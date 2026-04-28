DECLARATION EXERCICE 2026/25 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée

Paris, 28 avril 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/25 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 20 avril au 24 avril 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8520-Apr-26NL0015001W4926 19512,0629XPAR
213800RQNIQT48SEEO8520-Apr-26NL0015001W4924 66812,0391DXE
213800RQNIQT48SEEO8520-Apr-26NL0015001W493 00012,0150TQE
213800RQNIQT48SEEO8521-Apr-26NL0015001W4933 50012,2178XPAR
213800RQNIQT48SEEO8521-Apr-26NL0015001W4915 00012,2318DXE
213800RQNIQT48SEEO8521-Apr-26NL0015001W491 50012,2600TQE
213800RQNIQT48SEEO8522-Apr-26NL0015001W4934 00012,1932XPAR
213800RQNIQT48SEEO8522-Apr-26NL0015001W4917 00012,1858DXE
213800RQNIQT48SEEO8522-Apr-26NL0015001W492 00012,1760TQE
213800RQNIQT48SEEO8523-Apr-26NL0015001W4935 00012,2232XPAR
213800RQNIQT48SEEO8523-Apr-26NL0015001W4916 50012,2244DXE
213800RQNIQT48SEEO8523-Apr-26NL0015001W491 50012,2424TQE
213800RQNIQT48SEEO8524-Apr-26NL0015001W4932 67912,2411XPAR
213800RQNIQT48SEEO8524-Apr-26NL0015001W4916 12212,2404DXE
213800RQNIQT48SEEO8524-Apr-26NL0015001W491 19912,2517TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

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