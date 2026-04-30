Afarak Group: Tuotantoraportti Q1 2026

08:30 Lontoo, 10:30 Helsinki, huhtikuu 30, 2026 - Afarak Group SE (“Afarak” tai “yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Afarak-konsernin tuotanto vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä oli 40,2 % alhaisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

        
   Q1/2026Q1/2025Muutos2025 
        
 Erikoismetalliseostuotantomt22 53126 961-16,4 %105 432 
          Jalostustoimintamt7 0107 411-5,4 %27 626 
          Kaivostoimintamt15 52119 550-20,6 %77 806 
 Etelä-Afrikan kaivoksetmt24 30451 413-52,7 %173 451 
          Kaivostoimintamt24 30451 413-52,7 %173 451 
        

Jalostustoiminta

  • Jalostusmäärät laskivat 5,4 % vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2025 ensimmäiseen neljännekseen. Tuotantomääriä vähennettiin tarkastelujaksolla varastojen hallintaan liittyvien toimenpiteiden seurauksena varastotasojen optimoimiseksi.

Kaivostoiminta

  • Etelä-Afrikan kaivostoiminta laski 52,7 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukauden luvut sisältävät vuoden 2025 puolivälissä myydyn kaivoksen tuotannon.
  • Turkin kaivosten kaivostoiminta laski 20,6 % verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon huoltoseisokin seurauksena.

Helsinki, huhtikuu 30, 2026

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group SE
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Taloudelliset raportit ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

