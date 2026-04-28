Information réglementée



Ageas: Notification de transparence

Conformément aux règles de transparence financière*, Ageas annonce que, le 28 avril 2026, sa participation a franchi, à la baisse, le seuil statutaire de 3% des actions émises par Ageas et ainsi atteint 2,20%.

Motif de la notification

Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Franchissement vers le bas du seuil minimum

Notification par

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à notification

Voir annexe 1a.

Date de dépassement du seuil

28 avril 2026

Seuil franchi (in %)

3%

Dénominateur

213.938.286

Détails de la notification

Voir annexe 1b.

Chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant)

La chaîne des entreprises contrôlées est disponible sur https://www.ageas.com/fr/investors/actionnaires.

Information supplémentaire

Les actions liées aux FRESH ne donnent droit ni à des dividendes ni à des droits de vote tant qu'elles sont attribuées à Ageasfinlux S.A.

Le communiqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur le site web.

* article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel d’EUR 19,6 milliards en 2025.



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