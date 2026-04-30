Vaisala Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

30.4.2026 klo 9.30

Vaisala Oyj - Johdon liiketoimet - Jääskeläinen, Antti

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jääskeläinen, Antti

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj

LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20260428103016_90

Liiketoimen päivämäärä: 2026-04-27

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900682

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 405 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 405 Keskihinta: 0.00 EUR





Lisätietoja:

Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet

0400 728 957, ir@vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

