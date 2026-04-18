MILAN, Italie, 18 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Milan Design Week (du 20 au 24 avril 2026), Stella33 présente Limitless Workspace – Where Design Performs, un projet expérientiel hébergé à Milan au sein de son centre d’affaires Stella Santa Giulia .

Plus qu’une simple exposition, Limitless Workspace marque le lancement d’une plateforme et d’une vision plus larges qui redéfinissent le rôle de l’espace de travail dans les organisations contemporaines.

Un nouveau paradigme : de l’espace comme lieu de représentation à l’espace comme lieu de performance

Pendant des années, les environnements de bureau ont été conçus comme des réceptacles rigides façonnés par des considérations d’efficience, de standardisation et de représentation formelle. Aujourd’hui, ce paradigme évolue. Le projet Limitless Workspace propose une approche différente : l’espace de travail n’est plus un environnement statique, mais un système vivant, conçu autour de comportements humains réels et de modèles de travail en constante évolution. Ici, la conception du lieu de travail ne se mesure plus à la seule esthétique d’un espace, mais à sa performance : en favorisant la productivité, en facilitant les relations et en soutenant la dynamique réelle du travail.

Limitless Workspace représente l’évolution du bureau au-delà de ses frontières physiques et fonctionnelles traditionnelles vers un système dynamique où espace, technologie et culture convergent pour libérer tout le potentiel humain, permettant ainsi aux organisations de s’adapter en permanence et de performer dans l’économie du savoir, à l’ère du changement permanent. Dans cette perspective, le bureau devient une plateforme, non pas définie par son agencement mais par son usage, son activation et sa performance.

Parallèlement à l’expérience physique présentée à la Milan Design Week, Pietro Martani, fondateur de Stella33, assure la direction éditoriale d’un supplément de 16 pages (FOCUS – Limitless Workspace) en collaboration avec MIT Sloan Management Review Italia. Ce supplément examine la transformation structurelle du lieu de travail à travers des recherches approfondies, des études de cas et des contributions d’experts ; il positionne la stratégie d’aménagement des espaces de travail comme une discipline managériale qui intègre l’immobilier, la conception organisationnelle, la technologie et l’expérience collaborateur.

La plateforme comprend limitlessworkspace.com , un portail en ligne qui propose des outils de diagnostic et des contenus de référence.

Informations pratiques

Stella Santa Giulia – Via Luigi Russolo 9, Milan, Italie

Du 20 au 24 avril 2026

De 9h00 à 19h30

Entrée libre

Les visiteurs sont invités à explorer librement cet espace de conception dans son application concrète au quotidien.

À propos de Stella33

Stella33 conçoit et gère des écosystèmes de travail nouvelle génération où design, services, technologie et communauté convergent pour optimiser la performance et le bien-être.

Partenaires

Dvo | Jaipur Rugs | Noau Lab | Noo.ma | Mogu | Quadrifoglio Group | Quinti | Wetacoo | Work with Island

Direction artistique du projet : Francesca Lilli – Stella33

Direction de la ligne artistique : Elena Pelosi