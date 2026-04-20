AVIS À IGNORER -- BVI Medical, Inc.

WALTHAM, Mass., 20 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BVI Medical, Inc. nous informe que les journalistes et autres lecteurs doivent ignorer le communiqué de presse publié le 20 avril 2026, « BVI annonce l’obtention du marquage CE au titre du Règlement européen sur les dispositifs médicaux pour Virtuoso®, une toute nouvelle plateforme chirurgicale à double fonction », et diffusé par GlobeNewswire.