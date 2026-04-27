Communication du groupe Casino

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Communication du groupe Casino

Paris, le 27 avril 2026

Le 17 avril 2026, Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) a requis et obtenu d’un Tribunal civil au Brésil une injonction préliminaire interdisant la cession des actions de GPA détenues indirectement par Casino Guichard-Perrachon (Casino).

Le 22 avril 2026, à la suite de la demande de révision de cette décision déposée par Casino, le Tribunal a autorisé la cession en cours par Obin Holdings Netherlands B.V. (filiale de Casino) de ses actions dans GPA, avec constitution d’un séquestre du produit de la cession.
A la date de ce jour, la participation indirecte de Casino dans GPA atteint 20,44% du capital.

Casino entend faire appel de la décision du 17 avril 2026.

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Ce communiqué est uniquement à des fins d'information conformément aux lois et réglementations actuellement applicables, et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat des valeurs mobilières décrites ici, ni ne doit entraîner la vente de ces valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

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CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Charlotte IZABEL - cizabel@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 89 19 88 33

Relations investisseurs - IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

Service de presse - directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0)1 53 65 24 29

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2026-04-27 - CP - GPA
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