligkeit, Klarheit und Selbstvertrauen bei der Entscheidungsfindung ausschlaggebend sind“ so Prashant Agrawal, Gründer und CEO von Impact Analytics. „Diese Partnerschaft zielt darauf ab, vereinzelte Tabellenkalkulationen durch eine einheitliche, KI-basierte Plattform und Business-Intelligence-Lösung zu ersetzen, die das Fachwissen der Händler erweitert, Planungszyklen beschleunigt und messbare Ergebnisse bei Einkaufs-, Preis- und Bestandsentscheidungen erzielt.“

Mit diesem Projekt baut Impact Analytics seine Präsenz bei globalen Mode- und Lifestyle-Marken weiter aus und unterstützt Einzelhändler dabei, ihre zentralen Merchandising-Abläufe zu modernisieren, ohne dabei die Kreativität und Intuition zu beeinträchtigen, die großartige Marken auszeichnen.

Über AllSaints

AllSaints ist eine globale, zeitgenössische Marke mit Hauptsitz in East London und regionalen Designstudios in Los Angeles, Taipeh, Seoul und Tokio. Das Unternehmen entwirft komplette Kollektionen für Damen- und Herrenmode, Accessoires und Parfüms. Die Marke verfügt über rund 220 eigene Geschäfte, Verkaufsstände und Outlets in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Asien und betreibt zudem eine eigene Online-Plattform. In den letzten Jahren konnte die Marke weltweit Erfolge bei der Entwicklung von Aktivitäten außerhalb des Einzelhandels verzeichnen, darunter neue Großhandelsgeschäfte, Lizenzerlöse und Franchise-Partnerschaften. AllSaints wurde 1994 gegründet und beschäftigt heute über 2.000 Mitarbeitende und ist in 27 Ländern vertreten. Die in New York ansässige Marke John Varvatos wurde im Oktober 2021 von AllSaints übernommen. Es handelt sich um eine alternative Luxusmarke für Herrenmode, die im Jahr 2000 gegründet wurde und mittlerweile über 21 Filialen verfügt, die sich alle in Nordamerika befinden (mit Ausnahme einer Filiale in London); außerdem betreibt das Unternehmen eine eigene Online-Plattform.

Über Impact Analytics

Impact Analytics bietet KI-native SaaS-Lösungen und Beratungsdienstleistungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Rentabilität und Kundenzufriedenheit durch tiefere Dateneinblicke und prädiktive Analysen mithilfe agentischer KI zu maximieren. Mit einer vollständig integrierten End-to-End-Plattform für Planung, Prognosen, Merchandising, Preisgestaltung und Werbeaktionen ermöglicht Impact Analytics Unternehmen, intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Erkenntnissen zu treffen, anstatt sich bei der Prognose und Planung des diesjährigen Geschäfts auf die Daten des Vorjahres zu verlassen. Mit über einer Million maschinellen Lernmodellen ist Impact Analytics seit einem Jahrzehnt führend im Bereich der KI-Innovation und setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Prognose, Planung und operative Exzellenz in den Branchen Einzelhandel, Lebensmittel, Fertigung und Konsumgüter. Impact Analytics wurde von Fortune, Financial Times, Inc. 5000 und dem RIS Leaderboard für Innovation und Wachstum ausgezeichnet und ist weiterhin führend bei der Gestaltung der Zukunft der Business Intelligence. Denken Sie anders über KI und erfahren Sie mehr unter www.impactanalytics.ai.

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Vice President, Global Head of Marketing

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