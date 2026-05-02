PROACTIS SA - Communiqué de presse (désignation R. Archer et P. Dennant)

Communiqué de presse

Recomposition du conseil d’administration de PROACTIS SA

PARIS, France – (1 May 2026) —Aux termes d’une réunion du conseil d’administration de la société PROACTIS SA (code ISIN : FR0004052561) qui a eu lieu le 14 Avril 2026, Madame Rebecca ARCHER a été cooptée en qualité d’administrateur en remplacement de Madame Charlotte CARTER, démissionnaire.

Rebecca Archer a rejoint Proactis en 2025. Elle est expert-comptable et titulaire d'un diplôme en physique de l'université d'Oxford. Elle a obtenu son diplôme chez Deloitte, où elle a passé six ans, dont trois en Nouvelle-Zélande, et compte plus de 20 ans d'expérience au sein de diverses organisations, notamment RM plc et Namene Solar. Rebecca a occupé le poste de directrice financière du groupe Science Group plc, une société très active en matière d'acquisitions, où elle a dirigé les intégrations d'entreprises. Elle apporte ainsi à Proactis une riche expérience en matière de transformation d'entreprises.

Lors de cette même réunion, Monsieur Phil DENNANT a été coopté en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Peter SHEPHERD, démissionnaire.

M. Philip Dennant a rejoint Proactis en 2021. Il occupe actuellement le poste de directeur de la planification financière et de l'analyse stratégique, où il est chargé de la planification financière et de l'analyse stratégique afin de soutenir la prise de décision de la direction et la croissance à long terme de l'entreprise. Auparavant, il a travaillé pendant près de dix ans au sein de grandes sociétés cotées au Royaume-Uni.

Les actionnaires seront appelés à statuer sur ces cooptations lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l’exercice se terminant au 31 janvier 2026.

Il résulte de ces changements que le conseil d’administration de la société PROACTIS SA est désormais composé comme suit :

Membre Fonctions Date d’expiration du mandat Andrew REARDON Président du conseil d’administration

Directeur Général Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028 Rebecca ARCHER Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2030 Phil DENNANT Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028 Maria LARSEN Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com

Pièce jointe