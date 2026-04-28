Santhera gibt positive Entscheidung des AIFA-Vorstands zur Erstattung von AGAMREE® (Vamorolon) in Italien bekannt

Pratteln, Schweiz, 28. April 2026 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass der Vorstand der italienischen Arzneimittelbehörde AIFA die Erstattung von AGAMREE® (Vamorolon) für die Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ab einem Alter von 4 Jahren in Italien genehmigt hat.

AGAMREE ist ein neuartiges Molekül, das entwickelt wurde, um die typischerweise mit Glukokortikoiden verbundenen entzündungshemmenden Wirkungen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko von Nebenwirkungen, die mit dieser Therapieklasse verbunden sind, potenziell zu verringern. DMD ist eine seltene, fortschreitende genetische Erkrankung, die durch Muskelschwund und eine verkürzte Lebenserwartung aufgrund von Atemwegs- und/oder Herzkomplikationen gekennzeichnet ist.

Die Entscheidung über die Erstattung folgt auf eine positive Bewertung durch den Vorstand der AIFA am 22. April 2026. Die Entscheidung unterliegt der formellen Veröffentlichung im italienischen Amtsblatt (Gazzetta Ufficiale), woraufhin die Erstattung in Kraft tritt.

Dario Eklund, Chief Executive Officer, sagte: “Dies baut auf unseren jüngsten Fortschritten in Spanien auf und spiegelt unsere anhaltende Dynamik bei der Ausweitung des Zugangs zu AGAMREE für Patienten mit DMD wider. Da vier der fünf grossen europäischen Märkte voraussichtlich in naher Zukunft Zugang zu AGAMREE haben werden und wir durch erfolgreiche Markteinführungen in Deutschland, Österreich und Grossbritannien gestützt werden, sind wir gut positioniert, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten, während wir den Zugang zu dieser wichtigen Therapie weiter ausweiten.”

Santhera wird nach der offiziellen Veröffentlichung der AIFA-Entscheidung je nach Bedarf weitere Informationen bereitstellen.

Über AGAMREE® (Vamorolon)

AGAMREE ist ein dissoziatives Kortikosteroid, das für die Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) zugelassen ist. Es bindet selektiv an den Glukokortikoidrezeptor und löst durch Hemmung der NF-κB-vermittelten Gentranskription eine entzündungshemmende Wirkung aus, während es gleichzeitig eine verminderte Transaktivierung anderer Gene bewirkt1. AGAMREE ist kein Substrat für 11-β-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11β-HSD)-Enzyme, die an der lokalen Verstärkung der Glukokortikoidaktivität im Gewebe beteiligt sind und mit der Kortikosteroid-assoziierten Toxizität in Verbindung gebracht werden2,3. Dieses pharmakologische Profil bildet die Grundlage für seine Einstufung als dissoziatives Kortikosteroid, das darauf ausgelegt ist, die entzündungshemmende Wirksamkeit zu erhalten und gleichzeitig die systemischen Effekte zu reduzieren, die mit einer langfristigen konventionellen Kortikosteroidtherapie verbunden sind1–3.

In der zulassungsrelevanten Phase-2b-Studie VISION-DMD erreichte AGAMREE seinen primären Endpunkt und zeigte nach 24 Wochen eine statistisch signifikante Verbesserung der Geschwindigkeit beim Aufstehen (Time to Stand, TTSTAND) im Vergleich zu Placebo (p = 0,002)4. Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen waren Cushing-ähnliche Symptome, Erbrechen, Gewichtszunahme, gesteigerter Appetit und Reizbarkeit; die meisten waren leicht bis mittelschwer1.

Langzeitdaten aus bis zu acht Jahren AGAMREE-Behandlung wurden auf der klinischen und wissenschaftlichen Konferenz der Muscular Dystrophy Association (MDA) im März 2026 vorgestellt5,6. In Propensity-Score-gepaarten Analysen zeigte AGAMREE eine dauerhafte Wirksamkeit, die mit der von Standard-Kortikosteroiden vergleichbar war, sowie ein differenziertes Sicherheitsprofil: eine geringere Inzidenz von Wirbelkörperfrakturen im Vergleich zu mit Deflazacort behandelten Kohorten (8,1 % vs. 41,9 %; p = 0,0082)5; eine aufrechterhaltene normale Wachstumsentwicklung mit einem mittleren Größenvorteil von 12,17 cm bei einer Körpergrösse von im Vergleich zu herkömmlichen Kortikosteroiden (p < 0,0001)5,6 sowie eine geringere Inzidenz von Katarakten im Vergleich zu Deflazacort (p = 0,015), wobei keine Fälle von Glaukom beobachtet wurden5.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht die schnelle Erkennung neuer Sicherheitsinformationen. Angehörige der Gesundheitsberufe werden gebeten, alle vermuteten Nebenwirkungen zu melden.

Referenzen

AGAMREE (Vamorolon) Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels. Europäische Arzneimittelagentur; zugelassen am 14. Dezember 2023. Link Heier CR, Damsker JM, Yu Q, et al. VBP15, ein neuartiger Entzündungshemmer und Membranstabilisator, verbessert die Muskeldystrophie ohne Nebenwirkungen. Life Sci Alliance. 2019;2(1):e201800186. Link Reeves EKM, Hoffman EP, Nagaraju K, et al. VBP15: präklinische Charakterisierung eines neuartigen entzündungshemmenden Delta-9,11-Steroids. Bioorg Med Chem. 2013;21(8):2241–2249. Link Dang UJ, Damsker JM, Guglieri M, et al. Wirksamkeit und Sicherheit von Vamorolon über 48 Wochen bei Jungen mit Duchenne-Muskeldystrophie (VISION-DMD). Neurology. 2024;102(5):e208112. Link Guglieri M, et al. Langzeitwirkung von Vamorolon auf die Knochengesundheit im Vergleich zur Standardtherapie mit Glukokortikoiden bei Jungen mit Duchenne-Muskeldystrophie. Poster 62S, MDA Clinical & Scientific Conference 2026. Link McDonald CM, et al. Vergleichende Analyse der Langzeitwirksamkeit von Vamorolon gegenüber der Standardbehandlung mit Glukokortikoiden bei Jungen mit Duchenne-Muskeldystrophie. Poster 23S, MDA Clinical & Scientific Conference 2026. Link

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für China und bestimmte Länder in Südostasien an Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

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