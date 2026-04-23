ACTIVITÉ AU 31 MARS 2026

PRÈS DE 1 450 RÉSERVATIONS SUR LE T1 (+1%)

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE T1 À 518 M€

PERSPECTIVES 2026 INCHANGÉES

Activité commerciale Aménagement et Promotion

1 449 réservations totales de logements sur le T1 2026 : +1% vs. T1 2025

Offre commerciale de qualité et adaptée au marché : Emplacement : >90% de l’offre commerciale en zones tendues (Abis, A, B1),

+17 pts vs. 2022 Amélioration continue des taux de pré commercialisation des opérations, délai d’écoulement à un niveau pré crise à 5 mois

Backlog de 3,7 Md€ à fin mars, soit 1,5 année d’activité : poursuite du rechargement dans une approche sélective avec des opérations aux marges d’engagement cible





Chiffre d’affaires Groupe T1 : 518 M€

Chiffre d'affaires New Nexity1 à 513 M€ (-13%) : Reflet mécanique du ralentissement embarqué de l’activité Aménagement et Promotion partiellement compensé par la croissance des activités d’exploitation





Perspectives 2026 inchangées2

Amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity 1 en hausse sur 2026

avec un ROC New Nexity en hausse sur 2026 Poursuite de la baisse du ratio de levier3 avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à 3,5x au plus tard en 2027

COMMENTAIRE DE VÉRONIQUE BÉDAGUE, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

« La progression du consensus politique autour des enjeux du logement, illustrée notamment par les mesures prises début 2026 en faveur de l’investissement locatif et par l’atténuation des ponctions envisagées sur le logement social, favorisent l’émergence d’un environnement plus porteur sur le sujet du logement. De plus, les élections municipales ont replacé le logement au cœur des priorités locales.

Dans ce contexte, la performance commerciale du premier trimestre — traditionnellement peu extrapolable à l’échelle d’une année — s’inscrit par ailleurs dans un environnement géopolitique particulièrement incertain en fin de période. Le volume de réservations affiche une légère croissance et les indicateurs commerciaux confirment la qualité de notre offre ainsi que la pertinence de notre positionnement, comme en témoigne l’amélioration continue du taux de pré commercialisation de nos opérations.

Le Groupe aborde ainsi 2026 avec une organisation simplifiée et un modèle recentré, lui permettant de capter le rebond du cycle dès qu’il se matérialisera, tout en poursuivant l’amélioration de ses marges et la réduction de son levier. Dans ce contexte, nos perspectives pour 2026 demeurent inchangées. »

CHIFFRES CLÉS T1 2026

Activité commerciale - France T1 2025 T1 2026 Var. vs. T1 2025 Réservations Immobilier résidentiel Volume 1 434 lots 1 449 lots +1% Valeur 312 M€ 320 M€ +2,5% Chiffre d'affaires (En millions d'euros) T1 2025 T1 2026 Var. vs. T1 2025 Aménagement et Promotion 484 411 -15% Immobilier résidentiel 470 405 -14% Immobilier tertiaire 15 6 -58% Services 101 101 +0,2% Exploitation 74 78 +5% Distribution 27 23 -14% Autres activités (a) 1 1 na Chiffre d'affaires New Nexity 586 513 -13% Activités à l'international (b) 0 6 na Activités cédées (c) 3 0 na Chiffre d’affaires total 590 518 -12%

(a) La ligne autres activités, stable à 1 M€ intègre notamment le reclassement de l’activité d’expertise Costame-Moreau précédemment reportée sur la ligne gestion.

(b) Le chiffre d’affaires des activités à l’international correspond à la livraison de lots en Italie (comptabilisation du chiffre d’affaires à terminaison)

(c) La ligne « activités cédées » intègre les contributions des filiales d’hospitality Week’in, et Accessite cédées respectivement au T3 et au T4 2025.









Activité commerciale et chiffre d’affaires

Aménagement et promotion

Les indicateurs d’activité et de chiffre d’affaires du premier trimestre, historiquement non représentatifs de l’exercice, s’inscrivent en ce début 2026 dans un contexte de forte incertitude pour nos clients, alors que les mesures de soutien annoncées par le gouvernement en début d'année, en faveur de l'investissement locatif notamment avec le dispositif Jeanbrun, n'ont pas produit d’effet encore significatif sur le premier trimestre compte tenu de la mise en place récente.

Aménagement et promotion - Immobilier résidentiel

Activité commerciale :

Nexity a enregistré un total de 1 449 réservations sur la période, en légère progression en volume (+1%).

Les ventes au T1 sont non représentatives de l'activité attendue sur l'exercice en raison notamment du caractère non linéaire des ventes en bloc.

Les ventes au détail ont représenté sur le premier trimestre 991 réservations, en recul de -10% en volume.

Les ventes en bloc, non linéaires sur l’année, ont représenté sur la période un volume de 458 lots (+38%). Pour rappel, le T4 2025, avait représenté 3 800 lots et 51% des ventes en bloc de l'année 2025.





Par ailleurs, l’activité aménagement a représenté près de 300 réservations de terrains à bâtir sur le trimestre, stable en volume par rapport à l'an passé.

Concernant les taux de crédit immobilier, le taux moyen observé au T1 s’établit à 3,22 %. Il enregistre une légère hausse par rapport au T4 2025 (+8 pdb), mais demeure stable au mois de mars. Sur une durée de 25 ans, les taux restent globalement inchangés par rapport à décembre, avec même un léger recul pour les primo-accédants, dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur bancaire pour attirer de nouveaux clients.

L’offre commerciale à fin mars 2026 s’élève à 5 125 lots, en légère baisse de 6% vs. Décembre 2025 ;

La qualité d'implantation de l’offre commerciale est solidement établie avec 93% des lots disponibles à la ventes situés en zones tendues Abis / A et B1, une contribution en hausse de 17 pts vs. 2022, dont une hausse de +18 pts sur les seules zones A bis et A.

Pour mémoire, depuis le 1er avril 2025, 100 % de l’offre est éligible au dispositif du prêt à taux zéro (PTZ).

Pour mémoire, depuis le 1er avril 2025, 100 % de l’offre est éligible au dispositif du prêt à taux zéro (PTZ). L’offre commerciale apparaît ainsi bien adaptée aux conditions actuelles du marché, comme en témoignent : Un taux de pré commercialisation élevé, atteignant 82 % pour les opérations lancées sur la période. La stabilité du délai d’écoulement, maintenu à 5 mois (vs. un délai d’écoulement pour le marché à fin 2025 de plus de 20 4 mois) Un volume de logements achevés invendus toujours non significatif, limité à environ 100 lots ;







Indicateurs avancés :

Le backlog s’élève à fin mars à 3,7 Md€, soit l’équivalent de 1,5 année d’activité.

Il est sécurisé à 45% par des ventes actées.

s’élève à fin mars à 3,7 Md€, soit l’équivalent de 1,5 année d’activité. Il est sécurisé à 45% par des ventes actées. Pour rappel, le potentiel d’activité hors aménagement représentait à fin décembre 2025 l’équivalent de 42 000 logements, 3,5 années d’activité, soit un pipeline rentable et recalibré aux conditions de marché de près de 13 Md€ au total. Ce volume n’intègre pas encore les premières contributions du partenariat Carrefour dont le premier permis de construire a été obtenu à Lomme (59) pour la revalorisation et la renaturation d’une friche de plus de 8 000 m² avec le développement de 120 logements familiaux, commercialisés majoritairement en bloc, une résidence étudiante de 300 lots et 2 500m² de pleine terre. Pour rappel, le chiffre d’affaires à terminaison sur une dizaine d’années d’activité à venir est estimé à plus de 2 Md€.





rentable et recalibré aux conditions de marché de près de 13 Md€ au total.

Aménagement et Promotion - Immobilier Tertiaire

Le bas de cycle pour le marché5 tertiaire se poursuit sur le T1 avec des investissements en tertiaire en baisse de 48% à l’échelle nationale et une baisse de la demande placée de 15% sur l’ile de France.

Dans ce contexte de marché, Nexity enregistre un niveau limité de prises de commande (10 M€), principalement concentrées en régions.

La démarche du Groupe en matière de diversification des actifs tertiaires se poursuit, avec une bonne dynamique dans les appels à projets, couvrant une large typologie de biens : hôtels, cinémas, hôpitaux, centres régionaux, etc. et également l’activité de contractant général.

Le backlog s’élève à fin mars 2026 à 66 M€.

Chiffre d’affaires Aménagement et Promotion

Le chiffre d’affaires de l’activité Aménagement et Promotion, hors activité à l'International atteint

411 M€ sur le premier trimestre 2026, en recul de 15% par rapport au premier trimestre 2025. Cette évolution reflète principalement et conformément à nos anticipations :

La baisse embarquée depuis 3 ans de l’activité en immobilier Résidentiel, du fait du mécanisme de reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement

Un rechargement limité du backlog en immobilier tertiaire depuis 2 ans

Pour rappel, le chiffre d'affaires des activités de promotion est reconnu selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

Services

A la suite de la finalisation en 2025 du plan de cession des métiers de gestion avec la cession des filiales Accessite et d’hospitality Week’in, les Services sont désormais centrés sur les seules activités d’exploitation et de distribution.

Sur la période, le chiffre d’affaires des Services est stable à 101 M€ :

Le chiffre d'affaires des activités d’exploitation représente 77% du chiffre d'affaires des Services et progresse de 5% à 78 M€, porté par des taux d’occupation toujours élevés tant sur les résidences étudiantes (98%) que les espaces de coworking (83% 6 ).

Pour rappel le parc en exploitation comprend 17 000 lots répartis dans 54 villes pour les résidences étudiantes et près de 170 000 m² gérés 7 pour les activités de coworking

). Pour rappel le parc en exploitation comprend 17 000 lots répartis dans 54 villes pour les résidences étudiantes et près de 170 000 m² gérés pour les activités de coworking Le chiffre d’affaires de la distribution, représentant 23 % du chiffre d’affaires des Services, recule de 4 M€ (-14 %) à 23 M€. Cette évolution, qui intègre un effet de base défavorable lié à la fin du dispositif Pinel fin 2024 (réservations fin d'année 2024 actées sur le T1 2025), n'est toutefois pas représentatif de l'exercice.

Perspectives 2026 inchangées

Point sur l’environnement géopolitique : Le conflit au Moyen-Orient est susceptible d'avoir un impact sur l’environnement macro-économique. Nexity, dont l'activité est exclusivement française (gestion extinctive des activités à l’international), ne présente aucune exposition directe à cette région.

Le Groupe demeure toutefois attentif à l'évolution de la situation : Si ce conflit devait s'inscrire dans la durée, ses conséquences pourraient se traduire par une hausse de l'inflation, notamment du coût des matières premières, des taux d'intérêt ou des tensions dans les chaines d'approvisionnement.

Perspectives : Le Groupe aborde 2026 avec une organisation simplifiée et un modèle recentré, lui permettant de capter le rebond du cycle lorsqu’il se matérialisera, tout en poursuivant l’amélioration des marges et la réduction du levier. Dans un marché en bas de cycle, notre modèle démontre sa résilience et nous permet de maintenir inchangées nos perspectives pour 2026.

Guidance :

Sous réserve de la non -détérioration de l’environnement macro-économique

Amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity 8 en hausse sur 2026

avec un ROC New Nexity en hausse sur 2026 Poursuite de la baisse du ratio de levier 9 avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à la cible de 3,5x au plus tard en 2027

CALENDRIER FINANCIER & INFORMATIONS PRATIQUES

Assemblée générale jeudi 21 mai 2026

Résultats semestriels 2026 jeudi 23 juillet 2026 (après bourse)

(après bourse) Chiffre d’affaires et activité commerciale 9M 2026 jeudi 22 octobre 2026 (après bourse)





Une conférence téléphonique se tiendra aujourd’hui à 18h30 (heure de Paris)

en français avec traduction simultanée en anglais



Lien vers le webcast

Lien vers la conférence téléphonique

Lien également accessible depuis la section Finance du site internet https://nexity.group/finance



La présentation accompagnant cette conférence sera disponible sur le site Internet du Groupe à partir de 18h15 (heure de Paris).

Le replay du webcast sera disponible à partir du lendemain sur www.nexity.group/finance





Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.26-0249 en date du 13 avril 2026 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d'euros en 2025, Nexity agit sur tout le territoire comme opérateur urbain au service de la régénération urbaine et des besoins des territoires et de ses clients. En nous appuyant sur notre double expertise d’aménageur-promoteur et de promoteur-exploitant, nous déployons une offre territoriale multiproduits. Engagés historiquement pour l’accès au logement pour tous et leader de la décarbonation dans notre secteur, nous nous mobilisons pour un immobilier abordable et durable, neuf et réhabilité. Alignés avec notre raison d’être « la vie ensemble », nous nous mettons au service d’une ville où l’on vit mieux ensemble, accueillante et abordable, respectueuse des personnes, du collectif et de la planète. En 2025, Nexity a été classée 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) pour la septième année consécutive et 5e au palmarès relation clients HCG – Les Échos. Nexity est cotée au SRD, au Compartiment B d’Euronext et au SBF 120 et fait partie de l’indice Euronext FAS IAS.

CONTACTS :

Anne-Sophie Lanaute – Directrice des relations investisseurs et de la communication financière

+33 (0)6 58 17 24 22 / investorrelations@nexity.fr

Mathieu Mascrez – Analyste relations investisseurs et communication financière

+33 (0)6 65 50 08 91 / investorrelations@nexity.fr

Nicolas Rehel – Responsable des relations presse et social media

+33 (0)6 59 06 66 46 – presse@nexity.fr

ANNEXES

1. Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles





2024 2025 2026 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Logements neufs (France) 2 005 3 055 3 049 5 278 1 434 2 844 2 828 4 902 1 449 Terrains à bâtir 221 218 267 362 278 406 313 410 278 Total nombre 2 226



3 273



3 316



5 640



1 712



3 250



3 141



5 312



1 727



de réservations France 2024 2025 2026 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Logements neufs (France) 446 614 630 1 028 312 618 585 977 320 Terrains à bâtir 18 17 24 36 26 32 34 41 31 Total montant 464



631



654



1 064



339



650



619



1 018



351



de réservations France

2. Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées





2024 2025 2026 Nombre de lots, en unités T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 Logements neufs (France) 2 005 5 060 8 109 13 387 1 434 4 278 7 106 12 008 1 449 Terrains à bâtir 221 439 706 1 068 278 684 997 1 407 278 Total nombre 2 226



5 499



8 815



14 455



1 712



4 962



8 103



13 415



1 727



de réservations France 2024 2025 2026 Valeur, en M€ TTC T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 Logements neufs (France) 446 1 060 1 690 2 718 312 930 1 515 2 492 320 Terrains à bâtir 18 35 58 95 26 58 92 133 31 Total nombre 464



1 095



1 748



2 812



339



988



1 607



2 625



351



de réservations France

3. Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par clients





Évolution de la répartition des réservations de logements neufs par clients - France - nouveau périmètre



T3 2024



T3 2025



Variation Clients accédants 465 15% 505 17% +9% dont : - primo-accédants 390 13% 436 14% +12% - autres accédants 75 2% 68 2% -9% Investisseurs individuels 719 24% 475 16% -34% Bailleurs professionnels 1 865 61% 1 848 61% -1% dont : - investisseurs institutionnels 663 22% 536 18% -19% - bailleurs sociaux 1 202 39% 1 312 43% +9% Total 3 049 100% 2 828 100% -7%

4. Backlog – Carnet de commandes





2024 2025 2026 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 Backlog Promotion Immobilier résidentiel France 4 845 4 699 4 411 4 354 4 036 4 022 3 844 3 833 3 679 Promotion Immobilier tertiaire 248 208 43 38 41 26 23 63 66 Total France 5 093 4 907 4 455 4 392 4 077 4 048 3 867 3 896 3 745

5. Services





Exploitation 31-déc-25 31-mars-26 Variation Résidences étudiantes Nombre de résidences en exploitation 138 138 0 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) 97,6% 97,6% - 0,0 pts Bureaux partagés Nombre de sites ouverts Morning 53 51 - 2 Nombre de sites ouverts Hiptown 38 37 - 1 Nombre de sites ouverts 91 88 - 3 Surfaces gérées (en m²) Morning 140 386 142 367 + 1 981 Surfaces gérées (en m²) Hiptown 26 757 26 124 - 633 Surfaces gérées (en m²) 167 143 168 492 + 1 348 Taux d'occupation (12 mois glissants) Morning 80,00% 79,40% -0,6 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) Hiptown 78,01% 79,00% + 1,0 pts Taux d'occupation (12 mois glissants) 79,7% 79,3% - 0,3 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) Morning 84,00% 84,00% 0,0 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) Hiptown 78,79% 79,00% + 0,2 pts Taux d'occupation sites matures (12 mois glissants) 82,9% 83,1% + 0,2 pts Distribution T1 2025 T1 2026 Variation Réservations totales (1) 710 616 - 13% Dont réservations pour compte de tiers (1) 621 527 - 15% (1) Yc réservations pour le compte de Nexity

6. Chiffre d’affaires - Série trimestrielle





2024 2025 2026 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Aménagement et Promotion 556 745 715 752 484 611 525 706 411 Immobilier résidentiel 452 667 547 728 470 594 513 700 405 Immobilier tertiaire (1) 104 78 168 24 15 17 12 6 6 Services 85 87 115 145 101 96 103 113 101 Exploitation 63 65 72 76 74 71 81 75 78 Distribution 22 22 44 70 27 25 22 38 23 Autres activités 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Chiffre d'affaires nouveau périmètre 642 833 831 899 586 708 629 820 513 Activités à l'international (2) 0 3 1 -1 0 0 0 67 6 Chiffre d'affaires activités cédées (3) 87 17 16 5 3 3 4 0 0 Chiffre d'affaires 729 852 848 904 590 712 633 887 518

GLOSSAIRE

Aménagement : L’aménagement en promotion immobilière désigne l’ensemble des opérations visant à rendre un terrain constructible et à le préparer pour accueillir un projet immobilier. Cela inclut la viabilisation, la division parcellaire, la création de voiries et réseaux, ainsi que l’obtention des autorisations administratives nécessaire

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : Le backlog représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Besoin en fonds de roulement (BFR) : Il correspond à la somme dont l'entreprise a besoin pour financer son exploitation en raison du décalage entre les décaissements et les encaissements. Il se calcule de la manière suivante : BFR = Stocks + Créances d’exploitation court terme – Dettes d’exploitation court terme

Cash-flow libre : Représente la génération de cash par les activités opérationnelles (cash-flow libre d’exploitation) après paiement des impôts et des charges financières, reflété dans la variation de dette financière nette.

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des coûts stockables engagés

Co-entreprises : Accord par lequel deux ou plusieurs promoteurs immobiliers s’associent pour concevoir, financer, réaliser et commercialiser conjointement une opération immobilière.

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA ajusté : L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier tertiaire, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier tertiaire : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier tertiaire, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Ratio de levier bancaire : Le ratio de levier indique la capacité de l’entreprise à rembourser sa dette grâce à l’excédent brut d’exploitation, il se calcule ainsi : Endettement net et dettes projets hors IFRS 16/ EBITDA ajusté après loyers.

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

1 Périmètre New Nexity – hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive)

2 Sous réserve de la non -détérioration de l’environnement macro-économique

3 Niveau de ratio de levier d’endettement intégré dans les covenants bancaires : <8,5x à fin 2025, <7x à fin 2026 et ≤3,5x à fin 2027

4 Données FPI

5 Données Immostat T1 2026

6 Méthode de calcul du taux d’occupation actualisée au 1er janvier 2024 visant à intégrer l’environnement inflationniste et l’impact de l’indexation des loyers ; sur 12 mois glissants – Taux d’occupation sur les sites matures – ouverts depuis plus de 12 mois.

7 Surface totale nette des entrées / sorties

8 ROC New Nexity – hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive)

9 Niveau de ratio de levier d’endettement intégré dans les covenants bancaires : <8,5x à fin 2025, <7x à fin 2026 et ≤3,5x à fin 2027

Pièce jointe