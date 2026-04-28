Information réglementée

Paris, 28 avril 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/25 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 20 avril au 24 avril 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 20-Apr-26 NL0015001W49 26 195 12,0629 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 20-Apr-26 NL0015001W49 24 668 12,0391 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 20-Apr-26 NL0015001W49 3 000 12,0150 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 21-Apr-26 NL0015001W49 33 500 12,2178 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 21-Apr-26 NL0015001W49 15 000 12,2318 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 21-Apr-26 NL0015001W49 1 500 12,2600 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 22-Apr-26 NL0015001W49 34 000 12,1932 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 22-Apr-26 NL0015001W49 17 000 12,1858 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 22-Apr-26 NL0015001W49 2 000 12,1760 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 23-Apr-26 NL0015001W49 35 000 12,2232 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 23-Apr-26 NL0015001W49 16 500 12,2244 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 23-Apr-26 NL0015001W49 1 500 12,2424 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Apr-26 NL0015001W49 32 679 12,2411 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 24-Apr-26 NL0015001W49 16 122 12,2404 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Apr-26 NL0015001W49 1 199 12,2517 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

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