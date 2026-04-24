Christian Dior : Dividende 2025

Paris, le 24 avril 2026

DIVIDENDE 2025

L’Assemblée Générale de Christian Dior, réunie le jeudi 23 avril 2026, a approuvé au titre de l’exercice 2025 le paiement d’un dividende de 14,30 euros par action.

Compte tenu du versement d’un acompte sur dividende de 6,05 euros par action le jeudi 4 décembre 2025, le solde s’élève à 8,25 euros ; il sera mis en paiement le jeudi 30 avril 2026. Le dernier jour de négociation dividende attaché est le lundi 27 avril 2026.

Ce communiqué est disponible sur le site web www.dior-finance.com .

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