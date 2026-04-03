Annonce des intervenants pour The Battery Show Europe 2026

STUTTGART, Allemagne, 03 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Tech Expo, l’événement de référence pour la communauté des technologies des batteries et des véhicules électriques, s’apprêtent à accueillir une impressionnante sélection d’intervenants du 9 au 11 juin 2026 à Messe Stuttgart. L’édition de cette année réunira des leaders du secteur, des innovateurs et des décideurs publics afin d’aborder les défis et opportunités clés de la filière européenne des batteries et de l’électrification.

Ces intervenants de haut niveau traiteront de sujets allant de l’innovation en matière de batteries et de l’électrification à la durabilité et à la compétitivité mondiale. La conférence comprendra également des tables rondes stratégiques, des sessions techniques et des opportunités de networking visant à favoriser la collaboration tout au long de la chaîne de valeur des batteries.

Allocutions consacrées à la chaîne d’approvisionnement, à la montée en puissance industrielle et aux données des véhicules

Le programme de conférences s’ouvrira le 9 juin avec Jennifer Karle, chargée de mission politique à la Commission européenne - DG Grow, qui interviendra sur le thème « Securing Europe’s Battery Future Through Policy, Financial Support and Industrial Strategy » (Assurer l’avenir des batteries en Europe grâce aux politiques publiques, aux soutiens financiers et à la stratégie industrielle). Cette intervention offrira un aperçu clair et concret de la manière dont la Commission européenne soutient la production de batteries à travers des initiatives clés telles que le Net Zero Industry Act (règlement sur l’industrie « zéro net ») et l’Industrial Accelerator Act (loi sur l’accélérateur industriel), y compris les nouveaux critères « Made in Europe ». Elle établira également un lien entre politiques publiques et mise en œuvre, en détaillant comment des mécanismes de financement comme le Battery Booster et le futur Fonds européen de compétitivité soutiennent la montée en capacité des industriels en Europe.

Elle sera suivie de la session : « Cost Competitiveness and Europe’s Industrial Scale-Up Challenge » (Compétitivité des coûts et défi de la montée en puissance industrielle en Europe), une table ronde analysant pourquoi l’exécution de la montée en charge constitue un défi majeur pour l’Europe et pourquoi un écosystème complet des batteries est nécessaire pour rester compétitif. Cette discussion réunira des dirigeants de premier plan de toute la chaîne de valeur, notamment Karena Cancilleri, vice-présidente exécutive chargée des matériaux cathodiques pour batteries chez Umicore AG & Co. KG ; Feng (Matt) Shen, directeur général de CATL Europe, et président exécutif de l’activité automobile internationale chez CATL ; et Uwe Keller, responsable du développement des batteries chez Mercedes-Benz AG.

Modérée par Denny Thiemig, associé chez McKinsey & Company, la session abordera la manière dont les coûts énergétiques, les compétences de la main-d’œuvre, la profondeur des chaînes d’approvisionnement et l’incertitude réglementaire accentuent les risques lors des phases de montée en production. Elle examinera également si la différenciation technologique, les applications alternatives et les chaînes de valeur circulaires peuvent réellement améliorer la compétitivité des coûts en Europe, ou si des transformations structurelles plus profondes sont nécessaires.

Le lendemain, le 10 juin, deux allocutions sont prévues : « Solid-State Batteries Beyond the Hype: Readiness, Reality and Europe’s Path to Scale » (Les batteries solides au-delà du battage médiatique : état de préparation, réalité et la trajectoire de l’Europe vers l’industrialisation à grande échelle), et « Diversifying Demand Beyond Passenger EVs: Saft’s Vision for Battery Innovation » (Diversifier la demande au-delà des véhicules électriques particuliers : la vision de Saft pour l’innovation batterie).

La première, une table ronde réunissant Jean-Baptiste Behaghel, PDG et président de Blue Solutions ; Vincent Yang, PDG de Prologium ; Sebastian Wolf, directeur des opérations chez PowerCo ; le Dr Alex Yu, directeur technique et cofondateur de Factorial Inc, évaluera ce qui a changé, quels défis entravent encore la montée en puissance et comment les batteries solides s’inscrivent dans les objectifs plus larges de l’Europe en matière de mobilité, d’industrie et de politique. La discussion s’interrogera également sur la pertinence de cette technologie à court terme face à d’autres chimies potentiellement plus rapides à déployer.

À la suite de cette table ronde, Cédric Duclos, PDG de Saft, examinera comment les technologies, notamment le stockage des énergies renouvelables et les services au réseau, allant des transports (ferroviaire, maritime et aérien) aux infrastructures critiques, constituent l’épine dorsale des transports et des communications modernes, de la transition énergétique, des interventions d’urgence et de la sécurité nationale.

La dernière journée de l’événement, le 11 juin, proposera quatre allocutions sur les données des véhicules, les perspectives du secteur des batteries, et plus encore.

La première session, « Europe’s Battery Outlook Beyond 2030 » (Perspectives du secteur des batteries en Europe au-delà de 2030), sera animée par Ilka von Dalwigk, directrice générale de ReCharge, qui présentera une vision ambitieuse pour l’industrie des batteries au-delà de 2030. Elle expliquera comment l’Europe peut capitaliser sur ses atouts pour renforcer sa position de leader mondial tout en soutenant la relance industrielle, la sécurité énergétique et l’action climatique.

Ensuite, la session « Battery Passport Countdown: Are You Ready for 2027? » (Compte à rebours du passeport batterie : êtes-vous prêts pour 2027 ?) traitera de l’approche des échéances fixées par le règlement européen sur les batteries, le compte à rebours pour la mise en œuvre complète du passeport batterie étant officiellement lancé. Alors que l’industrie se précipite pour se mettre en conformité, les dirigeants sont confrontés aux réalités complexes de la traçabilité, de la gestion des données et de la responsabilité des multiples parties prenantes à travers les chaînes de valeur mondiales. L’intervenant Douglas Johnson-Poensgen, fondateur et PDG de Circulor, s’appuiera sur son expérience de terrain issue de partenariats avec de grands équipementiers mondiaux et des fabricants de batteries pour analyser l’état réel de préparation du marché, explorer ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas), et offrir un aperçu des défis des huit prochains mois.

La session « High Scrap and Low Throughput during Ramp-Up: The ‘Cash-Burn Chasm’ » (Taux de rebut élevé et faible rendement pendant la montée en puissance : le « gouffre de consommation de trésorerie ») avec Tal Sholklapper, PDG de Voltaiq ; et François Verkindt, responsable des batteries chez Schneider Electric, mettra en lumière les stratégies des producteurs de batteries pour surmonter les défis liés à la rentabilité, notamment les taux de rebut élevés et les faibles cadences de production. S’appuyant sur l’expérience de terrain tirée de projets européens en cours, notamment les collaborations entre Voltaiq et Schneider Electric, cette session explorera ce qui distingue les usines qui réussissent de celles qui sont enlisées dans le « gouffre de consommation de trésorerie ».

La série d’allocutions se terminera par « Using Connected Vehicle Data to Improve EV Safety, Quality and Reliability » (Utiliser les données des véhicules connectés pour améliorer la sécurité, la qualité et la fiabilité des véhicules électriques), présentée conjointement par Faisal Altaf, responsable principal de l’ingénierie du système de gestion de batterie chez JLR ; et Timothy Engstrom, directeur général d’Elysia. Cette intervention examinera comment l’intégration des données tout au long du cycle de vie et les stratégies de surveillance connectée redéfinissent les approches en matière d’assurance qualité, de contrôle de la sécurité et d’ingénierie de la fiabilité des véhicules électriques, à mesure que les flottes se développent.

« The Battery Show Europe proposera une sélection exceptionnelle d’intervenants afin d’identifier des solutions de nouvelle génération, nouer des partenariats stratégiques et maîtriser les technologies qui définissent la transition énergétique », a souligné Suzanne Deffree, vice-présidente du groupe Manufacturing by Informa. « Leur expertise offrira des perspectives précieuses sur l’avenir des technologies de batteries et de l’électrification, contribuant à stimuler l’innovation et la durabilité dans l’ensemble du secteur. »

The Battery Show Europe 2026 s’annonce comme un événement transformateur, offrant aux participants les outils et connaissances nécessaires pour faire avancer le secteur. Les inscriptions sont désormais ouvertes, avec un tarif préférentiel Early Bird valable jusqu’au 10 avril.

Réservez votre place dès aujourd’hui pour participer aux échanges qui façonnent l’avenir des technologies de batteries.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de The Battery Show Europe .

À propos de The Battery Show

The Battery Show est le salon le plus important et le plus complet consacré aux technologies de pointe des batteries. Il est organisé conjointement avec l’Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, le seul salon-conférence entièrement dédié aux batteries avancées ainsi qu’aux groupes motopropulseurs électriques et hybrides. Les visiteurs de nos salons peuvent découvrir et tester les derniers produits, technologies et solutions proposés par près de mille exposants, réseauter avec des dizaines de milliers de participants et accéder à un large éventail de formations réparties sur plusieurs parcours et sessions techniques. The Battery Show est organisé par Informa Markets Manufacturing et comprend The Battery Show Europe, The Battery Show Amérique du Nord et The Battery Show India. En 2025, Informa Markets Engineering prévoit de lancer The Battery Show South et The Battery Show Asia. Parmi les partenaires médias figurent Battery Technology et DesignNews, du groupe Informa Markets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site informamarkets.com.

À propos de Manufacturing by Informa

Le portefeuille Manufacturing d’Informa Markets, filiale d’Informa plc (LON:INF), est le principal producteur d’événements B2B, éditeur et acteur des médias digitaux pour l’industrie mondiale de la fabrication avancée et technologique, un secteur d’une valeur de 3 000 milliards de dollars. Nos supports imprimés et numériques fournissent des informations fiables au marché de l’ingénierie et s’appuient sur notre base de données propriétaire de 1,3 million de contacts pour mettre en relation les fournisseurs avec les acheteurs et les décideurs influençant les achats. Nous organisons plus de 50 salons et conférences dans une dizaine de pays, réunissant des professionnels de la fabrication venus du monde entier. Le portefeuille Manufacturing est organisé par Informa, le principal organisateur de salons au monde, qui fait vivre une grande diversité de marchés spécialisés, crée des opportunités et les aide à prospérer tout au long de l’année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site informamarkets.com.

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