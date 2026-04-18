MAILAND, Italien, April 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während der Mailänder Designwoche (20.–24. April 2026) präsentiert Stella33 Limitless Workspace – Where Design Performs, ein Erlebnisprojekt, das in ihrem Business Center Stella Santa Giulia in Mailand stattfindet.

Limitless Workspace ist mehr als nur eine Ausstellung; es markiert den Start einer umfassenderen Plattform und Vision, die die Rolle des Arbeitsplatzes in modernen Unternehmen neu definiert.

Ein neues Paradigma: vom Raum als Darstellung zum Raum als Performance

Jahrelang wurden Büroumgebungen als Rahmen für die Arbeit konzipiert – geprägt von Effizienz, Standardisierung und formaler Repräsentation. Heute vollzieht sich ein Wandel in diesem Paradigma. „Limitless Workspace“ verfolgt einen neuen Ansatz: Der Arbeitsplatz ist nicht länger eine statische Umgebung, sondern ein lebendiges System, das auf tatsächlichen menschlichen Verhaltensweisen und sich wandelnden Arbeitsmodellen basiert. Design wird nicht mehr daran gemessen, wie ein Raum aussieht, sondern daran, wie er funktioniert – indem er die Produktivität fördert, Beziehungen erleichtert und die tatsächliche Arbeitsdynamik unterstützt.

„Limitless Workspace“ ist die Weiterentwicklung des Büros über seine traditionellen räumlichen und funktionalen Grenzen hinaus – ein dynamisches System, in dem Raum, Technologie und Kultur zusammenwirken, um das menschliche Potenzial zu entfalten, und das es Unternehmen ermöglicht, sich kontinuierlich anzupassen und im Zeitalter des permanenten Wandels der Wissensgesellschaft erfolgreich zu agieren. Aus dieser Perspektive wird das Büro zu einer Plattform – die sich nicht durch ihre Raumaufteilung, sondern durch ihre Nutzung, Belebung und Leistungsfähigkeit definiert.

Neben dem persönlichen Erlebnis auf der Milan Design Week gibt Pietro Martani, Gründer von Stella33, in Zusammenarbeit mit der MIT Sloan Management Review Italia eine 16-seitige Beilage (FOCUS – Limitless Workspace) heraus. Die Beilage beleuchtet den strukturellen Wandel am Arbeitsplatz anhand fundierter Forschungsergebnisse, Fallstudien und Expertenbeiträgen – und positioniert die Arbeitsplatzstrategie als eine Managementdisziplin, die Immobilien, Organisationsgestaltung, Technologie und die Erfahrung der Mitarbeiter miteinander verbindet.

Zur Plattform gehört limitlessworkspace.com , eine Online-Plattform, die Diagnosetools und Inhalte zu aktuellen Themen bereitstellt.

Praktische Informationen

Stella Santa Giulia – Via Luigi Russolo 9, Mailand, Italien

20.–24. April, 2026

9:00–19:30 Uhr

Kostenloser Eintritt

Besucher sind herzlich eingeladen, die Räumlichkeiten nach Belieben zu erkunden und Design in seiner realen, alltäglichen Anwendung zu erleben.

Über Stella33

Stella33 entwickelt und verwaltet Arbeitsumgebungen der nächsten Generation, in denen Design, Dienstleistungen, Technologie und Gemeinschaft zusammenwirken, um die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden zu steigern.

Partner

Dvo | Jaipur Rugs | Noau Lab | Noo.ma | Mogu | Quadrifoglio Group | Quinti | Wetacoo | Work with Island

Artdirection des Projekts: Francesca Lilli – Stella33

Artdirection-Styling: Elena Pelosi