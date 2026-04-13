DECLARATION EXERCICE 2026/23 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 13 avril 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/23 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 7 avril au 10 avril 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO857-Apr-26NL0015001W4940 00010,9010XPAR
213800RQNIQT48SEEO857-Apr-26NL0015001W4931 50010,8722DXE
213800RQNIQT48SEEO857-Apr-26NL0015001W495 50010,8801TQE
213800RQNIQT48SEEO858-Apr-26NL0015001W4940 00011,2012XPAR
213800RQNIQT48SEEO858-Apr-26NL0015001W4932 00011,1851DXE
213800RQNIQT48SEEO858-Apr-26NL0015001W495 00011,2004TQE
213800RQNIQT48SEEO859-Apr-26NL0015001W4939 00011,0045XPAR
213800RQNIQT48SEEO859-Apr-26NL0015001W4932 50010,9951DXE
213800RQNIQT48SEEO859-Apr-26NL0015001W495 50011,0211TQE
213800RQNIQT48SEEO8510-Apr-26NL0015001W4939 08411,1762XPAR
213800RQNIQT48SEEO8510-Apr-26NL0015001W4931 26211,1636DXE
213800RQNIQT48SEEO8510-Apr-26NL0015001W495 50011,1228TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

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