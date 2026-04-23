Vantiva - Résultats annuels 2025

Communiqué de Presse

Résultats annuels 2025



CHIFFRE D’AFFAIRES : 1 736 M€ contre 1 865 M€ en 2024

EBITDA AJUSTÉ : 145 M€ contre 109 M€ en 2024

EBITA AJUSTÉ : 76 M€ contre 46 M€ en 2024

FREE CASH-FLOW POSITIF : 62 M€ contre -25 M€ en 2024

Paris (France), le 23 avril 2026 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial des solutions de connectivité, annonce ses résultats audités pour l’exercice 2025. Des résultats opérationnels estimés ont déjà été publiés le 27 mars 2026.

Le Conseil d’administration a arrêté les comptes consolidés le 23 avril 2026. Les procédures d’audit ont été menées à bien et les rapports des commissaires aux comptes sont en cours d’émission.

Le chiffre d’affaires annuel recule de 7,0 % à 1 736 M€, principalement en raison de la baisse du dollar américain (-3,1 % à taux de change constants), du repli de l’activité Vidéo, d’une comparaison défavorable avec le quatrième trimestre 2024 et de retards d’approvisionnement sur certains composants.

L’EBITDA ajusté s’établit à 145 M€ (+33,4 %). Cette progression provient de l’efficacité des coûts et des synergies issues de l’intégration de l’activité Home Networks de CommScope (HN).

L’EBITA ajusté atteint 76 M€ contre 46 M€ en 2024.

Le résultat net des activités poursuivies ressort à -145 M€, contre -157 M€ en 2024.

Le résultat net part du Groupe est une perte de -393 M€ intégrant une perte de -248 M€ liée aux activités abandonnées. En 2024, la perte s’élevait à -282 M€.

Le free cash-flow, après intérêts et impôts, est positif à 62 M€, contre -25 M€ en 2024.

Au 31 décembre, Vantiva disposait de 13 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie, ainsi que d’une ligne de crédit non tirée de 22 M€.

La dette nette totale (y compris les contrats de location) s’élève à 512 M€ (valeur nominale).

Le Groupe vise un flux de trésorerie disponible positif en 2026, soutenu par des signaux encourageants concernant l’évolution de la demande clients.





Faits Marquants 2025 et Perspectives 2026

En millions d’euros, activités poursuivies 2025 2024 A taux de changes réels A taux de change constants CHIFFRE D’AFFAIRES 1 736 1 865 (7,0) % (3,1) % EBITDA ajusté 145 109 33,4 % 39,2 % En % du CA 8,3 % 5,8 % 252 pb 254 pb EBITA ajusté 76 46 66,6 % 73,6 % En % du CA 4,4 % 2,5 % 194 pb 195 pb FCF après frais financiers et taxes 62 (25) 87 ns

Faits Marquants 2025

L’activité connectivité a enregistré une tendance positive au premier semestre 2025, qui s’est accélérée au troisième trimestre. Cette dynamique s’est toutefois inversée au quatrième trimestre en raison d’une base de comparaison élevée en 2024.

La baisse de l’activité Vidéo sur certains marchés, combinée à la faiblesse du dollar américain, a pesé sur le chiffre d’affaires annuel.

Répartition du chiffre d’affaires par produit

En millions d’euros 2025 2024 Actual exchange rates Constant exchange rates CHIFFRE D’AFFAIRES 1 736 1 865 (7,0) % (3,1) % Dont (1) Haut Débit 1 336 1 224 9,1 % 13,6 % Vidéo 400 641 (37,7) % (35,0) % EBITDA ajusté 145 109 33,4 % 39,2 % En % des ventes 8,3 % 5,8 %

(1) Retail et services sont inclus dans le Haut débit ; HomeSight et CVS dans la Vidéo)





La demande de produits Haut débit a continué d’être portée par l’innovation (notamment le Wi-Fi 7 et le DOCSIS 4.0) ainsi que par les nouvelles générations d’équipements. La forte dynamique de renouvellement a ainsi entraîné une progression de 9,1 % des revenus du Haut débit (+13,6 % à taux de change constants).

À l’inverse, la demande de produits Vidéo a continué de subir un déclin structurel, de nombreux clients ayant perdu des abonnés ou vu leur croissance stagner. En conséquence, les revenus des produits Vidéo ont reculé de 37,7 % (-35,0 % à taux de change constants).

Globalement, le chiffre d’affaires de Vantiva s’est établi à 1 736 M€, en baisse de 7,0 % (-3,1 % à taux de change constants).

L’EBITDA ajusté s’est élevé à 145 M€, contre 109 M€ en 2024. En pourcentage du chiffre d’affaires, la marge a atteint 8,3 %, contre 5,8 % en 2024. Cette forte amélioration s’explique par les économies générées par l’intégration de HN, qui ont plus que compensé l’impact négatif du mix produits.



Compte de résultats

En millions d’euros 2025 2024 A taux de change réels A taux de change constants Chiffre d’affaires (activités poursuivies) 1 736 1 865 (7,0) % (3,1) % EBITDA ajusté 145 109 33,4 % 39,2 % % des ventes 8,3 % 5,8 % 252 pb 254 pb Amortissements & provisions

(hors amortissement des actifs incorporels acquis) (68) (63) (9,1) % (14,0) % EBITA ajusté (activités poursuivies) 76 46 66,6 % 73,6 % % des ventes 4,4 % 2,5 % 194 pb 195 bp Amortissements des incorporels issus des acquisitions (13) (19) 31,4 % 29,3 % Eléments non récurrents (110) (75) (46,5) % (65,4) % EBIT (activités poursuivies) (47) (48) 3,5 % (19,9) % % des ventes (2,7) % (2,6) % ns ns Produits (charges) financiers (84) (92) 8,2 % 5,7 % Impôt (14) (16) 13,0 % 7,7 % Contribution des sociétés mises en équivalence (0) (1) ns ns Résultat net des activités poursuivies (145) (157) (12,1) % (10,1) % Résultats des activités abandonnées (248) (125) ns ns Résultat net de l’exercice (393) (282) ns ns

Le chiffre d’affaires 2025 s’est établi à 1 736 M€, en baisse de 7,0 % (-3,1 % à taux de change constants).

L’EBITDA ajusté s’est élevé à 145 M€, contre 109 M€ en 2024. Cette amélioration résulte des synergies dégagées dans le cadre de l’intégration de Home Networks.

L’EBITA s’est établi à 76 M€, en hausse de 31 M€, grâce à l’augmentation de l’EBITDA, malgré une progression des dotations aux amortissements.

L’amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions (PPA) s’est élevé à -13 M€, contre -19 M€ en 2024.

Les éléments non récurrents ont enregistré un solde négatif de -110 M€ (contre -75 M€ en 2024), principalement lié à :

Des coûts de restructuration de -43 M€, contre -93 M€ en 2024 ;

Des autres produits et charges représentant un solde négatif de -65 M€, contre un solde positif de 23 M€ l’exercice précédent, cette charge correspondant essentiellement à une provision constituée pour le règlement d’un litige.

L’EBIT ressort négatif à -47 M€, contre une perte de -48 M€ en 2024.

La charge financière nette s’est établie à -84 M€ en 2025, contre -92 M€ l’année précédente.

L’impôt sur le résultat s’est élevé à -14 M€, contre -16 M€ en 2024.

Le résultat net des activités poursuivies s’établit ainsi à -145 M€, contre -157 M€ en 2024.

Les activités abandonnées ont contribué négativement à hauteur de -248 M€, contre -125 M€ en 2024, principalement du fait du reclassement des écarts de conversion cumulés (CTA – cumulative translation adjustments) liés à SCS.

Le résultat net part du Groupe s’établit à -393 M€, contre une perte de -282 M€ en 2024.

Perspectives 2026

Le marché des mémoires demeure volatil, avec des incertitudes persistantes concernant les prix et la disponibilité. La coopération avec les clients sur les mémoires continue toutefois d’apporter un certain degré de stabilité.

Bien que la société ne soit pas directement exposée au conflit au Moyen-Orient, la situation engendre des risques indirects affectant les chaînes d’approvisionnement, les prix du pétrole et les flux commerciaux.

La société vise un flux de trésorerie disponible positif cette année ; cependant, compte tenu des incertitudes mentionnées ci-dessus, elle ne fournit pas de prévision d’EBITDA à ce stade.

Cash Flow and Dette

En millions d’euros 2025 2024 A taux de change réels A taux de change constants EBITDA ajusté des activités poursuivies 145 109 36 43 Investissements (51) (70) 18 16 Dépenses non récurrentes (Impact cash) (76) (88) 12 10 Variation du BFR et des autres actifs et passifs 78 91 (13) (9) Free cash-flow avant intérêts et impôts 95 42 53 60 Free cash-flow après intérêts et impôts 62 (25) 87 92





31/12/2025 31/12/2024 Dette nominale brute (y compris les dettes de location) 525 508 Trésorerie et équivalents de trésorerie (13) (30) Dette nominale nette (non-IFRS) 512 478 adjustements IFRS (5) (10) Dette nette (IFRS) 508 468

Le free cash-flow avant intérêts et impôts est passé d’un solde positif de 42 M€ en 2024 à un solde positif de 95 M€ en 2025. Cette amélioration est principalement attribuable à la progression de l’EBITDA (+36 M€) et à une maîtrise rigoureuse des investissements (-18 M€).

Le free cash-flow après intérêts, impôts et restructuration s’est établi à un niveau positif de 62 M€, contre -25 M€ en 2024.

La trésorerie au 31 décembre 2025 s’élevait à 13 M€, contre 30 M€ un an auparavant. La liquidité atteignait 35 M€, incluant la part non tirée de la ligne de crédit, pour un montant de 22 M€.

La dette nette nominale en fin d’exercice s’est établie à 512 M€, en hausse de 34 M€.

En normes IFRS, la dette nette s’élevait à 508 M€ au 31 décembre 2025, contre 468 M€ au 31 décembre 2024.

L’EBITDA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôt et résultat financier net, à l’exclusion des autres produits et charges, des dotations aux amortissements et dépréciations (y compris l’impact des provisions pour risques, garanties et litiges).

Impact of IFRS 16

2025 (incl IFRS16) 2025

(excl. IFRS16) impact IFRS16 (en millions d’euros)



A taux réels A taux réels A taux réels Chiffre d’affaires 1 736 1 736 +0 EBITDA ADJ 145 137 +8

Événements postérieurs à la clôture

Règlement de litiges en matière de brevets

Au début de l’année 2026, Vantiva a procédé au règlement de plusieurs litiges significatifs en matière de brevets, et les provisions correspondantes ont été comptabilisées dans les états financiers 2025. Compte tenu de leur nature et de leur importance, ces règlements seront présentés en éléments non récurrents.

Refinancement

Les prêteurs ont accepté les termes d’un accord pour le refinancement de la dette avec un extension de maturité de 4 ans, à des conditions favorables par rapport aux modalités actuelles et attractives au regard du marché de crédit.



Afin d’améliorer la comparabilité des tendances de la performance opérationnelle entre 2025 et 2024, Vantiva présente un ensemble d’indicateurs ajustés. Ceux-ci excluent les éléments suivants, tels que détaillés dans le compte de résultat consolidé et les états financiers du Groupe, en complément des résultats publiés :

Les coûts de restructuration nets ;

Les charges nettes de dépréciation d’actifs ;

Les autres produits et charges (autres éléments non récurrents).





En millions d’euros 2025 2024 Variation1 EBIT activités poursuivies (47) (48) 2 Coûts de restructurations, net 43 93 (50) Gains (pertes) de dépréciation sur actifs opérationnels non récurrents 4 5 (2) Autres produits (charges) 63 (23) 86 Amortissement des incorporels issus des acquisitions 13 19 (6) EBITA ajusté activités poursuivies 76 46 31 Amortissements et dépréciations ("D&A") 2 68 63 6 EBITDA ajusté activités poursuivies 145 109 36 1 Taux de change réels. 2 Hors amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions et y compris les provisions pour risques, litiges et garanties.

L'EBITDA ajusté correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier, hors autres produits et charges, dotations aux amortissements (y compris l'impact des provisions pour risques, garanties et litiges).

Annexe

Ligne Caractéristiques Nominal Montant IFRS Taux Nominaux Taux IFRS Barclays Cash: Euribor 3M + 2.50% & +5,5% PIK (1) 283 281 10,0 % 11,9 % Angelo Gordon Cash: Euribor 3M + 4.00% & + 6% PIK (2) 147 145 14,0 % 18,2 % Wells Fargo WF prime rate + 2% margin USD(3) 56 56 8,1 % 8,1 % Engagements de location 11 11 10,6 % 10,6 % Intérêts courus & autres 28 28 N/A N/A Dette totale 525 521 10,4 % 12,5 % Trésorerie et équivalents 13 13 Dette nette 512 508





(1) Intérêts cash : EURIBOR + marge 2,5 % & intérêts PIK de 5,5 %, augmentés à 6 % depuis juin 26. (2) Intérêts cash : EURIBOR + marge 6 % & +intérêts PIK de 6 %. (3) La ligne ABL de Wells Fargo arrive à échéance à la première des deux dates suivantes : septembre 2026 ou 91 jours avant l’échéance finale

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Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2024 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2025, sous le numéro D.25-0279.

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About Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

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