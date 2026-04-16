Nimityksiä Suomisen johtoryhmässä

Suominen Oyj, pörssitiedote, 16.4.2026 klo 8.45

Suominen on nimittänyt Liisa Pursiheimon (KTM, Suomen ja Yhdysvaltain kansalainen) henkilöstöjohtajaksi (CHRO) ja Suomisen johtoryhmän jäseneksi 21.4.2026 alkaen.

Liisa Pursiheimolla on vuosikymmenten kansainvälinen johtamiskokemus. Hän on työskennellyt uransa aikana pitkään Yhdysvalloissa ja johtanut globaaleja henkilöstöhankkeita useilla markkinoilla ja eri kulttuureissa. Viimeksi hän työskenteli neljän vuoden ajan SACHEM Inc.:llä Global Director, Human Resources -tehtävässä.



“Olen iloinen voidessani toivottaa Liisa Pursiheimon tervetulleeksi Suomiseen. Hänellä on vahva kokemus työskentelystä kansainvälisten tiimien ja sidosryhmien kanssa sekä organisaatioiden tukemisen kasvussa ja muutoksessa erittäin globaalissa toimintaympäristössä”, sanoo Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Kuten 26.2.2026 tiedotettiin, Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Rouru on päättänyt jättää yhtiön siirtyäkseen uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella.

Kuten 29.1.2026 tiedotettiin, Kimmo Raunio on nimitetty Suomisen talousjohtajaksi (CFO) ja Suomisen johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 18.5.2026.



Suomisen johtoryhmä 18.5.2026 alkaen:

Charles Héaulmé , toimitusjohtaja

, toimitusjohtaja Kimmo Raunio , talousjohtaja (CFO)

, talousjohtaja (CFO) Markku Koivisto , kaupallinen johtaja

, kaupallinen johtaja Francois Guetat , operatiivinen johtaja (COO)

, operatiivinen johtaja (COO) Liisa Pursiheimo , henkilöstöjohtaja (CHRO)

, henkilöstöjohtaja (CHRO) Marika Väkiparta, strategia- ja transformaatiojohtaja sekä vt. lakiasiainjohtaja





Charles Héaulmé, toimitusjohtaja, puh. +358 10 214 3268



Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.



