COURTOIS SA : Rapports financier annuel 2025

Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2026

Le 30 avril 2026

Modalité de mise à disposition

des documents préparatoires à l'Assemblée et du Rapport Financier Annuel 2025

Les Actionnaires de la société seront réunis en Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2026 à 15h30 dans les salons de l’hôtel « Novotel Toulouse Centre Wilson » 15 place Wilson 31000 Toulouse.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 15 avril 2026 (bulletin n°45) et l'avis de convocation sera publié au BALO le 4 mai prochain.

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de Commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.courtois-sa.com) à compter du 30 avril 2026.

Dans la mesure où les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société et conformément aux nouvelles dispositions de l'article R. 225-88 du Code de Commerce, la société sera donc dispensée de procéder à leur envoi aux Actionnaires qui en feraient la demande.

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce est mis à disposition sur le site internet de la société www.courtois-sa.com au siège social de la société.

Le rapport financier annuel 2025 qui intègre notamment le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le rapport de gestion ainsi que les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2025, est mis en ligne sur le site de la société (www.courtois-sa.com) sous les rubriques :

- « Informations Réglementées »

- « Rapports 2025 »

Il a été transmis à l'AMF le 30 avril 2026 au format XHTML/XBRL.

Pièce jointe