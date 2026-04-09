Bitwise lance l'ETP Hyperliquid Staking





Ce produit vise à offrir une exposition à HYPE, le token natif de la plateforme blockchain Hyperliquid, incluant des récompenses de staking potentielles



Hyperliquid est une plateforme en pleine croissance proposant le trading de produits dérivés sur la blockchain, conçue pour allier des fonctionnalités de la bourseà la transparence inhérente à la blockchain.



Ce produit est le septième ETP de staking de qualité institutionnelle de Bitwise, alors que l'intérêt des investisseurs pour les ETP cryptographiques permettant le staking ne cesse de croître





9 avril 2026, Francfort - Bitwise annonce aujourd'hui le lancement du Bitwise Hyperliquid Staking ETP (symbole BHYP ; ISIN DE000A4ARTJ5) sur la Deutsche Börse Xetra. Ce produit vise à offrir une exposition cotée en bourse à HYPE, le token natif du réseau Hyperliquid, répliquant l'indice Kaiko HYPE Reference Rate LDNLF . Outre l'exposition au cours, cet ETP est conçu pour capter les rendements liés au staking générés sur la plateforme, permettant ainsi aux investisseurs de participer à un rendement potentiel sans avoir à gérer eux-mêmes des portefeuilles, des clés privées ou le staking sur la blockchain.

Hyperliquid est une plateforme de trading basée sur la blockchain permettant la négociation de produits dérivés, notamment de contrats à terme perpétuels. Elle combine la rapidité et l'expérience utilisateur des bourses traditionnelles avec la transparence de l'infrastructure blockchain. Hyperliquid fonctionne avec un carnet d'ordres et un système d'exécution entièrement sur la blockchain, ce qui signifie que les transactions sont enregistrées et vérifiables sur le réseau. Cette conception a pour objectif de réduire la dépendance vis-à-vis des intermédiaires tiers traditionnels tout en maintenant des performances et une liquidité élevées.

La plateforme a suscité un intérêt croissant au cours de l'année écoulée, avec une augmentation des volumes de trading et de l'activité des utilisateurs, reflétant une demande plus importante pour des alternatives plus transparentes et plus efficaces aux plateformes de trading centralisées. Pour les investisseurs traditionnels, Hyperliquid représente un segment émergent de l'infrastructure des actifs numériques qui apporte des fonctionnalités de type bourse sur la blockchain.

Bradley Duke, directeur général et responsable Europe chez Bitwise, a déclaré : « L’ETP Bitwise Hyperliquid Staking complète, au bon moment notre gamme croissante d’ETP de staking européens. Hyperliquid s’est imposé comme une place de marché on-chain de premier plan, en particulier pour les produits dérivés, alliant haute performance et transparence. Son carnet d’ordres et son modèle d’exécution entièrement on-chain le distinguent non seulement des bourses traditionnelles, mais aussi des autres plateformes cryptographiques. Pour les investisseurs, cela offre une exposition à un segment en pleine évolution de l’infrastructure de marché basée sur la blockchain via une structure cotée en bourse qui leur est familière. Les investisseurs peuvent également bénéficier de rendements potentiels liés au staking sans avoir à gérer eux-mêmes les processus techniques. »

Le BHYP, émis par Bitwise Europe GmbH en Allemagne, est le septième produit lancé par Bitwise dans le cadre de sa gamme de produits European Total Return, reflétant les efforts continus de la société pour élargir l’accès aux produits de staking indexés.

Le BHYP est entièrement adossé à des tokens HYPE conservés en stockage à froid. Les récompenses de staking potentielles, si elles sont gagnées, s’accumulent quotidiennement et sont prises en compte dans la part de cryptomonnaie de chaque part d’ETP. L’indice Kaiko HYPE Reference Rate LDNLF permet aux investisseurs de suivre la performance nette de frais. Il peut être acheté et vendu via un compte de courtage classique, sans nécessiter de portefeuille crypto.

Le staking est un moyen pour les détenteurs de jetons d'un réseau blockchain de générer des rendements supplémentaires en bloquant leurs cryptomonnaies pendant une certaine période. Cela leur permet de contribuer à la validation des transactions sur le réseau, ce qui renforce sa sécurité et sa fiabilité. En contrepartie, ils gagnent des jetons supplémentaires. Contrairement aux dividendes, qui proviennent des bénéfices de l'entreprise, les récompenses de staking rémunèrent les détenteurs pour leur rôle actif dans le maintien de la blockchain.

Détails clés du produit

Nom de l'ETP ETP Bitwise Hyperliquid Staking Symbole principal BHYP ISIN / WKN DE000A4ARTJ5 / A4ARTJ Indice de référence Taux de référence HYPE LDNLF Rémunération cible du staking NET* 1,00 %* TER 0,85 % par an Émetteur Bitwise Europe GmbH Siège social Allemagne

* La rémunération nette de staking représente le rendement moyen attendu du staking revenant à l'ETP après déduction des frais de service de staking, mais avant application des frais de gestion annuels (TER 0,85 % par an). L'émetteur prélève 33 % du total des rémunérations de staking générées à titre de frais de service de staking. Ces frais servent à couvrir les coûts opérationnels liés à la maintenance de l'infrastructure de staking de l'ETP, y compris les frais facturés par les prestataires de services de staking, et à soutenir la gestion continue du processus de staking. Les récompenses sont créditées quotidiennement sur l'ETP et réinvesties automatiquement, ce qui augmente au fil du temps le droit à la cryptomonnaie par part d'ETP. Le taux de staking peut varier en fonction des conditions du réseau, des niveaux de récompense et de la dynamique globale du marché.

Avertissement : la récompense de staking indiquée ne constitue pas une garantie de rendements futurs. Les résultats réels peuvent différer en raison de facteurs tels que les règles du protocole, la participation des validateurs, la volatilité du marché, les performances du réseau, l'utilisation et les frais de transaction des validateurs. Le staking comporte des risques, notamment la perte potentielle des actifs mis en staking et des récompenses accumulées en cas de slashing, de pénalités, de vulnérabilités des contrats intelligents, d'exploits du protocole ou d'autres problèmes opérationnels. Plus d'informations disponibles surwww.bitwiseinvestments.eu/products .

Un aperçu des produits mentionnés est disponible ici : Liste des produits Bitwise





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