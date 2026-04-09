Planisware - Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2025

Mise à disposition du Document

d'Enregistrement Universel 2025

Paris, France, le 09 avril 2026 - Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce avoir déposé ce jour son Document d'Enregistrement Universel 2025 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro de dépôt n° D.26-0242.

Le Document d'Enregistrement Universel inclut notamment :

Le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

Le rapport de gestion ;

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

Le rapport de durabilité

Le descriptif du programme de rachat d'actions ;

Les différents rapports de Commissaires aux comptes ;

Les informations relatives aux honoraires versées aux Commissaires aux comptes.





Ce Document d'Enregistrement Universel peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de Planisware, planisware.com, section Investisseurs.

Contact

Relations avec les investisseurs Médias Benoit d'Amécourt Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon benoit.damecourt@planisware.com planisware@brunswickgroup.com +33 6 75 51 41 47 +33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet ») La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 850 collaborateurs répartis dans 20 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 650 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 35 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

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