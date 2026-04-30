Afarak Group: Tuotantoraportti Q1 2026

08:30 Lontoo, 10:30 Helsinki, huhtikuu 30, 2026 - Afarak Group SE (“Afarak” tai “yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
Tuotantoraportti Q1 2026
Afarak-konsernin tuotanto vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä oli 40,2 % alhaisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
|Q1/2026
|Q1/2025
|Muutos
|2025
|Erikoismetalliseostuotanto
|mt
|22 531
|26 961
|-16,4 %
|105 432
|Jalostustoiminta
|mt
|7 010
|7 411
|-5,4 %
|27 626
|Kaivostoiminta
|mt
|15 521
|19 550
|-20,6 %
|77 806
|Etelä-Afrikan kaivokset
|mt
|24 304
|51 413
|-52,7 %
|173 451
|Kaivostoiminta
|mt
|24 304
|51 413
|-52,7 %
|173 451
Jalostustoiminta
- Jalostusmäärät laskivat 5,4 % vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2025 ensimmäiseen neljännekseen. Tuotantomääriä vähennettiin tarkastelujaksolla varastojen hallintaan liittyvien toimenpiteiden seurauksena varastotasojen optimoimiseksi.
Kaivostoiminta
- Etelä-Afrikan kaivostoiminta laski 52,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukauden luvut sisältävät vuoden 2025 puolivälissä myydyn kaivoksen tuotannon.
- Turkin kaivosten kaivostoiminta laski 20,6 % verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon huoltoseisokin seurauksena.
Helsinki, huhtikuu 30, 2026
AFARAK GROUP SE
Hallitus
Lisätietoja:
Afarak Group SE
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Taloudelliset raportit ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet