Communiqué de presse

4 mai 2026

Mise à disposition du Prospectus de Base du Programme EMTN 2026

Boulogne-Billancourt, le 4 mai 2026

Renault SA a enregistré le 30 avril 2026, auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), le Prospectus de base de son programme EMTN sous le numéro de visa n°26-111.

Ce prospectus est disponible gratuitement sur simple demande au siège social de Renault SA, 122-122 bis avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt.

Il est également disponible sur le site Internet de Renault (https://www.renaultgroup.com/finance/dette-et-notations), ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).



RENAULT GROUP

RELATIONS MEDIAS François Rouget

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À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

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