Glenn Mullan se joint au conseil d’administration de Cartier

VAL-D’OR, Québec, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (« Cartier » ou la « Société ») (TSXV : ECR ; FSE : 6CA) a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Glenn Mullan à son conseil d'administration.

M. Mullan apporte à Cartier une combinaison rare de profondeur technique, de connaissances des marchés des capitaux, d’expérience en gouvernance et de leadership éprouvé dans l’industrie minière canadienne. Sa nomination survient à un moment clé pour la Société, alors que Cartier affine sa vision stratégique et fait progresser le projet Cadillac en vue de franchir la prochaine étape de création de valeur.

Fort de plus de quatre décennies d’expérience couvrant l’exploration minérale, l’avancement de projets, le développement corporatif et la direction de sociétés ouvertes, M. Mullan devrait apporter une contribution significative à mesure que Cartier poursuit sa croissance et consolide sa position dans le camp minier de Val-d’Or. Son arrivée au sein du conseil renforce davantage la capacité de la Société à exécuter ses priorités et à soutenir l’avancement rigoureux de ses actifs.

« Alors que Cartier poursuit la mise en œuvre de sa stratégie, la nomination de Glenn Mullan constitue un ajout important à notre conseil d’administration », a déclaré Daniel Massé, président du conseil d’administration. « Glenn apporte une combinaison hautement complémentaire d’expertise géologique, corporative et financière, ainsi qu’un solide historique de création de valeur dans le secteur minier. Sa vision et son expérience seront particulièrement précieuses alors que la Société avance avec une orientation accrue, une profondeur renforcée et une vision claire pour l’avenir. »

Le 8 avril 2026, Cartier a octroyé 300 000 options d’achat d’actions à M. Mullan en lien avec sa nomination à titre d’administrateur. Ces options sont exerçables au prix de 0,23 $ par action et expirent le 7 avril 2031, conformément aux modalités du régime d’options d’achat d’actions de la Société. Chaque option permet à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la Société.

À propos de Glenn Mullan

Glenn Mullan est le fondateur de Golden Valley Mines Ltd., où il a occupé les fonctions de président, chef de la direction et président du conseil d’administration de 2000 à 2021. Il est également le fondateur et ancien président exécutif de Abitibi Royalties Inc. (2010-2021), jusqu’à ce que les deux sociétés soient acquises par une société ouverte inscrite à la NYSE. Il siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs autres émetteurs de ressources naturelles inscrits à la Bourse de croissance TSX.

Géologue et prospecteur de formation, M. Mullan a joué un rôle déterminant dans l’avancement des importantes découvertes de nickel de Canadian Royalties Inc. au Nunavik, dans le nord du Québec, depuis la découverte jusqu’à l’étude de faisabilité et l’acquisition par un groupe minier chinois spécialisé dans le nickel. Il a également été président de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) de 2016 à 2019. M. Mullan détient un baccalauréat en sciences en géologie de l’Université Concordia (1992) ainsi que le titre ICD.D de l’Institut des administrateurs de sociétés de Montréal (2007).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

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Philippe Cloutier, géo.

Président et chef de la direction

Téléphone : 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

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