EUROBIO SCIENTIFIC : RESULTAT ANNUEL 2025

RESULTAT ANNUEL 2025

Progression du chiffre d’affaires annuel de 9% à 168 M€

Déploiement de la stratégie du Groupe : Ventes des produits propriétaires en hausse de 20%, à 35% du Chiffre d’affaires Internationalisation : 42% du Chiffre d’affaires réalisé hors de France

Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique du Groupe,





Paris, le 10 avril 2026 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés 2025, établis selon les normes françaises et arrêtés par le conseil d’administration de la société qui s’est réuni le 9 avril 2026.

Les résultats annuels 2025 d’Eurobio Scientific reflètent la capacité du Groupe à exécuter son plan stratégique de croissance des produits propriétaires et d’internationalisation.

en M€ 2025 conso 2024 conso Variation Chiffre d’affaires 168,3 154,2 9% Subventions de R&D et CIR 0,7 0,7 0 Total des produits d'exploitation 169 154,9 9% Coût d'achat des marchandises -91,7 -82,7 11% Marge brute opérationnelle 77,3 72,2 7% Impact cession du stock alloué au PPA 0 -0,3 Marge brute 77,3 71,9 8% Dépenses de recherche et développement -4,6 -4,6 0% Frais marketing et commerciaux -34,3 -29,4 17% Frais généraux et administratifs -18,7 -16,1 16% Résultat opérationnel

(hors amortissement PPA, écart acquisition et reprise du stock PPA) 19,7 22,1 -11% Amortissement des actifs incorporels issus du PPA -5,1 -4,7 9% Amortissement des écarts d’acquisition -3,8 -3,7 3% Résultat opérationnel 10,8 13,3 - 19% Amortissement des immobilisations hors PPA -7,7 -5,5 40% EBITDA hors reprise stock PPA 27,4 27,7 -1% Résultat financier -2,9 -5,6 - Résultat exceptionnel - -1,4 - Impôts -2,9 -2,3 - Résultat net 4,9 4,0 22% Trésorerie 20,7 23,1 Dette financière hors crédit-bail -7,9 -3,6 Compte courant EB Development -12,4 -23,4 Capitaux propres 183,9 178,7

Croissance de l’activité de 9% et progression des ventes de produits propriétaires

Eurobio Scientific a enregistré à fin décembre 2025 un chiffre d’affaires de 168 M€ contre 154,2 M€ à fin décembre 2024, soit une progression de +9%. Sur une base proforma comparable, c’est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance s’élève à +2,3%.

Les effets de périmètre sur 2025 se détaillent comme suit :

4,9 M€ liés à la prise en compte d’une quote part des activités des gammes EndoPredict® et Prolaris® acquises au 1er août 2024 ;

0,9 M€ lié à l’acquisition de la société Quimark, également distributeur d’EndoPredict® et Prolaris® en Italie, au 1er mars 2025 ;

4,1 M€ liés à l’acquisition de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments Spa en Italie, au 1er juillet 2025.





Sur une base comparable, la hausse d’activité de 3,6 M€ s’explique principalement par la croissance de l’activité en France (+5,2 M€) portée par certains facteurs non récurrents comme les contextes épidémiques Chikungunya et Dengue dans les territoires d’outre-mer ou encore la prorogation de certains appels d’offre en Transplantation qui ont maintenu les volumes d’activité sur ce segment avec la gamme de produits One Lambda. L’activité de la filiale GenDx s’établit à 33,5 M€, soit une hausse de 9% en 2025.

Les activités de certaines filiales européennes ont connu un repli suite à l’arrêt de certaines gammes de distribution.

Globalement, la croissance des produits propriétaires s’élève à 20% par rapport à l’exercice 2024, surperformant la croissance totale du groupe. En conséquence, la part des produits propriétaires continue à augmenter, s’établissant à près de 35% du chiffre d’affaires en 2025 contre environ 32% en 2024.

Stabilité des résultats reflétant une pression sur les marges et les difficultés de certaines filiales européennes

Le taux de marge brute s’établit à 45,5% en 2025, en léger tassement de 0,8 points par rapport à l’exercice 2024. Environ 0,4 points sont liés aux effets de la réorganisation des activités du Groupe en Allemagne ayant entrainé la fermeture du site dédié aux gammes EndoPredict® et Prolaris® dont la production a été rapatriée en France, ainsi que la fermeture du bureau commercial de Munich. Le reste est principalement lié aux pressions structurelles sur les prix, notamment en France en raison des politiques de remboursement se traduisant par une érosion progressive des marges brutes pour les acteurs du secteur.

Les dépenses de Recherche et Développement sont stables à 4,6 M€. Elles représentent environ 8% du chiffre d’affaires propriétaire. Le Groupe maintient sa stratégie d’innovation soutenue en transplantation autour du typage HLA et du suivi post-transplantation avec notamment le lancement de NGSengine® 4.0, du prototype NGSgo-ProntoFLX et la certification IVDR du NGSgo®-ProntoAmp. Pour les autres familles de diagnostique, le Groupe a poursuivi le renforcement de son portefeuille de produits propriétaires et de solutions diagnostiques à travers une combinaison de lancements ciblés, avancées réglementaires et partenariats stratégiques. Le groupe a notamment accéléré le développement et la mise sur le marché de tests propriétaires en biologie moléculaire, en particulier via l’obtention de certifications IVDR pour plusieurs références clés (dont l’ EBX073 pour des dermatophytes), permettant leur transition d’une utilisation limitée à la recherche, vers un usage clinique et un accès élargi aux marchés européens réglementés.

Les frais marketing et commerciaux s’élèvent à 34,2M€, en hausse de 4,8M€ dont 3,7M€ liés aux effets de périmètre et 1,1M€ (soit 4,8%) lié à l’important renforcement depuis la fin de l’exercice 2024 des équipes commerciales et marketing au niveau groupe et filiales afin de renforcer le suivi des produits propriétaires.

Les frais généraux et administratifs s’élèvent à 18,7 M€ en hausse de 2,6 M€ dont 1,1M€ liés aux effets de périmètre et 1,5M€ (soit 10%) principalement liés à des charges non récurrentes (coûts de réorganisation pour 0,3 M€ ; charges liées aux distributions d’actions gratuites à la suite de la finalisation de l’offre publique d’achats ; autres dépenses pour 0,6 M€ ; autres charges non récurrentes pour 0,3 M€).

Ainsi, au 31 décembre 2025, l’EBITDA atteint 27,4 M€, niveau comparable à celui de 2024. Hors amortissement PPA et reprise du stock PPA, le résultat opérationnel s’élève à 19,7 M€ contre 22,1 M€ en 2024,.

Le résultat financier est négatif à -2,9 M€ principalement lié au service de la dette financière envers EB Development.

Le résultat net ressort ainsi à 4,9 M€ d’euros au 31 décembre 2025 contre 4 M€ au 31 décembre 2025.

Stabilité du Free cash-flow à 6 M€

Les cash flows liés aux opérations s’élèvent à 18,9 M€. Les cash-flows liés aux opérations d’investissement comprennent – 12,9 M€ correspondant principalement aux effets inorganiques. Il en résulte un Free cash-flow de 6 M€.

A fin décembre 2025, Eurobio Scientific dispose d’une trésorerie de 20,6 M€, avec une dette financière (hors crédit-bail) de 10,1 M€ et des comptes courants pour un montant de 12,4M€, soit une situation nette de -1,9 M€.

Contrat de distribution Seegene

Eurobio Scientific rappelle qu’il est en partenariat depuis 2011 avec la société sud-coréenne Seegene dans le cadre d’un contrat de distribution qui a généré environ 48 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2025.

Comme indiqué dans le Rapport Financier Semestriel au 30 Juin 2025, Seegene a indiqué son souhait de rentrer en direct sur le marché français à compter du 1er janvier 2027. Comme le prévoit toutefois notre contrat de distribution, Eurobio Scientific pourra, avec l’accord de Seegene, continuer d’honorer ses contrats commerciaux privés conclus avant la date d’échéance du contrat pour une durée maximale de 3 ans, ainsi que ses contrats publics pour la durée de l’octroi des appels d’offres. Ainsi, les parties restent en discussion pour définir les modalités de cette transition dans le respect des stipulations contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Poursuite du déploiement stratégique

Eurobio Scientific poursuit le déploiement de ses axes stratégiques prioritaires : le développement des produits propres, l’internationalisation et l’ouverture de nouveaux marchés. Ces trois axes ont pour objectif de permettre au Groupe de se développer avec, à la fois, une croissance de son chiffre d’affaires et de ses marges.

Prochain rendez-vous financier

Assemblée générale : 18 juin 2026

A propos d’Eurobio Scientific







Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 360 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.







Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société.

Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP







Contacts Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Président Directeur Général

Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO

Tel. +33 1 69 79 64 80 Actus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33 1 53 65 68 68

eurobio-scientific@actus.fr





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