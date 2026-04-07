Kraken Robotics demonstriert autonomen Start und Bergung von KATFISH von einem SEFINE-USV

ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. („Kraken“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt die erfolgreiche Integration und Demonstration seines geschleppten Sonarsystems KATFISH mit synthetischer Apertur sowie seines autonomen Start- und Bergungssystems (LARS) von SEFINEs unbemanntem Oberflächenfahrzeug (USV) RD-22 in Zusammenarbeit mit SEFINE SISAM (Strategic Unmanned Systems Research Center) bekannt. Die Demonstration fand im ersten Quartal 2026 vor der Küste von Istanbul in der Türkei statt.

„Jüngste Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung des Schutzes kritischer Seeverkehrswege und der Unterwasserinfrastruktur. Autonome Minenabwehrfähigkeiten wie die von KATFISH können eine wichtige Rolle dabei spielen, Seestreitkräfte dabei zu unterstützen, minenähnliche Objekte effizient zu erkennen und zu klassifizieren“, so Bernard Mills, Executive Vice President, Defence bei Kraken Robotics. „Durch die Kombination des multifunktionalen USV von SEFINE mit Krakens hochmodernem KATFISH und dem USV LARS können Marineeinheiten fortschrittliche Technologien schneller und effizienter einsetzen und so die Verteidigung und maritime Sicherheit in zunehmend komplexen Umgebungen stärken.“

Im Mittelpunkt der Demonstration standen die schnelle Erkennung und Klassifizierung von minenähnlichen Objekten sowie kritischer Unterwasserinfrastruktur; an der Veranstaltung nahmen mehrere Seestreitkräfte und Regierungsorganisationen teil. KATFISH lieferte Daten mit einer Auflösung von 3 cm × 3 cm bei einer Reichweite von 200 Metern pro Seite, die live an eine Kommandozentrale an Land übertragen wurden, wodurch die Echtzeit-Klassifizierung von Kontakten durch Bediener mithilfe der Missionsplanungssoftware von SEFINE SISAM ermöglicht wurde.

Dasselbe KATFISH- und USV-LARS-System wurde im November 2025 von einem 11 Meter langen ARCIMS-USV der britischen Royal Navy demonstriert. Diese gemeinsamen Integrationen stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung agiler, modularer und kosteneffizienter Minenabwehrfähigkeiten für moderne Marineoperationen dar.

Ein Video der Demonstration ist unter https://youtu.be/JIXapiCCeSA zu sehen.

Abbildung 1: Kraken Robotics demonstriert den autonomen Start und die Bergung von KATFISH

von einem SEFINE RD-22 USV

Abbildung 2: Bilder des Synthetic Aperture Sonars von Kraken,

aufgenommen von KATFISH während der Demonstration.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. revolutioniert die Unterwasserüberwachung durch 3D-Bildsensoren, Stromversorgungslösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren Ozeanen zu meistern – sicher, effizient und nachhaltig.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über 30 Ländern weltweit.

Am 3. März 2026 gab Kraken die Übernahme der Covelya Group Limited (die „Übernahme“) bekannt, eines führenden internationalen Anbieters von unternehmenskritischen Unterwassertechnologielösungen, der über seine Tochtergesellschaften Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd., Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. und Chelsea Technologies Ltd. tätig ist. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen und der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

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