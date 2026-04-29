DEMIRE: Vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von CFO Tim Brückner

Langen, den 29. April 2026. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat die vorzeitige Verlängerung des Vertrags von Finanzvorstand (CFO) Tim Brückner beschlossen. Der neue Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2028.

Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der Aufsichtsrat das Vertrauen in die erfolgreiche Arbeit von Tim Brückner, der seit 2019 als CFO die finanzielle Steuerung und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Matthias Prochaska, erklärte: „Wir setzen hiermit ein klares Zeichen für Kontinuität und knüpfen bewusst an die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre an. Wir sind überzeugt, dass Tim Brückner die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens auch zukünftig erfolgreich begleiten wird – und schaffen zugleich Planungssicherheit in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld.“

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Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. Dezember 2025 über einen Immobilienbestand von 43 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 537 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

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Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

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