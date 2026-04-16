Proactis SA Mise a disposition du rapport semestriel S1-2026

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Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 31 juillet 2025

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Paris, le 16 avril 2026,

La société Proactis SA annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 31 juillet 2025.

Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse https://www.proactis.com/proactis-sa, dans la Rubrique « Investor relations /Regulated information ».

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A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

Contacts

E-mail: investorContact@proactis.com

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