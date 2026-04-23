GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 23 avril 2026

GROUPE GUILLIN : RESULTATS CONSOLIDES 2025

En millions d'euros Exercice 2025 Exercice 2024 Variation 2025 / 2024 Produit des Activités Ordinaires (PAO) 884,5 869,7 1,7 % Résultat opérationnel 67,5 78,2 -13,6% Résultat net 48,6 60,1 -19,1 % Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 93,9 105,1 -10,7 % Endettement net 38,5 16,2 Gearing (ratio endettement net / capitaux propres) 0,06 0,03 Trésorerie nette 27,0 78,5

Ces comptes audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 26 mars 2026.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 884,5 M€, en progression de 1,7% par rapport à l’exercice 2024 et de 1,2% à périmètre constant. Le PAO du secteur « emballages » augmente de 1,4% par rapport à 2024 (+0,9% à périmètre constant) et de 7,1% pour le secteur « matériels ».

Le résultat opérationnel s’élève à 67,5 M€, en baisse de 13,6% par rapport à 2024. Cette baisse s’explique principalement par la hausse des coûts de production liée à l’inflation, portant notamment comme en 2024 sur les charges de personnel et les autres frais. Cette hausse structurelle des coûts en Europe constitue un enjeu majeur de productivité et de compétitivité pour les industriels européens, face à une concurrence grandissante de pays à main d’œuvre bon marché (Turquie, Chine, ...). Dans ce contexte, le Groupe a poursuivi en 2025 l’adaptation de son dispositif industriel avec notamment l’arrêt de certaines productions au Royaume-Uni et en Allemagne, permettant une meilleure intégration des technologies au sein d’autres sites du Groupe. Ces décisions ont généré des surcoûts de mise en œuvre.

Le résultat net s’établit à 48,6 M€, en baisse de 19,1% par rapport à 2024.

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à

93,9 M€ en recul de 10,7% par rapport à 2024 ; elle reste à un niveau satisfaisant permettant au Groupe de poursuivre sa stratégie d’investissements et de développement. Au 31 décembre 2025, le Groupe présente un endettement net de 38,5 M€ traduisant la solidité financière du Groupe ainsi que sa rigueur de gestion et ce, malgré un niveau d’investissements élevé (les investissements industriels réalisés en 2025 s’élèvent à 68,2 M€, contre 62 M€ l’année précédente). Les capitaux propres attribuables au Groupe s’établissent à 658,7 M€ au 31 décembre 2025 en hausse de 26,3 M€ par rapport à 2024.

En 2025, le Groupe a poursuivi son développement avec notamment le renforcement de son pôle « papier/carton ». Commercialement, le Groupe a lancé la marque WEFOLD By Guillin début 2025, afin de regrouper sous une bannière unique ses activités Papier/Carton dédiées au Food Service et de permettre à nos clients l’accès à notre offre globale. Dans ce cadre, un nouveau centre logistique de 35000 m² situé entre Tours et Blois a été mis en place afin d’optimiser les flux et d’accroître la réactivité commerciale. Par ailleurs, Wefold Diffusion (filiale créée en février 2025) a acquis le 25 avril 2025 les fonds de commerce des sociétés Cartonnerie Moderne, Alpes Emballages et Défi Imprimerie spécialisés dans le boîtage carton personnalisé. Puis, le 30 décembre 2025, deux sociétés belges Gruyaert Verpakking Srl et Verpakkingen V de V SA ont rejoint le Groupe Guillin. La 1ère est un acteur de référence sur le marché belge de la fabrication de boîtes pâtissières en carton personnalisées et la seconde assure la distribution en Belgique notamment des produits Gruyaert. Ces 2 opérations s’inscrivent dans la stratégie de développement du pôle Papier/Carton du Groupe et vise à renforcer les expertises industrielles et commerciales des sociétés Wefold.

GROUPE GUILLIN SA – ZI – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25290 Ornans – France

Tel : 03.81.40.23.23 – Fax : 03.81.62.15.92. www.groupeguillin.com - contact@groupeguillin.fr

Capital : 11 487 825 € - 349 846 303 RCS Besançon – APE 7010Z

Cotation EURONEXT GROWTH – code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

La stratégie de diversification en matériaux et en technologie développée par le Groupe Guillin depuis plusieurs années lui permet ainsi de continuer à s’imposer comme le leader en solutions d’emballage alimentaire.

Au niveau géopolitique, le conflit qui a éclaté le 28 février 2026 au Moyen-Orient impliquant notamment l’Iran et dont la durée ne peut être déterminée à ce jour, pourrait avoir des effets indirects sur l’activité du Groupe, tels que difficultés d’approvisionnement, augmentation du prix du pétrole, du gaz, des matières premières et de l’énergie, et avoir un effet sur l’inflation de manière générale. Ce contexte économique mais surtout géopolitique mondial crée plus que jamais de fortes incertitudes, même si le Groupe n’est pas présent dans les pays actuellement en conflit (notamment Iran, Moyen-Orient, Ukraine, Russie, Biélorussie). Le Groupe restera de plus confronté aux aléas de la consommation alimentaire des ménages européens qui pourrait se trouver perturbée dans ce contexte.

Cependant, malgré cette période complexe, le Groupe et ses équipes restent mobilisés autour des principes qui ont fait son succès, notamment sa dynamique commerciale, sa rigueur de gestion et sa performance industrielle, afin de satisfaire ses clients dans tous les pays où il est présent et de les accompagner dans cette période complexe.

Le versement d’un dividende de 0,90 € par action sera proposé à l’Assemblée Générale.

Prochains rendez-vous 2026 :

24 avril 2026 : Réunion SFAF Paris

18 juin 2026 à 9h30 : Assemblée Générale, Maison.A Trocadéro, 112 Avenue Kléber, 75016 Paris.

22 octobre 2026 : Publication des comptes semestriels 2026 et communiqué de presse associé

23 octobre 2026 : Réunion SFAF

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe Guillin est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires.

Le Groupe Guillin est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 25 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 3 200 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe Guillin, coté sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 884,5 M€ en 2025.

Pour toute information complémentaire : contact@groupeguillin.fr

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