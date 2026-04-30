Publication du document d’enregistrement universel 2025

La Société annonce la publication de son document d’enregistrement universel 2025.

La Société annonce que son document d’enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2026.

Ce document est disponible sur le site de la Société à l’adresse www.groupe.boursedirect.fr. Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

l’information relative aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes

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