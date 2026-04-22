HIGHCO : Marge Brute T1 2026

Aix-en-Provence, le 22 avril 2026 (18h)

HIGHCO : CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T1 2026 CONFORME AUX ATTENTES AVEC UNE MARGE BRUTE PUBLIÉE DE 19,93 M€ (+26,4%) ET DE 16,18 M€ PCC (+2,6%) ; GUIDANCES 2026 CONFIRMÉES

Hausse d’activité au T1 2026 tirée par le pôle Retail Activation en France

Marge Brute (MB) T1 2026 de 19,93 M€ à données publiées (+26,4% incluant Sogec et BudgetBox) et de 16,18 M€ à PCC ( 1 ) (+2,6%).

(+2,6%). Croissance organique du pôle Retail Activation (+24,1% publié ; +3,4% PCC) portée par la bonne dynamique d’activité en France, niveau d’activité du pôle Retail Agencies stable (+0,2%) et progression de la marge brute du pôle Retail Media (+204,3% publié ; +2,5% PCC).

Croissance des activités en France (+33,8% publié ; +6,2% PCC) et repli à l’International (-20,1%).





Guidances 2026 confirmées

Marge brute supérieure à 78 M€, soit une croissance supérieure à 17% à données publiées.

Marge opérationnelle ajustée ( 2 ) supérieure à 12%.

supérieure à 12%. Projet de restructuration des activités de Sogec.





Rapport financier annuel 2025 et Assemblée générale du 27 mai 2026







Marge brute

(en M€)(1) 2026 Publié 2026 PCC(2) 2025 Variation

2026 Publié / 2025 Variation

2026 PCC(2) / 2025 T1 19,93 16,18 15,77 +26,4% +2,6%

(1) Données non auditées.

(2) PCC : à périmètre comparable (hors acquisitions de Sogec et BudgetBox) et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

(3) Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo réalise un premier trimestre conforme aux attentes avec un niveau d’activité en hausse de +26,4% à données publiées et +2,6% à données comparables, essentiellement porté par la croissance des volumes de coupons dématérialisés traités, la solution HighCo Nifty et la plateforme HighCo Merely. Le second trimestre s’inscrit dans la poursuite de l’intégration de Sogec et BudgetBox. »

HAUSSE D’ACTIVITÉ AU T1 2026 TIRÉE PAR LE PÔLE RETAIL ACTIVATION EN FRANCE

HighCo affiche au T1 2026 une marge brute de 19,93 M€ à données publiées en croissance de +26,4%, incluant Sogec et BudgetBox, et de 16,18 M€ à PCC (+2,6%) avec :

la poursuite de la bonne dynamique du pôle Retail Activation en croissance de +24,1% à 13,89 M€ à données publiées ( +3,4% PCC ) porté, en France, par les solutions HighCo Nifty et HighCo Merely ainsi que la forte hausse des volumes de coupons dématérialisés traités ;

à 13,89 M€ à données publiées ( ) porté, en France, par les solutions HighCo Nifty et HighCo Merely ainsi que la forte hausse des volumes de coupons dématérialisés traités ; la stabilité du pôle Retail Agencies à 3,88 M€ ( +0,2% ) ;

du pôle à 3,88 M€ ( ) ; la croissance du pôle Retail Media de +204,3% à 2,16 M€ à données publiées (+2,5% PCC).





En incluant Sogec, le pôle Retail Activation représente 69,7% de la marge brute du Groupe publiée au T1 2026. Avec BudgetBox, le pôle Retail Media représente quant à lui 10,8% de la marge brute du Groupe publiée. Le pôle Retail Agencies représente, enfin, 19,5% de la marge brute du Groupe publiée.

Croissance des activités en France

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2026 Publié / 2025



Variation 2026 PCC / 2025



% Marge brute globale Publié



2026 Publié 2026 PCC 2025 T1 18,18 14,43 13,58 +33,8% +6,2% 91,2%

En France, la marge brute publiée est de 18,18 M€ au T1 2026 en hausse de +33,8%, dont 3,75 M€ issus des activités acquises Sogec et BudgetBox dont l’intégration se poursuit. La France représente 91,2% de la marge brute du Groupe publiée. Hors ces acquisitions de 2025, les activités sont en croissance organique de +6,2% au T1 2026 à 14,43 M€ (PCC). Le pôle Retail Activation (+34,9% Publié avec Sogec / +9,1% PCC hors Sogec) confirme sa bonne dynamique de croissance en France, grâce notamment à la poursuite du développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles) ainsi qu’à la forte hausse des volumes de coupons dématérialisés traités. Comme anticipé, les activités du pôle Retail Agencies sont stables sur le trimestre (+0,2%). La marge brute du pôle Retail Media est en croissance (+204,3% Publié avec BudgetBox / +2,5% PCC hors BudgetBox).

Repli des activités à l’International

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2026 / 2025



% Marge brute globale Publié



2026 2025 T1 1,75 2,19 -20,1% 8,8%

A l’International, les activités sont en baisse de -20,1% à 1,75 M€ au T1 2026 et représentent 8,8% de la marge brute du Groupe publiée.

En Belgique, la marge brute est en fort repli de -22,5% à 1,51 M€ compte tenu de la baisse marquée des activités de traitement des coupons et de gestion des offres promotionnelles différées sur le trimestre.

Les activités en Espagne ressortent quasi stables (-0,5%) et représentent 1,2% de la marge brute du Groupe publiée.

GUIDANCES 2026 CONFIRMÉES

Les performances publiées au T1 et le niveau d’activité attendu au T2 permettent au Groupe de confirmer ses guidances 2026 :

une marge brute supérieure à 78 M€ intégrant les acquisitions des activités de Sogec et BudgetBox sur un exercice complet, soit une progression supérieure à +17% (MB 2025 publiée : 66,65 M€) ;

intégrant les acquisitions des activités de Sogec et BudgetBox sur un exercice complet, (MB 2025 publiée : 66,65 M€) ; une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) supérieure à 12% (marge opérationnelle ajustée 2025 : 12,1%).

Par ailleurs, les ressources financières du Groupe seront notamment allouées au projet de restructuration et de réduction des effectifs de Sogec ainsi que de son plan de sauvegarde de l’emploi.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025 ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MAI 2026

Le document d’enregistrement universel 2025 de HighCo a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 20 avril 2026 sous le numéro D.26-0262. Ce document, contenant le rapport financier annuel, est disponible sur le site Internet de la Société (www.highco.com), rubrique « Investisseurs / Informations réglementées / Rapport Financier Annuel ».

L’Assemblée générale se tiendra le mercredi 27 mai 2026 à 11h00 au siège social à Aix-en-Provence. Il y sera notamment proposé la distribution d’un solde de dividende de 0,25 € par action au titre de l’exercice 2025, dont la mise en paiement sera effectuée le 3 juin 2026 (date de détachement du coupon le 1er juin 2026).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et les retailers dans la mise en place de leurs activations promotionnelles avec un modèle unique, intégrant la conception, la diffusion, le traitement et le pilotage des opérations.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T2 2026 et S1 2026 : mercredi 22 juillet 2026

Résultats S1 2026 : mercredi 9 septembre 2026

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 10 septembre 2026 à 10h

Marge brute T3 2026 et 9 mois 2026 : mercredi 21 octobre 2026

Marge brute T4 2026 et 12 mois 2026 : mercredi 27 janvier 2027

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

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