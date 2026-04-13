Information réglementée

Paris, 13 avril 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/23 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 7 avril au 10 avril 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 7-Apr-26 NL0015001W49 40 000 10,9010 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 7-Apr-26 NL0015001W49 31 500 10,8722 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 7-Apr-26 NL0015001W49 5 500 10,8801 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 8-Apr-26 NL0015001W49 40 000 11,2012 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 8-Apr-26 NL0015001W49 32 000 11,1851 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 8-Apr-26 NL0015001W49 5 000 11,2004 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 9-Apr-26 NL0015001W49 39 000 11,0045 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 9-Apr-26 NL0015001W49 32 500 10,9951 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 9-Apr-26 NL0015001W49 5 500 11,0211 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 10-Apr-26 NL0015001W49 39 084 11,1762 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 10-Apr-26 NL0015001W49 31 262 11,1636 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 10-Apr-26 NL0015001W49 5 500 11,1228 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe