Information trimestrielle au 31 mars 2026

Saisonnalité plus prononcée au T1, sans impact sur les perspectives annuelles

Croissance externe « bolt-on » particulièrement dynamique en Allemagne

Des tendances de fond solidement établies





Cergy, le 24 avril 2026





Impact de la saisonnalité plus prononcé au T1 2026

Production du T1 2026 : 2 450,3 millions d’euros, en hausse de +1,7 % sur un an à taux de change constants

Croissance organique de -0,9 %, reflétant des perturbations temporaires liées aux conditions météorologiques en Allemagne et en Europe centrale ; rattrapage progressif attendu au cours des prochains trimestres

Contribution de +2,7 % des acquisitions bolt-on 2025

2025 Tendances de croissance structurelles inchangées, portées par un contexte européen favorable au renforcement de la souveraineté énergétique et à l’accélération de la transition énergétique

Croissance externe particulièrement soutenue en Allemagne et en Europe centrale

Début d’année exceptionnel, avec quatre transactions annoncées début 2026, représentant environ 667 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel Montée en puissance significative des activités de services industriels en Allemagne, avec la signature d’accords portant sur l’acquisition de ROFA Industrial AG et SGS Industrial Services (chiffre d’affaires annuel combiné d’environ 610 millions d’euros) Poursuite de l’expansion en Europe centrale, avec les acquisitions d’Invizo en Slovaquie et de BLOCK Group en République tchèque, contribuant ensemble à hauteur d’environ 57 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et renforçant la position de SPIE dans les services à forte valeur ajoutée et à forte composante technologique

L’ensemble des transactions sera autofinancé, dans le respect de la politique de levier financier disciplinée de SPIE

Pipeline de croissance externe diversifié et actif, offrant de nouvelles opportunités de qualité, pleinement alignées avec les priorités stratégiques de SPIE



Finalisation d’un programme de rachat d’actions anti-dilutif

Entre le 9 mars et le 19 mars 2026, SPIE a racheté 1 250 000 de ses propres actions afin de compenser partiellement l’effet dilutif lié à l’émission de nouvelles actions dans le cadre du plan d’actionnariat salarié SHARE FOR YOU 2025 et du plan d’incitation à long terme du Groupe

Ces actions ont été annulées le 30 mars 2026

Perspectives 2026 confirmées

Forte croissance totale, tirée par la poursuite de la croissance organique et une activité d’acquisitions bolt-on soutenue

soutenue Poursuite de l’expansion de la marge d’EBITA

Gauthier Louette, Président-directeur général, a déclaré :

« Sur le front de la croissance externe, SPIE a réalisé un début d’année 2026 exceptionnel, avec une activité bolt-on particulièrement soutenue, représentant environ 667 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel acquis sur nos principales zones géographiques. En particulier, la montée en puissance significative de nos activités de services industriels en Allemagne constitue une étape majeure sur le plus grand marché européen des services industriels. La croissance organique a été affectée au cours des premières semaines de l’année par des conditions météorologiques défavorables en Allemagne et en Europe centrale, mais un rattrapage progressif est attendu au cours des prochains trimestres. Au-delà de ces effets de court-terme, les tendances structurelles demeurent pleinement intactes et se renforcent même, alors que la crise géopolitique actuelle souligne encore davantage l’urgence pour l’Europe d’accélérer la transition vers une électricité bas carbone. Fort d’un bilan solide, d’un engagement constant en faveur de l’excellence opérationnelle et d’une discipline financière rigoureuse, le Groupe réaffirme sa pleine confiance dans l’atteinte de ses objectifs 2026. »

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