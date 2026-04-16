COURTOIS SA : Eligible au PEA-PME

COURTOIS SA

Communiqué de presse Toulouse, le 16 avril 2026

Les actions COURTOIS SA sont éligibles au PEA-PME

La société COURTOIS SA annonce respecter le critère d'éligibilité au PEA-PME précisé par l'article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, à savoir être une société dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices calendaires précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité.

Les actions de la société COURTOIS SA, admises aux négociations sur Euronext Paris, compartiment C (FR0000065393), peuvent en conséquence être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel, notamment une franchise d'impôt sur les plus-values à condition de n'effectuer aucun retrait pendant 5 ans.

La société invite ses Actionnaires intéressés par l’intégration de leurs actions COURTOIS SA dans un PEA-PME, à se rapprocher de leur conseiller financier.

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