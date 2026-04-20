DECLARATION EXERCICE 2026/24 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée

Paris, 20 avril 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/24 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 13 avril au 17 avril 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8513-Apr-26NL0015001W4940,50010.8995XPAR
213800RQNIQT48SEEO8513-Apr-26NL0015001W4932,67710.8895DXE
213800RQNIQT48SEEO8513-Apr-26NL0015001W495,00010.8918TQE
213800RQNIQT48SEEO8514-Apr-26NL0015001W4943,94111.2453XPAR
213800RQNIQT48SEEO8514-Apr-26NL0015001W4924,98311.2449DXE
213800RQNIQT48SEEO8514-Apr-26NL0015001W493,90311.2954TQE
213800RQNIQT48SEEO8515-Apr-26NL0015001W4941,39811.5414XPAR
213800RQNIQT48SEEO8515-Apr-26NL0015001W4919,07111.5317DXE
213800RQNIQT48SEEO8515-Apr-26NL0015001W494,99811.5456TQE
213800RQNIQT48SEEO8516-Apr-26NL0015001W4935,04511.9704XPAR
213800RQNIQT48SEEO8516-Apr-26NL0015001W4915,93811.7954DXE
213800RQNIQT48SEEO8516-Apr-26NL0015001W493,56011.7593TQE
213800RQNIQT48SEEO8517-Apr-26NL0015001W4934,68112.1239XPAR
213800RQNIQT48SEEO8517-Apr-26NL0015001W4917,49212.0828DXE


A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

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