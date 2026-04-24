BDC lance LIFT pour aider les PME à passer de l’intention à l’action en IA

MONTRÉAL, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes passent à côté des avantages concurrentiels de l’intelligence artificielle. En 2025, seulement 30 % des PME au Canada avaient recours à l’IA, alors que celles qui l’utilisaient affichaient une productivité supérieure de 24 % par rapport à celles qui ne l’utilisaient pas. Et l’écart continue de se creuser.

C’est pour répondre à cet écart que la Banque de développement du Canada (BDC) lance aujourd’hui LIFT, une nouvelle initiative visant à aider les entrepreneur∙es à adopter l’intelligence artificielle et à renforcer leur compétitivité dans une économie de plus en plus exigeante. L’objectif est clair : accélérer l’adoption de l’IA au Canada et donner aux PME les moyens de surpasser la concurrence.

Lever les barrières à l’adoption de l’IA

Trop d’entrepreneur∙es savent que l’IA est essentielle, sans toutefois savoir par où commencer. BDC élimine ces obstacles. LIFT, acronyme de Levier d’innovation et focus sur la technologie, met en relation les propriétaires d’entreprises admissibles avec des experts-conseils en IA et leur offre un financement souple pour amorcer leur adoption. Le programme ne s’adresse pas aux experts technologiques. Il est conçu pour accompagner les entreprises à toutes les étapes, qu’elles en soient à leurs premiers pas ou prêtes à déployer des solutions avancées à grande échelle.

Stimuler les gains de productivité de plus de 1 000 entrepreneur∙es canadien∙nes

Grâce à une enveloppe de 500 millions $, BDC est bien positionnée pour aider plus de 1 000 PME à adopter l’IA, générant des gains de productivité concrets et mesurables qui auront un impact direct sur leurs résultats financiers.

Renforcer l’écosystème technologique canadien

Ce nouveau programme s’inscrit dans un contexte où le Canada affirme sa souveraineté économique en bâtissant un écosystème technologique national, en réduisant sa dépendance aux technologies étrangères et en favorisant l’innovation canadienne d’un océan à l’autre. LIFT accorde la priorité aux outils et équipements d’IA développés au Canada et offre des incitatifs pour l’adoption de solutions locales, tout en s’appuyant sur l’expertise canadienne en intelligence artificielle.

« On l'entend sans cesse : les PME sont débordées et trouver le temps de se consacrer à l'IA représente un véritable défi. Mais la concurrence, elle, n’attend pas. Les entreprises qui utilisent l’IA sont plus productives, et LIFT permet aux PME de passer rapidement à l’action en éliminant les obstacles et en livrant des résultats concrets et tangibles. »

Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, BDC

« Dans un contexte économique en pleine mutation, les entreprises canadiennes doivent pouvoir s’adapter rapidement aux nouvelles innovations pour rester compétitives et saisir les opportunités. Avec LIFT, la BDC et le gouvernement du Canada donnent aux entrepreneurs l’élan nécessaire pour moderniser leurs opérations, accroître leur productivité et accélérer leur croissance. En offrant des outils concrets, de l’expertise et du financement ciblé, cette initiative contribue à renforcer l’économie canadienne, à dynamiser l’écosystème d’innovation et à faire en sorte que les retombées de ces progrès profitent aux entreprises de toutes les régions du pays.»

L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de

Développement économique Canada pour les régions du Québec

« LIFT vise à donner aux petites et moyennes entreprises les outils et l’accompagnement dont elles ont besoin pour tirer pleinement parti de l’intelligence artificielle, accroître leur productivité dès aujourd’hui et prospérer à mesure que l’économie numérique s’accélère. C’est ainsi que nous veillons à ce que les entrepreneur·es canadien·nes montrent la voie et ne se contentent pas de suivre le rythme. »

L’honorable Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation

numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de

développement économique pour le Sud de l’Ontario

Ce que disent les données et pourquoi c’est important

LIFT s’appuie sur des données concrètes : si l’ensemble des PME atteignaient le même niveau de maturité technologique que les entreprises les plus avancées au Canada, le PIB pourrait augmenter jusqu’à 14 % selon une étude de BDC à paraître, ce qui souligne l’urgence d’agir. Par ailleurs, les recherches de BDC indiquent que la productivité globale des PME pourrait augmenter jusqu’à 38 % si les entreprises atteignaient un très haut niveau de maturité numérique. Cela permettrait de renverser une tendance de plusieurs décennies de retard par rapport aux autres pays du G7.

À propos de LIFT

Conçu pour les entreprises prêtes à passer à l’échelle, LIFT aide les PME canadiennes admissibles à améliorer leur efficacité, leur résilience et leur performance à long terme. Le programme permet de démarrer avec un premier projet, d’apprendre rapidement et de bâtir une dynamique durable. Il offre notamment :

des outils numériques, des infrastructures de données, des solutions de cybersécurité et des applications d’IA canadiennes;

des équipements avancés favorisant la productivité, notamment l’automatisation, la robotique et des équipements de pointe;

un accompagnement spécialisé pour repérer les occasions, valider la valeur ajoutée des projets et assurer leur mise en œuvre réussie.





Les entreprises admissibles peuvent obtenir des prêts à des taux très avantageux, allant de 25 000 $ à 5 millions de dollars. Des options de remboursement flexibles — permettant même de reporter le remboursement du capital jusqu’à deux ans — vous permettent d’investir dans votre avenir, à votre façon. Des conditions s’appliquent. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de BDC, la banque des entrepreneur·es du Canada

BDC se centre sur les propriétaires de petites et moyennes entreprises et leur offre du financement, des investissements et des conseils. En tant que banque de développement du Canada, nous soutenons aussi les entrepreneur·es qui ont des modèles d’affaires non conventionnels en travaillant avec un réseau de partenaires et contribuons au développement de marchés moins bien servis pour libérer leur potentiel économique. Notre mission est de bâtir des entreprises solides et résilientes qui stimulent la croissance économique du Canada. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et détient la certification B Corp. Pour en savoir plus, visitez bdc.ca ou rejoignez-nous sur les médias sociaux.

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