Share buyback programme – week 17

Date        27 April 2026

The share buyback programme runs in the period 2 February 2026 up to and including 8 May 2026, see company announcement of 30 January 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 271,100 1,584.93 429,675,695
20 April 20263,0001,622.464,867,380
21 April 20263,0001,618.784,856,340
22 April 20264,0001,591.376,365,480
23 April 20264,5001,570.157,065,675
24 April 20264,0001,581.186,324,720
Total under the share buyback programme 289,600 1,585.48 459,155,290
    
Bought back under share buy-back programmes executed in the period 28 January 2025 -30 January 2026 1,108,147 1,353.60 1,499,984,166
Total bought back1,397,7471,401.641,959,139,456

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,397,747 shares under the above share buyback programmes corresponding to 5.50 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
221623XCSE20260420 9:02:17.816000
111622XCSE20260420 9:07:44.654000
111622XCSE20260420 9:09:39.086000
31620XCSE20260420 9:09:49.212000
191624XCSE20260420 9:13:23.801000
241624XCSE20260420 9:13:23.801000
191630XCSE20260420 9:21:11.075000
221630XCSE20260420 9:25:01.179000
91630XCSE20260420 9:25:01.179000
41630XCSE20260420 9:25:01.225000
191630XCSE20260420 9:25:38.419000
111627XCSE20260420 9:26:27.978000
111625XCSE20260420 9:28:16.502000
111625XCSE20260420 9:30:32.963000
111624XCSE20260420 9:41:15.820000
111623XCSE20260420 9:41:26.990000
51626XCSE20260420 9:44:58.776000
111626XCSE20260420 9:47:21.380000
61627XCSE20260420 9:50:21.181000
111626XCSE20260420 9:50:23.181000
211626XCSE20260420 9:53:04.628000
61626XCSE20260420 9:53:04.628000
201626XCSE20260420 9:54:03.336000
61626XCSE20260420 9:54:03.336000
131626XCSE20260420 9:55:48.264000
21623XCSE20260420 9:56:09.783000
91623XCSE20260420 9:56:09.783000
111622XCSE20260420 9:56:22.486000
111622XCSE20260420 10:04:33.304000
81622XCSE20260420 10:04:49.179000
31622XCSE20260420 10:04:49.179000
111623XCSE20260420 10:06:23.228000
211620XCSE20260420 10:07:34.956000
101620XCSE20260420 10:07:34.956000
101620XCSE20260420 10:07:34.956000
331618XCSE20260420 10:08:05.087000
91621XCSE20260420 10:13:59.158000
11621XCSE20260420 10:18:28.705000
111622XCSE20260420 10:21:53.441000
111621XCSE20260420 10:23:46.432000
111621XCSE20260420 10:25:52.097000
111621XCSE20260420 10:33:11.476000
111622XCSE20260420 10:40:20.277000
111623XCSE20260420 10:42:26.629000
61623XCSE20260420 10:46:29.971000
111623XCSE20260420 10:47:53.231000
11623XCSE20260420 10:48:27.074000
51623XCSE20260420 10:48:33.199000
51623XCSE20260420 10:49:57.778000
61623XCSE20260420 10:49:57.778000
221622XCSE20260420 10:59:11.882000
111622XCSE20260420 11:01:07.105000
51622XCSE20260420 11:10:19.744000
61622XCSE20260420 11:12:00.179000
21622XCSE20260420 11:12:00.179000
91622XCSE20260420 11:12:00.179000
51622XCSE20260420 11:12:00.179000
211622XCSE20260420 11:32:03.887000
31622XCSE20260420 11:32:06.018000
191622XCSE20260420 11:32:26.651000
31622XCSE20260420 11:32:26.651000
201622XCSE20260420 11:33:28.894000
21622XCSE20260420 11:33:28.894000
11623XCSE20260420 11:42:25.276000
291623XCSE20260420 11:42:25.276000
111623XCSE20260420 11:46:03.556000
111621XCSE20260420 11:46:38.287000
51621XCSE20260420 11:46:38.287000
61621XCSE20260420 11:46:38.287000
211621XCSE20260420 11:51:49.468000
221620XCSE20260420 11:55:03.220000
11621XCSE20260420 12:21:44.172000
101621XCSE20260420 12:23:55.138000
121621XCSE20260420 12:23:55.138000
91621XCSE20260420 12:23:55.140000
41621XCSE20260420 12:23:55.140000
111621XCSE20260420 12:24:40.678000
21621XCSE20260420 12:40:41.380000
211619XCSE20260420 12:44:32.112000
31618XCSE20260420 12:45:33.100000
181618XCSE20260420 12:46:18.250000
31618XCSE20260420 12:46:18.250000
191620XCSE20260420 13:00:10.109000
221620XCSE20260420 13:00:41.270000
41620XCSE20260420 13:00:41.413000
31620XCSE20260420 13:00:51.464000
131621XCSE20260420 13:03:24.609000
161621XCSE20260420 13:03:24.609000
11621XCSE20260420 13:03:24.609000
111619XCSE20260420 13:03:24.614000
111618XCSE20260420 13:09:24.058000
211618XCSE20260420 13:17:03.090000
111617XCSE20260420 13:27:01.902000
101617XCSE20260420 13:27:01.902000
321617XCSE20260420 13:32:57.241000
221618XCSE20260420 13:33:59.101000
191618XCSE20260420 13:36:22.619000
221620XCSE20260420 13:51:09.855000
231620XCSE20260420 13:51:09.862000
111620XCSE20260420 13:51:38.900000
111620XCSE20260420 13:52:01.403000
111620XCSE20260420 13:54:38.675000
221618XCSE20260420 14:00:02.938000
81619XCSE20260420 14:02:45.117000
101620XCSE20260420 14:03:29.429000
101620XCSE20260420 14:03:29.429000
111618XCSE20260420 14:05:04.033000
11620XCSE20260420 14:06:18.441000
21620XCSE20260420 14:06:18.441000
111619XCSE20260420 14:19:20.200000
21624XCSE20260420 14:32:56.637000
211623XCSE20260420 14:33:03.685000
221623XCSE20260420 14:35:00.348000
91623XCSE20260420 14:35:00.348000
161621XCSE20260420 14:35:20.420000
111621XCSE20260420 14:42:37.439000
211623XCSE20260420 14:45:00.096000
21623XCSE20260420 14:45:08.154000
111622XCSE20260420 14:50:28.025000
111622XCSE20260420 14:51:29.762000
191622XCSE20260420 14:55:31.363000
61622XCSE20260420 14:55:31.363000
41622XCSE20260420 14:55:31.444000
21622XCSE20260420 14:55:31.458000
61622XCSE20260420 14:55:41.487000
61622XCSE20260420 14:55:53.701000
61622XCSE20260420 14:55:58.137000
51622XCSE20260420 14:56:35.907000
21622XCSE20260420 14:57:07.017000
21622XCSE20260420 14:57:50.842000
201622XCSE20260420 14:58:02.253000
31622XCSE20260420 15:00:55.349000
11622XCSE20260420 15:01:14.888000
91622XCSE20260420 15:01:21.914000
31622XCSE20260420 15:01:59.626000
41622XCSE20260420 15:04:43.460000
71622XCSE20260420 15:08:32.895000
201622XCSE20260420 15:08:35.833000
111622XCSE20260420 15:09:00.905000
191624XCSE20260420 15:15:00.235000
251624XCSE20260420 15:16:01.817000
151623XCSE20260420 15:17:01.662000
211623XCSE20260420 15:19:43.227000
211624XCSE20260420 15:22:21.868000
221624XCSE20260420 15:26:00.157000
111625XCSE20260420 15:29:49.083000
111625XCSE20260420 15:30:33.050000
941624XCSE20260420 15:32:10.575120
111624XCSE20260420 15:32:10.592000
111624XCSE20260420 15:32:10.592000
61624XCSE20260420 15:32:10.592058
211626XCSE20260420 15:40:25.411000
211627XCSE20260420 15:40:25.411000
111625XCSE20260420 15:40:26.082000
111625XCSE20260420 15:41:39.106000
111625XCSE20260420 15:41:40.540000
21624XCSE20260420 15:42:51.885227
21624XCSE20260420 15:45:18.379491
111624XCSE20260420 15:46:25.437000
111624XCSE20260420 15:46:25.437000
101624XCSE20260420 15:46:25.437000
961624XCSE20260420 15:46:25.437843
461624XCSE20260420 15:46:25.437909
541624XCSE20260420 15:46:25.437930
771624XCSE20260420 15:46:25.437938
771624XCSE20260420 15:46:25.437958
231624XCSE20260420 15:46:25.437979
231624XCSE20260420 15:46:25.437983
111624XCSE20260420 15:48:00.323000
221623XCSE20260420 15:49:01.372000
111622XCSE20260420 15:50:29.760000
111621XCSE20260420 16:01:30.395000
221622XCSE20260420 16:03:25.458000
1001622XCSE20260420 16:03:25.458779
1001622XCSE20260420 16:03:25.458885
1001622XCSE20260420 16:03:25.458944
1001622XCSE20260420 16:03:25.458980
211622XCSE20260420 16:03:25.478000
191622XCSE20260420 16:03:25.478807
811622XCSE20260420 16:03:25.478866
111621XCSE20260420 16:03:43.508000
111620XCSE20260420 16:11:07.317000
111617XCSE20260420 16:12:16.521000
21622XCSE20260420 16:29:55.585000
11622XCSE20260420 16:29:55.585000
91623XCSE20260420 16:30:35.883000
91623XCSE20260420 16:30:45.403000
111622XCSE20260420 16:33:40.212000
461622XCSE20260420 16:41:30.086507
31622XCSE20260420 16:41:30.086534
111626XCSE20260421 9:02:41.688000
51623XCSE20260421 9:05:29.839000
111624XCSE20260421 9:15:06.628000
111623XCSE20260421 9:18:37.450000
111622XCSE20260421 9:21:32.465000
121629XCSE20260421 9:26:50.104000
111626XCSE20260421 9:26:50.222000
111625XCSE20260421 9:26:50.241000
51623XCSE20260421 9:36:21.367000
61623XCSE20260421 9:36:21.367000
681623XCSE20260421 9:36:26.933000
131623XCSE20260421 9:36:27.930000
111623XCSE20260421 9:38:16.621000
111623XCSE20260421 9:40:31.127000
111623XCSE20260421 9:42:55.772000
101622XCSE20260421 9:45:12.037000
31624XCSE20260421 9:59:03.283000
81624XCSE20260421 9:59:03.283000
111623XCSE20260421 10:04:12.595000
11622XCSE20260421 10:07:36.288000
191627XCSE20260421 10:20:40.079000
221631XCSE20260421 10:27:14.688000
201631XCSE20260421 10:27:14.703000
181633XCSE20260421 10:27:16.298000
111633XCSE20260421 10:27:16.298000
221633XCSE20260421 10:27:16.299000
191633XCSE20260421 10:27:22.389000
211633XCSE20260421 10:27:22.415000
111633XCSE20260421 10:28:06.231000
111633XCSE20260421 10:30:58.661000
111633XCSE20260421 10:34:40.290000
41633XCSE20260421 10:36:54.179000
51633XCSE20260421 10:36:54.179000
11633XCSE20260421 10:36:54.179000
111633XCSE20260421 10:41:54.183000
111633XCSE20260421 10:47:04.154000
211631XCSE20260421 10:49:24.096000
211630XCSE20260421 10:50:24.646000
311630XCSE20260421 10:57:41.422000
311629XCSE20260421 10:57:53.413000
111628XCSE20260421 11:00:51.286000
211627XCSE20260421 11:08:30.381000
111628XCSE20260421 11:26:08.299000
91627XCSE20260421 11:29:37.933000
21627XCSE20260421 11:29:37.933000
111626XCSE20260421 11:34:04.259000
111628XCSE20260421 11:34:37.762000
61626XCSE20260421 11:36:07.930000
51626XCSE20260421 11:36:13.300000
61626XCSE20260421 11:36:13.300000
211626XCSE20260421 11:39:56.002000
11625XCSE20260421 11:52:09.777000
11624XCSE20260421 11:58:55.979000
101624XCSE20260421 11:58:55.979000
111623XCSE20260421 11:59:09.684000
111623XCSE20260421 12:00:49.451000
81623XCSE20260421 12:03:03.437000
31623XCSE20260421 12:03:03.437000
101623XCSE20260421 12:03:03.437000
151623XCSE20260421 12:07:08.780000
71623XCSE20260421 12:07:08.780000
171624XCSE20260421 12:13:21.777000
81624XCSE20260421 12:18:39.789000
31624XCSE20260421 12:18:39.789000
101622XCSE20260421 12:19:00.649000
101621XCSE20260421 12:20:34.329000
121621XCSE20260421 12:20:34.329000
211622XCSE20260421 12:27:05.200000
111623XCSE20260421 12:30:34.870000
101622XCSE20260421 12:48:41.742000
11622XCSE20260421 12:55:46.915000
61622XCSE20260421 12:55:46.915000
11622XCSE20260421 12:55:46.915000
81621XCSE20260421 13:02:09.632000
31621XCSE20260421 13:02:09.632000
61621XCSE20260421 13:02:09.730000
51621XCSE20260421 13:02:09.730000
11622XCSE20260421 13:06:17.189000
211620XCSE20260421 13:09:20.015000
51619XCSE20260421 13:09:28.288000
161619XCSE20260421 13:09:28.288000
171619XCSE20260421 13:09:28.327000
291619XCSE20260421 13:09:30.995000
81618XCSE20260421 13:17:44.165000
5001618XCSE20260421 13:20:36.758988
651618XCSE20260421 13:20:36.759000
111618XCSE20260421 13:20:36.759000
291617XCSE20260421 13:22:58.355000
41617XCSE20260421 13:22:58.355000
91618XCSE20260421 13:28:22.744000
101618XCSE20260421 13:28:22.744000
21618XCSE20260421 13:28:42.490000
71618XCSE20260421 13:28:42.520000
81618XCSE20260421 13:32:52.937000
161618XCSE20260421 13:32:52.968000
181617XCSE20260421 13:34:49.255000
201618XCSE20260421 13:38:47.744000
71618XCSE20260421 13:38:47.771000
41618XCSE20260421 13:39:16.782000
21618XCSE20260421 13:39:16.809000
51618XCSE20260421 13:39:16.809000
21618XCSE20260421 13:39:42.488000
21618XCSE20260421 13:40:58.962000
91618XCSE20260421 13:40:58.990000
21618XCSE20260421 13:44:38.487000
151618XCSE20260421 13:44:38.514000
21618XCSE20260421 13:45:12.487000
101618XCSE20260421 13:45:12.518000
41617XCSE20260421 13:45:59.255000
11617XCSE20260421 13:45:59.255000
111618XCSE20260421 13:46:23.417000
21617XCSE20260421 13:47:59.521000
21617XCSE20260421 13:47:59.521000
71617XCSE20260421 13:47:59.521000
111616XCSE20260421 13:50:11.954000
191616XCSE20260421 13:50:26.241554
171616XCSE20260421 13:50:26.241554
121616XCSE20260421 13:50:26.241554
21616XCSE20260421 13:50:26.241554
191617XCSE20260421 13:52:34.565000
51617XCSE20260421 13:52:34.592000
221617XCSE20260421 13:52:34.605000
111617XCSE20260421 13:53:10.880000
211616XCSE20260421 13:56:55.809000
41615XCSE20260421 13:57:32.740000
121615XCSE20260421 14:03:32.489000
41615XCSE20260421 14:08:43.859000
61615XCSE20260421 14:12:18.323000
111615XCSE20260421 14:12:18.323000
111615XCSE20260421 14:12:18.323000
11615XCSE20260421 14:12:18.323000
41615XCSE20260421 14:12:18.323000
71614XCSE20260421 14:14:46.152000
241614XCSE20260421 14:16:04.905000
71614XCSE20260421 14:16:04.905000
221613XCSE20260421 14:19:35.100000
71612XCSE20260421 14:32:03.497000
11612XCSE20260421 14:32:03.516000
41613XCSE20260421 14:37:59.725000
171613XCSE20260421 14:38:11.015000
11613XCSE20260421 14:38:11.015000
101613XCSE20260421 14:38:11.015000
41613XCSE20260421 14:38:11.015000
311612XCSE20260421 14:38:40.718000
111612XCSE20260421 14:44:04.025000
111612XCSE20260421 14:44:19.650000
91612XCSE20260421 14:44:38.769000
21612XCSE20260421 14:44:38.769000
111612XCSE20260421 14:45:12.311000
221612XCSE20260421 14:48:03.628000
31611XCSE20260421 14:50:36.660000
131613XCSE20260421 14:57:32.521000
21613XCSE20260421 14:57:32.521000
31613XCSE20260421 14:57:32.521000
111613XCSE20260421 14:57:32.521000
21613XCSE20260421 14:57:32.753000
131613XCSE20260421 14:57:36.009000
61613XCSE20260421 14:59:26.646000
51613XCSE20260421 14:59:26.646000
11615XCSE20260421 15:08:54.688000
11615XCSE20260421 15:09:38.938000
111614XCSE20260421 15:13:28.077000
111614XCSE20260421 15:13:28.077000
101614XCSE20260421 15:21:49.208000
121614XCSE20260421 15:21:49.208000
71614XCSE20260421 15:23:03.758000
141614XCSE20260421 15:23:03.758000
221614XCSE20260421 15:23:03.806000
51615XCSE20260421 15:26:20.455000
201615XCSE20260421 15:26:20.591000
411616XCSE20260421 15:30:03.413000
81616XCSE20260421 15:31:06.358000
161618XCSE20260421 15:31:37.611000
111617XCSE20260421 15:32:24.574000
101617XCSE20260421 15:32:24.574000
221617XCSE20260421 15:33:27.099000
181619XCSE20260421 15:35:04.116000
131618XCSE20260421 15:35:52.080000
11618XCSE20260421 15:35:52.099000
351620XCSE20260421 15:38:43.425000
421619XCSE20260421 15:40:03.985000
4501611XCSE20260421 16:09:34.441308
41610XCSE20260422 9:01:24.249000
101615XCSE20260422 9:04:34.952000
11615XCSE20260422 9:04:34.952000
81614XCSE20260422 9:05:29.053000
31614XCSE20260422 9:05:29.053000
111610XCSE20260422 9:07:19.108000
71611XCSE20260422 9:16:16.888000
41611XCSE20260422 9:16:16.888000
111612XCSE20260422 9:19:02.438000
201612XCSE20260422 9:20:11.046000
81612XCSE20260422 9:20:11.046000
111610XCSE20260422 9:20:44.638000
111609XCSE20260422 9:22:07.417000
111610XCSE20260422 9:23:40.901000
111609XCSE20260422 9:24:18.639000
111608XCSE20260422 9:25:40.206000
111607XCSE20260422 9:25:44.904000
111606XCSE20260422 9:25:56.661000
111606XCSE20260422 9:26:03.095000
111605XCSE20260422 9:27:07.405000
111607XCSE20260422 9:30:16.030000
111606XCSE20260422 9:31:24.764000
81604XCSE20260422 9:33:32.120000
31604XCSE20260422 9:33:37.250000
81604XCSE20260422 9:33:37.250000
111604XCSE20260422 9:40:38.666000
111604XCSE20260422 9:45:55.790000
111603XCSE20260422 9:48:48.751000
111602XCSE20260422 9:49:46.050000
111601XCSE20260422 9:52:48.280000
111601XCSE20260422 9:53:17.468000
111600XCSE20260422 9:58:46.717000
101600XCSE20260422 9:58:46.717000
221599XCSE20260422 9:58:49.740000
221597XCSE20260422 10:00:50.220000
221594XCSE20260422 10:02:18.536000
111593XCSE20260422 10:02:18.594000
111590XCSE20260422 10:07:30.279000
111589XCSE20260422 10:10:25.226000
101589XCSE20260422 10:10:25.226000
101589XCSE20260422 10:10:25.226000
111589XCSE20260422 10:12:35.437000
111588XCSE20260422 10:13:00.730000
111589XCSE20260422 10:21:28.313000
111587XCSE20260422 10:23:25.175000
111587XCSE20260422 10:31:02.946000
101585XCSE20260422 10:34:33.600000
31588XCSE20260422 10:42:58.981000
111587XCSE20260422 10:46:07.261000
111586XCSE20260422 10:47:17.084000
111588XCSE20260422 11:00:02.905000
201590XCSE20260422 11:00:48.008000
61590XCSE20260422 11:00:50.269000
111588XCSE20260422 11:02:13.224000
51591XCSE20260422 11:07:23.082000
201591XCSE20260422 11:07:23.082000
51591XCSE20260422 11:07:28.088000
51591XCSE20260422 11:07:37.611000
111589XCSE20260422 11:08:12.436000
111588XCSE20260422 11:08:40.587000
11590XCSE20260422 11:09:08.600000
231590XCSE20260422 11:09:10.719000
111590XCSE20260422 11:10:01.080000
11590XCSE20260422 11:12:32.050000
111590XCSE20260422 11:12:48.817000
31590XCSE20260422 11:16:49.727000
81590XCSE20260422 11:18:24.799000
31590XCSE20260422 11:18:24.799000
131590XCSE20260422 11:18:34.834000
201590XCSE20260422 11:23:08.175000
111587XCSE20260422 11:24:23.247000
111587XCSE20260422 11:26:45.367000
31588XCSE20260422 11:29:01.359000
131589XCSE20260422 11:30:52.360000
81588XCSE20260422 11:32:32.316000
221585XCSE20260422 11:36:34.107000
211584XCSE20260422 11:36:34.126000
51583XCSE20260422 11:36:34.225000
161583XCSE20260422 11:36:34.225000
111586XCSE20260422 11:40:03.072000
11585XCSE20260422 11:46:03.684000
51585XCSE20260422 11:46:03.684000
51585XCSE20260422 11:46:03.684000
71586XCSE20260422 11:48:12.667000
51586XCSE20260422 11:49:25.230000
61586XCSE20260422 11:49:25.230000
111585XCSE20260422 11:49:28.185000
111584XCSE20260422 11:50:36.585000
111585XCSE20260422 11:51:28.888000
51584XCSE20260422 11:51:31.334000
61584XCSE20260422 11:51:31.352000
11584XCSE20260422 11:51:31.352000
21583XCSE20260422 11:52:43.512000
51583XCSE20260422 11:53:49.278000
41583XCSE20260422 11:53:49.278000
21583XCSE20260422 11:53:49.278000
111583XCSE20260422 11:54:18.277000
91582XCSE20260422 11:55:30.335000
31584XCSE20260422 12:02:35.599000
81584XCSE20260422 12:03:07.065000
31584XCSE20260422 12:03:07.065000
111585XCSE20260422 12:17:46.253000
211588XCSE20260422 12:24:29.683000
71588XCSE20260422 12:24:29.683000
211588XCSE20260422 12:25:10.856000
211588XCSE20260422 12:26:01.850000
31587XCSE20260422 12:34:29.460000
81587XCSE20260422 12:37:11.725000
31587XCSE20260422 12:37:11.725000
111586XCSE20260422 12:40:59.956000
111585XCSE20260422 12:43:22.141000
211586XCSE20260422 12:43:34.837000
81586XCSE20260422 12:43:34.837000
21586XCSE20260422 12:43:40.947000
91586XCSE20260422 12:43:40.947000
111585XCSE20260422 12:44:28.682000
111585XCSE20260422 12:46:13.523000
31584XCSE20260422 12:47:45.208000
81584XCSE20260422 12:47:45.208000
111583XCSE20260422 12:54:56.216000
61583XCSE20260422 12:56:25.887000
51583XCSE20260422 12:56:25.887000
111583XCSE20260422 12:56:52.630000
111583XCSE20260422 13:00:00.028000
111583XCSE20260422 13:04:55.885000
211583XCSE20260422 13:05:22.706000
61583XCSE20260422 13:05:22.706000
201583XCSE20260422 13:05:40.616000
61583XCSE20260422 13:05:40.616000
31583XCSE20260422 13:05:40.616000
221581XCSE20260422 13:05:41.097000
111581XCSE20260422 13:07:00.134000
31584XCSE20260422 13:08:43.018000
221584XCSE20260422 13:09:24.607000
61584XCSE20260422 13:16:09.530000
31587XCSE20260422 13:21:54.493000
101586XCSE20260422 13:22:20.115000
11586XCSE20260422 13:22:20.115000
111586XCSE20260422 13:23:25.025000
111585XCSE20260422 13:24:06.531000
111588XCSE20260422 13:26:08.679000
111587XCSE20260422 13:26:45.103000
151589XCSE20260422 13:30:32.265000
111589XCSE20260422 13:30:32.265000
11589XCSE20260422 13:30:32.265000
11588XCSE20260422 13:31:44.169000
111588XCSE20260422 13:33:20.421000
131589XCSE20260422 13:34:20.927000
111588XCSE20260422 13:35:02.420000
111588XCSE20260422 13:35:21.332000
111587XCSE20260422 13:41:05.502000
61587XCSE20260422 13:43:42.087000
51587XCSE20260422 13:43:42.087000
161590XCSE20260422 13:50:53.372000
211590XCSE20260422 13:55:05.901000
121592XCSE20260422 13:55:19.058000
101592XCSE20260422 13:55:24.204000
11592XCSE20260422 13:55:24.204000
61592XCSE20260422 13:55:28.995000
51592XCSE20260422 13:55:28.995000
41592XCSE20260422 13:55:35.974000
81592XCSE20260422 13:55:35.974000
31592XCSE20260422 13:55:40.025000
81592XCSE20260422 13:55:40.025000
121592XCSE20260422 13:55:46.384000
21592XCSE20260422 13:55:46.384000
51592XCSE20260422 13:55:52.877000
61592XCSE20260422 13:55:52.877000
21592XCSE20260422 13:55:58.534000
101592XCSE20260422 13:55:58.534000
111592XCSE20260422 13:56:03.516000
71592XCSE20260422 13:56:18.093000
71592XCSE20260422 13:56:39.022000
41592XCSE20260422 13:56:39.022000
41592XCSE20260422 13:58:46.108000
11592XCSE20260422 13:58:46.108000
61592XCSE20260422 13:58:46.108000
61592XCSE20260422 14:01:59.282000
111590XCSE20260422 14:02:47.226000
51592XCSE20260422 14:07:24.870000
201592XCSE20260422 14:09:07.860000
51592XCSE20260422 14:09:07.860000
101593XCSE20260422 14:11:27.580000
21593XCSE20260422 14:11:27.580000
11590XCSE20260422 14:11:27.596000
101590XCSE20260422 14:11:27.598000
101590XCSE20260422 14:11:27.598000
221589XCSE20260422 14:11:54.062000
91590XCSE20260422 14:16:20.020000
21590XCSE20260422 14:16:20.020000
111589XCSE20260422 14:20:19.031000
201591XCSE20260422 14:29:47.601000
221591XCSE20260422 14:30:46.670000
81591XCSE20260422 14:30:46.670000
111590XCSE20260422 14:32:21.076000
111589XCSE20260422 14:44:21.722000
101589XCSE20260422 14:44:21.722000
111590XCSE20260422 14:47:51.088000
11593XCSE20260422 14:53:43.264000
411593XCSE20260422 15:08:01.405000
41596XCSE20260422 15:09:31.193000
221598XCSE20260422 15:19:48.242000
221598XCSE20260422 15:21:01.374000
211599XCSE20260422 15:22:38.817000
211597XCSE20260422 15:22:38.869000
51596XCSE20260422 15:23:40.389000
171596XCSE20260422 15:23:40.389000
111597XCSE20260422 15:30:44.135000
111596XCSE20260422 15:34:06.343000
111595XCSE20260422 15:34:26.226000
211595XCSE20260422 15:36:04.939000
221594XCSE20260422 15:41:03.174000
151595XCSE20260422 15:41:24.716000
211596XCSE20260422 15:50:57.096000
111596XCSE20260422 15:51:46.904000
331595XCSE20260422 16:00:53.856000
331594XCSE20260422 16:01:33.179000
221595XCSE20260422 16:07:55.473000
211594XCSE20260422 16:09:19.095000
201594XCSE20260422 16:11:20.799000
201594XCSE20260422 16:12:47.316000
81594XCSE20260422 16:12:47.316000
221594XCSE20260422 16:12:47.357000
81594XCSE20260422 16:12:47.357000
71594XCSE20260422 16:12:47.368000
11594XCSE20260422 16:13:18.644000
81594XCSE20260422 16:13:18.644000
201594XCSE20260422 16:13:18.971000
91594XCSE20260422 16:13:18.971000
81594XCSE20260422 16:13:19.001000
221594XCSE20260422 16:14:07.148000
91594XCSE20260422 16:14:07.148000
31594XCSE20260422 16:14:07.148000
211592XCSE20260422 16:14:09.213000
211591XCSE20260422 16:14:09.217000
211591XCSE20260422 16:14:09.231000
211591XCSE20260422 16:15:37.738000
221590XCSE20260422 16:16:23.570000
741589XCSE20260422 16:16:23.590000
3001589XCSE20260422 16:16:23.590969
121588XCSE20260422 16:16:23.914000
101588XCSE20260422 16:16:23.914000
11587XCSE20260422 16:17:27.969000
211587XCSE20260422 16:17:27.969000
221587XCSE20260422 16:21:16.321000
211587XCSE20260422 16:21:16.529000
221588XCSE20260422 16:27:34.252000
221590XCSE20260422 16:34:16.671000
1501590XCSE20260422 16:35:51.819553
2171590XCSE20260422 16:35:51.819573
3001592XCSE20260422 16:43:39.657522
31591XCSE20260422 16:45:39.975458
141591XCSE20260422 16:45:39.975458
91591XCSE20260422 16:45:39.975458
2741591XCSE20260422 16:45:39.975489
111590XCSE20260423 9:03:39.086000
111590XCSE20260423 9:04:43.652000
111588XCSE20260423 9:05:47.153000
61588XCSE20260423 9:06:46.776000
51588XCSE20260423 9:06:46.776000
111586XCSE20260423 9:07:50.185000
21586XCSE20260423 9:08:54.598000
51586XCSE20260423 9:08:54.598000
41586XCSE20260423 9:08:54.598000
111586XCSE20260423 9:09:58.679000
111581XCSE20260423 9:19:05.208000
41583XCSE20260423 9:26:30.238000
311583XCSE20260423 9:26:30.238000
231583XCSE20260423 9:26:34.754000
41582XCSE20260423 9:26:36.779000
21580XCSE20260423 9:26:38.989000
21578XCSE20260423 9:29:53.095000
221581XCSE20260423 9:37:34.003000
31581XCSE20260423 9:37:34.003000
41581XCSE20260423 9:37:34.051000
111578XCSE20260423 9:38:32.596000
111578XCSE20260423 9:39:06.838000
111580XCSE20260423 9:46:18.263000
111579XCSE20260423 9:49:48.232000
11581XCSE20260423 9:52:32.968000
21581XCSE20260423 9:52:35.768000
31581XCSE20260423 9:52:35.847000
11581XCSE20260423 9:52:35.870000
551581XCSE20260423 9:56:05.936000
111579XCSE20260423 9:56:52.991000
201579XCSE20260423 9:59:24.776000
21576XCSE20260423 9:59:37.915000
21575XCSE20260423 9:59:46.855000
91575XCSE20260423 9:59:46.855000
91574XCSE20260423 10:02:29.737000
91574XCSE20260423 10:02:29.737000
291572XCSE20260423 10:06:03.264000
91572XCSE20260423 10:06:03.264000
291570XCSE20260423 10:07:37.888000
201569XCSE20260423 10:12:32.826000
201571XCSE20260423 10:13:26.417000
2001571XCSE20260423 10:13:26.417372
201567XCSE20260423 10:19:38.753000
101566XCSE20260423 10:21:27.208000
61572XCSE20260423 10:25:58.522000
181572XCSE20260423 10:25:58.522000
211574XCSE20260423 10:29:20.200000
211574XCSE20260423 10:29:24.376000
101572XCSE20260423 10:32:42.841000
101571XCSE20260423 10:37:36.033000
431571XCSE20260423 10:37:37.327000
101570XCSE20260423 10:37:42.312000
101566XCSE20260423 10:37:42.456000
101568XCSE20260423 10:38:10.802000
101567XCSE20260423 10:42:06.410000
101567XCSE20260423 10:42:06.410000
191565XCSE20260423 10:44:28.094000
101567XCSE20260423 10:59:58.823000
81567XCSE20260423 10:59:58.823000
11567XCSE20260423 10:59:59.053000
181567XCSE20260423 10:59:59.053000
5001566XCSE20260423 11:00:51.651452
81565XCSE20260423 11:03:28.340000
101568XCSE20260423 11:06:58.250000
231568XCSE20260423 11:06:58.250000
201575XCSE20260423 11:19:34.913000
101573XCSE20260423 11:20:44.086000
181576XCSE20260423 11:22:44.538000
21576XCSE20260423 11:22:44.538000
221576XCSE20260423 11:22:49.128000
221576XCSE20260423 11:23:05.167000
221576XCSE20260423 11:23:20.211000
61576XCSE20260423 11:23:20.211000
201576XCSE20260423 11:23:26.803000
211576XCSE20260423 11:23:44.871000
61576XCSE20260423 11:23:44.871000
61576XCSE20260423 11:23:44.910000
191576XCSE20260423 11:23:53.919000
31576XCSE20260423 11:25:14.417000
51576XCSE20260423 11:25:14.417000
21576XCSE20260423 11:25:14.417000
101576XCSE20260423 11:27:40.917000
201573XCSE20260423 11:27:47.479000
221575XCSE20260423 11:38:55.205000
101575XCSE20260423 11:39:05.193000
131574XCSE20260423 11:40:12.623000
61574XCSE20260423 11:40:15.800000
131574XCSE20260423 11:40:15.800000
81575XCSE20260423 11:45:44.164000
101574XCSE20260423 11:45:44.234000
101574XCSE20260423 11:48:11.529000
71573XCSE20260423 11:50:52.312000
101571XCSE20260423 11:58:53.002000
101570XCSE20260423 11:59:25.194000
41573XCSE20260423 12:02:38.376000
231573XCSE20260423 12:02:38.376000
201573XCSE20260423 12:03:59.810000
161573XCSE20260423 12:08:14.369000
91573XCSE20260423 12:10:58.824000
81571XCSE20260423 12:14:44.967000
21571XCSE20260423 12:14:44.967000
81573XCSE20260423 12:15:58.137000
101573XCSE20260423 12:16:42.546000
101571XCSE20260423 12:19:34.981000
101571XCSE20260423 12:24:22.821000
81576XCSE20260423 12:28:35.864000
51576XCSE20260423 12:29:48.651000
101576XCSE20260423 12:29:55.348000
281576XCSE20260423 12:30:00.252000
51576XCSE20260423 12:32:15.934000
101575XCSE20260423 12:38:30.306000
151576XCSE20260423 12:38:30.338000
101576XCSE20260423 12:38:40.076000
101576XCSE20260423 12:39:09.189000
101576XCSE20260423 12:40:02.318000
11576XCSE20260423 12:44:01.320000
91576XCSE20260423 12:44:01.320000
101576XCSE20260423 12:47:42.329000
191574XCSE20260423 12:48:50.613000
291574XCSE20260423 12:57:35.089000
301576XCSE20260423 13:00:45.946000
201575XCSE20260423 13:07:01.924000
101574XCSE20260423 13:09:40.565000
81577XCSE20260423 13:16:35.231000
101574XCSE20260423 13:17:14.373000
201575XCSE20260423 13:23:15.518000
101574XCSE20260423 13:29:47.108000
91574XCSE20260423 13:29:47.108000
101576XCSE20260423 13:32:11.435000
11576XCSE20260423 13:35:23.239000
71576XCSE20260423 13:35:23.239000
21576XCSE20260423 13:35:23.239000
71576XCSE20260423 13:39:50.652000
31576XCSE20260423 13:39:50.652000
41575XCSE20260423 13:43:50.565000
61575XCSE20260423 13:43:50.565000
101574XCSE20260423 13:49:14.000000
211577XCSE20260423 13:55:42.722000
11577XCSE20260423 13:55:42.722000
151577XCSE20260423 14:00:00.668000
61577XCSE20260423 14:00:00.668000
71577XCSE20260423 14:03:38.691000
11577XCSE20260423 14:03:42.476000
31577XCSE20260423 14:03:42.537000
111577XCSE20260423 14:03:42.923000
101575XCSE20260423 14:04:38.737000
101577XCSE20260423 14:10:08.984000
101576XCSE20260423 14:12:37.293000
101576XCSE20260423 14:13:38.496000
101575XCSE20260423 14:16:14.085000
101573XCSE20260423 14:20:51.349000
91573XCSE20260423 14:20:51.349000
171574XCSE20260423 14:25:58.195000
31574XCSE20260423 14:25:58.195000
31574XCSE20260423 14:25:58.195000
81574XCSE20260423 14:26:14.063000
81574XCSE20260423 14:26:20.559000
101573XCSE20260423 14:31:42.548000
101572XCSE20260423 14:41:31.143000
91572XCSE20260423 14:41:31.143000
71571XCSE20260423 14:41:42.547000
121571XCSE20260423 14:45:56.644000
71571XCSE20260423 14:45:56.644000
81572XCSE20260423 14:45:57.394000
21572XCSE20260423 14:45:57.394000
201572XCSE20260423 14:45:58.063000
141572XCSE20260423 14:45:59.096000
201570XCSE20260423 14:46:06.087000
61569XCSE20260423 14:46:17.299000
131569XCSE20260423 14:46:27.143000
61569XCSE20260423 14:46:27.143000
201570XCSE20260423 14:48:37.327000
11570XCSE20260423 14:48:37.327000
101568XCSE20260423 14:50:03.088000
101569XCSE20260423 15:04:32.072000
41571XCSE20260423 15:08:01.527000
31571XCSE20260423 15:08:01.993000
101570XCSE20260423 15:08:22.546000
101569XCSE20260423 15:08:33.654000
101569XCSE20260423 15:11:56.674000
101569XCSE20260423 15:11:56.674000
71571XCSE20260423 15:14:55.554000
141573XCSE20260423 15:15:17.390000
161573XCSE20260423 15:15:17.390000
101573XCSE20260423 15:15:47.525000
101573XCSE20260423 15:15:47.567000
101571XCSE20260423 15:16:34.125000
101569XCSE20260423 15:16:43.185000
101569XCSE20260423 15:18:07.206000
211571XCSE20260423 15:19:58.170000
141574XCSE20260423 15:22:21.885000
61574XCSE20260423 15:22:21.885000
21574XCSE20260423 15:23:30.139000
211574XCSE20260423 15:23:30.139000
11574XCSE20260423 15:23:30.196000
21574XCSE20260423 15:24:05.197000
101573XCSE20260423 15:28:00.293000
101572XCSE20260423 15:30:02.549000
101571XCSE20260423 15:32:00.883000
91570XCSE20260423 15:37:42.576000
81570XCSE20260423 15:37:46.186000
21570XCSE20260423 15:37:46.186000
21570XCSE20260423 15:38:30.425000
41570XCSE20260423 15:38:30.425000
101569XCSE20260423 15:40:02.547000
91569XCSE20260423 15:40:02.547000
201570XCSE20260423 15:43:41.700000
71570XCSE20260423 15:43:41.700000
71570XCSE20260423 15:43:41.717000
191569XCSE20260423 15:46:53.634000
71569XCSE20260423 15:47:03.662000
201569XCSE20260423 15:47:03.662000
31569XCSE20260423 15:47:04.410000
41569XCSE20260423 15:47:04.715000
71569XCSE20260423 15:47:07.456000
121567XCSE20260423 15:48:22.546000
101567XCSE20260423 15:54:29.202000
51567XCSE20260423 15:54:29.262000
171567XCSE20260423 15:55:33.203000
41566XCSE20260423 16:00:02.546000
71566XCSE20260423 16:00:17.969000
31566XCSE20260423 16:00:48.729000
101565XCSE20260423 16:01:26.102000
21566XCSE20260423 16:02:51.933000
81566XCSE20260423 16:02:51.933000
11566XCSE20260423 16:02:52.128000
201567XCSE20260423 16:02:54.187000
201567XCSE20260423 16:03:04.135000
21566XCSE20260423 16:03:04.136000
81568XCSE20260423 16:03:49.026000
191568XCSE20260423 16:03:49.026000
81568XCSE20260423 16:03:49.026000
81568XCSE20260423 16:03:49.026000
61567XCSE20260423 16:09:22.818000
61567XCSE20260423 16:11:02.833000
41567XCSE20260423 16:11:02.833000
201566XCSE20260423 16:12:05.387000
191566XCSE20260423 16:12:09.723000
61567XCSE20260423 16:12:27.819000
21567XCSE20260423 16:12:28.212000
41567XCSE20260423 16:12:28.212000
201566XCSE20260423 16:13:08.845000
191567XCSE20260423 16:15:25.343000
191566XCSE20260423 16:15:25.371000
201566XCSE20260423 16:16:05.269000
21567XCSE20260423 16:16:25.730000
231567XCSE20260423 16:17:16.113000
71567XCSE20260423 16:17:16.113000
71567XCSE20260423 16:17:16.128000
21568XCSE20260423 16:18:05.167000
101566XCSE20260423 16:19:02.029000
201566XCSE20260423 16:21:17.902000
301566XCSE20260423 16:28:08.666000
101565XCSE20260423 16:28:22.547000
51564XCSE20260423 16:33:22.546000
61564XCSE20260423 16:35:40.870000
211566XCSE20260423 16:36:00.780000
31566XCSE20260423 16:36:00.780000
131566XCSE20260423 16:36:00.780000
31566XCSE20260423 16:36:00.780000
201565XCSE20260423 16:37:44.068000
4991565XCSE20260423 16:39:29.306055
101565XCSE20260423 16:40:02.015494
951565XCSE20260423 16:40:02.015526
3951565XCSE20260423 16:40:02.015546
91577XCSE20260424 9:03:55.765000
41577XCSE20260424 9:03:55.765000
21576XCSE20260424 9:04:41.518000
61576XCSE20260424 9:04:41.518000
101572XCSE20260424 9:04:41.538000
101570XCSE20260424 9:05:00.157000
101573XCSE20260424 9:07:09.780000
91571XCSE20260424 9:07:30.152000
11571XCSE20260424 9:07:30.152000
101580XCSE20260424 9:10:44.047000
471581XCSE20260424 9:12:36.038000
101581XCSE20260424 9:17:25.166000
101578XCSE20260424 9:17:26.189000
561578XCSE20260424 9:21:25.222000
11582XCSE20260424 9:24:09.002000
61582XCSE20260424 9:24:15.726000
71582XCSE20260424 9:24:15.726000
61582XCSE20260424 9:24:26.279000
191580XCSE20260424 9:27:58.966000
151582XCSE20260424 9:28:34.546000
11582XCSE20260424 9:29:49.077000
31582XCSE20260424 9:29:49.077000
61582XCSE20260424 9:29:49.077000
61581XCSE20260424 9:31:20.748000
41581XCSE20260424 9:31:20.748000
101579XCSE20260424 9:31:23.252000
101579XCSE20260424 9:31:23.252000
101578XCSE20260424 9:31:25.818000
101577XCSE20260424 9:31:31.819000
191574XCSE20260424 9:36:23.326000
191571XCSE20260424 9:38:47.983000
101571XCSE20260424 9:38:47.983000
21574XCSE20260424 9:45:44.384000
31574XCSE20260424 9:45:44.384000
51574XCSE20260424 9:45:44.384000
31575XCSE20260424 9:48:20.680000
71575XCSE20260424 9:48:20.680000
61575XCSE20260424 9:48:20.680000
51575XCSE20260424 9:50:27.208000
71575XCSE20260424 9:50:27.208000
101574XCSE20260424 9:52:02.518000
101573XCSE20260424 9:53:14.217000
101573XCSE20260424 9:54:50.420000
101572XCSE20260424 9:57:51.616000
101572XCSE20260424 9:57:51.616000
671569XCSE20260424 9:57:51.624000
101563XCSE20260424 10:06:46.123000
101565XCSE20260424 10:13:30.709000
101568XCSE20260424 10:19:34.345000
101568XCSE20260424 10:19:41.505000
201570XCSE20260424 10:21:41.340000
151570XCSE20260424 10:22:04.957000
101568XCSE20260424 10:22:15.064000
101567XCSE20260424 10:22:18.679000
101567XCSE20260424 10:28:10.605000
101566XCSE20260424 10:29:58.087000
101567XCSE20260424 10:42:32.393000
221567XCSE20260424 10:44:55.499000
211567XCSE20260424 10:45:02.347000
21567XCSE20260424 10:45:08.083000
241568XCSE20260424 10:50:47.777000
81568XCSE20260424 10:50:47.777000
51568XCSE20260424 10:50:47.777000
101566XCSE20260424 10:51:39.680000
201569XCSE20260424 11:01:36.756000
71569XCSE20260424 11:01:36.756000
71569XCSE20260424 11:01:36.756000
101567XCSE20260424 11:01:54.089000
91567XCSE20260424 11:01:54.089000
201570XCSE20260424 11:08:09.236000
191568XCSE20260424 11:08:09.379000
101570XCSE20260424 11:11:05.205000
101570XCSE20260424 11:11:05.222000
101570XCSE20260424 11:11:05.224000
71571XCSE20260424 11:16:03.490000
101571XCSE20260424 11:17:31.595000
101571XCSE20260424 11:19:38.318000
101571XCSE20260424 11:21:43.343000
61571XCSE20260424 11:28:57.113000
101571XCSE20260424 11:29:58.726000
101572XCSE20260424 11:31:33.797000
101571XCSE20260424 11:31:59.092000
101573XCSE20260424 11:49:26.202000
91573XCSE20260424 11:49:26.202000
211573XCSE20260424 11:50:14.102000
81573XCSE20260424 11:50:14.102000
221573XCSE20260424 11:50:59.214000
231573XCSE20260424 11:51:19.860000
81573XCSE20260424 11:51:19.860000
71573XCSE20260424 11:51:19.860000
141573XCSE20260424 11:51:28.549000
201571XCSE20260424 11:51:48.182000
761574XCSE20260424 11:57:32.973000
191574XCSE20260424 11:57:32.973000
201573XCSE20260424 11:57:49.299000
101576XCSE20260424 12:06:45.417000
101577XCSE20260424 12:14:16.581000
11577XCSE20260424 12:15:59.650000
81579XCSE20260424 12:31:15.550000
81579XCSE20260424 12:31:15.550000
21579XCSE20260424 12:31:15.816000
61579XCSE20260424 12:31:17.089000
81579XCSE20260424 12:31:17.089000
81579XCSE20260424 12:31:17.089000
81579XCSE20260424 12:31:19.425000
81579XCSE20260424 12:31:19.425000
81579XCSE20260424 12:31:19.425000
21579XCSE20260424 12:32:09.576000
11579XCSE20260424 12:34:03.155000
41579XCSE20260424 12:34:09.086000
91579XCSE20260424 12:34:09.086000
81579XCSE20260424 12:34:09.086000
111579XCSE20260424 12:34:12.840000
381577XCSE20260424 12:36:00.780000
301576XCSE20260424 12:36:04.856000
301575XCSE20260424 12:36:04.879000
101573XCSE20260424 12:50:39.191000
101573XCSE20260424 12:50:39.191000
21572XCSE20260424 12:59:14.549000
171572XCSE20260424 12:59:14.549000
91572XCSE20260424 12:59:14.549000
71571XCSE20260424 13:02:16.399000
201575XCSE20260424 13:05:41.472000
221575XCSE20260424 13:05:47.853000
71575XCSE20260424 13:05:47.853000
11575XCSE20260424 13:06:29.638000
91575XCSE20260424 13:06:29.638000
171578XCSE20260424 13:08:20.398000
101577XCSE20260424 13:08:20.597000
201579XCSE20260424 13:16:16.036000
331585XCSE20260424 13:32:10.528000
11585XCSE20260424 13:32:10.552000
71585XCSE20260424 13:32:20.557000
11585XCSE20260424 13:32:20.557000
81585XCSE20260424 13:32:20.557000
281584XCSE20260424 13:32:37.753000
191583XCSE20260424 13:32:48.835000
201582XCSE20260424 13:33:00.597000
101581XCSE20260424 13:42:18.114000
101581XCSE20260424 13:45:13.580000
91581XCSE20260424 13:45:13.580000
211581XCSE20260424 13:47:46.010000
101581XCSE20260424 13:48:40.506000
101582XCSE20260424 13:52:14.497000
201581XCSE20260424 13:53:09.469000
201581XCSE20260424 13:53:49.650000
11582XCSE20260424 14:00:01.516000
11582XCSE20260424 14:00:01.516000
41582XCSE20260424 14:00:01.516000
141582XCSE20260424 14:00:01.516000
101582XCSE20260424 14:01:14.149000
11583XCSE20260424 14:10:27.255000
101582XCSE20260424 14:15:39.092000
201582XCSE20260424 14:19:15.428000
81582XCSE20260424 14:19:15.428000
201581XCSE20260424 14:27:24.809000
91581XCSE20260424 14:27:24.809000
301581XCSE20260424 14:30:15.418000
41581XCSE20260424 14:30:15.418000
51581XCSE20260424 14:30:15.418000
21581XCSE20260424 14:33:33.155000
261581XCSE20260424 14:33:38.299000
71581XCSE20260424 14:33:44.129000
91581XCSE20260424 14:33:44.129000
81581XCSE20260424 14:33:44.129000
211581XCSE20260424 14:33:52.970000
31581XCSE20260424 14:34:13.455000
21581XCSE20260424 14:34:18.154000
21581XCSE20260424 14:34:18.178000
21581XCSE20260424 14:34:18.201000
21581XCSE20260424 14:34:18.225000
21581XCSE20260424 14:34:18.248000
21581XCSE20260424 14:34:18.271000
21581XCSE20260424 14:34:18.294000
21581XCSE20260424 14:34:18.318000
131581XCSE20260424 14:34:28.288000
281580XCSE20260424 14:34:46.717000
71579XCSE20260424 14:42:10.197000
221579XCSE20260424 14:44:24.049000
71579XCSE20260424 14:44:24.049000
231578XCSE20260424 14:45:10.690000
51578XCSE20260424 14:45:10.690000
291577XCSE20260424 14:45:10.713000
141577XCSE20260424 14:49:28.276000
401576XCSE20260424 14:49:34.602000
21577XCSE20260424 14:57:13.212000
61577XCSE20260424 14:57:13.212000
181577XCSE20260424 14:57:13.212000
31577XCSE20260424 14:57:13.212000
291579XCSE20260424 15:11:56.336000
281578XCSE20260424 15:12:04.275000
191577XCSE20260424 15:12:58.094000
31578XCSE20260424 15:12:58.113000
61579XCSE20260424 15:14:39.718000
21579XCSE20260424 15:14:39.718000
21579XCSE20260424 15:14:39.718000
201579XCSE20260424 15:15:17.672000
91579XCSE20260424 15:15:17.672000
81579XCSE20260424 15:15:17.672000
21579XCSE20260424 15:15:19.592000
81579XCSE20260424 15:15:19.592000
81579XCSE20260424 15:15:19.592000
201579XCSE20260424 15:15:22.120000
81579XCSE20260424 15:15:22.120000
81579XCSE20260424 15:15:22.120000
151578XCSE20260424 15:15:22.389000
41578XCSE20260424 15:15:22.389000
271579XCSE20260424 15:15:22.389000
201579XCSE20260424 15:15:22.436000
231579XCSE20260424 15:15:55.016000
81579XCSE20260424 15:15:55.016000
91579XCSE20260424 15:15:55.016000
21579XCSE20260424 15:16:59.747000
191578XCSE20260424 15:16:59.859000
21579XCSE20260424 15:27:59.991000
21579XCSE20260424 15:27:59.991000
41579XCSE20260424 15:27:59.991000
21579XCSE20260424 15:27:59.991000
101579XCSE20260424 15:27:59.991000
11580XCSE20260424 15:27:59.998000
61580XCSE20260424 15:27:59.998000
71580XCSE20260424 15:27:59.998000
51580XCSE20260424 15:27:59.998000
301581XCSE20260424 15:31:16.712000
291580XCSE20260424 15:31:16.727000
291580XCSE20260424 15:31:31.183000
131580XCSE20260424 15:32:42.442000
61580XCSE20260424 15:32:42.442000
61581XCSE20260424 15:34:35.159000
121581XCSE20260424 15:34:35.159000
221581XCSE20260424 15:34:35.159000
191580XCSE20260424 15:34:35.199000
191579XCSE20260424 15:34:36.388000
71582XCSE20260424 15:40:41.711000
31582XCSE20260424 15:40:41.711000
41582XCSE20260424 15:40:41.711000
41582XCSE20260424 15:40:41.711000
51583XCSE20260424 15:44:19.088000
1001583XCSE20260424 15:44:19.088000
281582XCSE20260424 15:46:09.371000
191582XCSE20260424 15:47:04.151000
11583XCSE20260424 15:47:24.952000
301583XCSE20260424 15:48:54.532000
201584XCSE20260424 15:49:12.809000
121584XCSE20260424 15:49:22.962000
121584XCSE20260424 15:49:22.983000
121584XCSE20260424 15:49:30.184000
121584XCSE20260424 15:49:30.314000
281585XCSE20260424 15:51:03.403000
211587XCSE20260424 15:51:03.485000
291587XCSE20260424 15:51:11.608000
191593XCSE20260424 15:53:52.505000
191593XCSE20260424 15:54:01.930000
201592XCSE20260424 15:54:34.802000
201591XCSE20260424 15:55:08.905000
101591XCSE20260424 15:55:08.905000
201590XCSE20260424 15:55:46.422000
201592XCSE20260424 15:56:48.672000
91593XCSE20260424 15:58:00.434000
81593XCSE20260424 15:58:00.434000
91593XCSE20260424 15:58:00.434000
31593XCSE20260424 15:58:21.144000
91593XCSE20260424 15:58:21.144000
91593XCSE20260424 15:58:21.144000
21593XCSE20260424 15:58:29.988000
81593XCSE20260424 15:58:29.988000
81593XCSE20260424 15:58:29.988000
11591XCSE20260424 15:59:33.731000
21591XCSE20260424 15:59:50.021000
21591XCSE20260424 16:00:22.303000
51591XCSE20260424 16:00:23.071000
31591XCSE20260424 16:00:23.071000
21591XCSE20260424 16:00:23.071000
101596XCSE20260424 16:02:54.921000
81596XCSE20260424 16:02:54.921000
91596XCSE20260424 16:02:54.921000
21596XCSE20260424 16:02:54.930000
101596XCSE20260424 16:02:57.520000
91596XCSE20260424 16:02:57.520000
91596XCSE20260424 16:02:57.520000
401596XCSE20260424 16:02:57.523000
201594XCSE20260424 16:02:57.608000
101594XCSE20260424 16:02:57.608000
201595XCSE20260424 16:04:20.403000
51597XCSE20260424 16:05:01.482000
201595XCSE20260424 16:05:54.211000
191594XCSE20260424 16:06:03.071000
281594XCSE20260424 16:07:30.000000
81593XCSE20260424 16:07:40.505000
201593XCSE20260424 16:07:40.505000
201594XCSE20260424 16:10:00.930000
61592XCSE20260424 16:11:03.493000
141592XCSE20260424 16:12:55.544000
51592XCSE20260424 16:13:29.384000
11592XCSE20260424 16:14:02.076000
11592XCSE20260424 16:14:02.076000
21592XCSE20260424 16:14:58.332000
91592XCSE20260424 16:15:25.616000
21592XCSE20260424 16:15:26.927000
141595XCSE20260424 16:16:07.053000
101597XCSE20260424 16:19:13.322000
171598XCSE20260424 16:20:34.617000
101598XCSE20260424 16:20:34.617000
101598XCSE20260424 16:20:34.617000
31598XCSE20260424 16:20:34.617000
401598XCSE20260424 16:20:34.617000
281597XCSE20260424 16:20:48.681000
291596XCSE20260424 16:21:10.427000
291595XCSE20260424 16:23:59.455000
291594XCSE20260424 16:24:07.318000
151595XCSE20260424 16:26:22.373000
41595XCSE20260424 16:26:26.607000
151595XCSE20260424 16:26:26.607000
101598XCSE20260424 16:30:13.728000
21598XCSE20260424 16:32:13.303000
131598XCSE20260424 16:32:34.877000
41599XCSE20260424 16:33:43.606000
11599XCSE20260424 16:33:44.052000
121599XCSE20260424 16:34:30.852387
801599XCSE20260424 16:34:30.852392


