



- SAVE THE DATE -

LA NACON CONNECT REVIENT LE 7 MAI 2026

Lesquin, le 30 avril 2026 – Après un décalage annoncé en février dernier, la NACON Connect 2026 sera de retour le 7 mai prochain.

Evènement phare de l’année, la nouvelle édition de la NACON Connect proposera aux joueurs et à la presse de découvrir les nouveaux projets de NACON, pour sa branche accessoires et pour l’édition de jeux vidéo.

Au programme de cette soirée : des annonces de jeux ambitieux, un aperçu des innovations à venir pour sa gamme d’accessoires et des séquences de gameplay exclusives pour des titres attendus tels que The Mound, Edge of Memories, Endurance Motorsport Series ou encore le très récemment annoncé Hunter : The Reckoning – Deathwish.

La conférence sera diffusée sur les chaines officielles YouTube et Twitch de NACON le 7 mai à 8.00 PM CEST / 11.00 AM PST.

Pour un avant-goût, découvrez le teaser de l'événement dès maintenant : https://youtu.be/VoBGDrmfO2A

Rendez-vous sur les chaines officielles de NACON le 7 mai à 8.00PM CEST / 11AM PST pour suivre les annonces et réagir en direct. #NACONCONNECT

Restez connectés ! Plus d’informations seront dévoilées très prochainement.

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

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Contact presse :

NACON – Marjorie Roy, mroy@nacon.fr

À propos de NACON:

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

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