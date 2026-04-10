AdUX : Mise à disposition du rapport annuel 2025

Communiqué de presse
ADUX ANNONCE LA MISE A DISPOSITION DE SON RAPPORT ANNUEL 2025
Paris, 10 avril 2026, 18h
Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) annonce que le rapport annuel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Les documents suivants ont été intégrés dans le rapport annuel :
- Le rapport financier annuel 2025 comprenant les comptes consolidés, les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes
- Le rapport sur le gouvernement d’entreprise
- Les informations sur les honoraires des commissaires aux comptes
Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.adux.com dans la rubrique Investisseurs/Documentation.
À PROPOS DE ADUX
Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24,6 millions d’euros en 2025.
La société est cotée à Paris sur Euronext Growth.
Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ALDUX
Plus d’informations sur : www.adux.com
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LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr
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