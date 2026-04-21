EXP chargée de la surveillance des travaux pour un projet de 40 M$ 

MONTRÉAL, 21 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La première phase des travaux de réfection de la Grande Allée, l’un des corridors routiers les plus empruntés de la Rive-Sud de Montréal, a débuté. Réalisé conjointement par la Ville de Longueuil et la Ville de Brossard, ce projet d’une valeur de 40 M$ modernisera les infrastructures municipales, tout en améliorant la sécurité et la fluidité des déplacements pour des milliers d’usagères et d’usagers.

Depuis 2022, des équipes multidisciplinaires d’EXP accompagnent ces villes dans la transformation de cet important lien routier. Cette collaboration a débuté avec la réalisation des études préliminaires, ainsi que de la conception des plans et devis. Aujourd’hui, EXP continue d’apporter son expertise au projet en assurant la surveillance durant les travaux, entre la rue Jonergin et le boulevard Gaétan-Boucher, à Longueuil, et entre l’avenue Alma et le boulevard Milan, à Brossard.

Les travaux permettront de moderniser les infrastructures de surface et souterraines, tout en repensant entièrement l’aménagement de cet axe routier essentiel pour la mobilité. L’ajout de bandes verdissantes, d’arbres, de luminaires et d’une piste cyclable contribuera à créer un corridor urbain agréable, durable et favorable aux moyens de transport actifs.

« La réfection de la Grande Allée est un projet majeur pour les villes de Longueuil et de Brossard, et EXP est fière de jouer un rôle central dans celui-ci. Cette participation constitue un jalon clé dans le renforcement de notre présence sur la Rive-Sud de Montréal, dont nous nous réjouissons », affirme Stéphane Lajoie, chargé de projet et directeur, Infrastructures urbaines.

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À propos d’EXP

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux milieux bâtis et naturels du monde entier. L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales.

Aujourd’hui, chez EXP, des milliers de personnes aux idées novatrices collaborent pour créer des projets et des expériences extraordinaires, année après année. Pour plus d’information, visitez le www.exp.com.

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Mireille Simard

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