Information réglementée

Paris, 20 avril 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/24 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 13 avril au 17 avril 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 13-Apr-26 NL0015001W49 40,500 10.8995 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 13-Apr-26 NL0015001W49 32,677 10.8895 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Apr-26 NL0015001W49 5,000 10.8918 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 14-Apr-26 NL0015001W49 43,941 11.2453 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 14-Apr-26 NL0015001W49 24,983 11.2449 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 14-Apr-26 NL0015001W49 3,903 11.2954 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 15-Apr-26 NL0015001W49 41,398 11.5414 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 15-Apr-26 NL0015001W49 19,071 11.5317 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 15-Apr-26 NL0015001W49 4,998 11.5456 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 16-Apr-26 NL0015001W49 35,045 11.9704 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 16-Apr-26 NL0015001W49 15,938 11.7954 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 16-Apr-26 NL0015001W49 3,560 11.7593 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 17-Apr-26 NL0015001W49 34,681 12.1239 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 17-Apr-26 NL0015001W49 17,492 12.0828 DXE



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Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

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