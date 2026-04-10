AdUX : Mise à disposition du rapport annuel 2025

 | Source: AdUX AdUX

Communiqué de presse

ADUX ANNONCE LA MISE A DISPOSITION DE SON RAPPORT ANNUEL 2025

                                                                                            

Paris, 10 avril 2026, 18h

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) annonce que le rapport annuel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Les documents suivants ont été intégrés dans le rapport annuel :

  • Le rapport financier annuel 2025 comprenant les comptes consolidés, les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes
  • Le rapport sur le gouvernement d’entreprise
  • Les informations sur les honoraires des commissaires aux comptes

Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.adux.com dans la rubrique Investisseurs/Documentation.

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2025.
La société est cotée à Paris sur Euronext Growth.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ALDUX

Plus d’informations sur : www.adux.com
Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr

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CP ADUX - Communiqué MAD Rapport annuel 2025
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