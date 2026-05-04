Fynske Bank undersøger muligheden for udstedelse af Senior Non-Preferred

Selskabsmeddelelse nr. 2026/08

Fynske Bank A/S har, som en del af den løbende proces med at optimere kapitalstrukturen, besluttet at undersøge muligheden for udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred. 

Nykredit er udpeget som arrangør af den potentielle udstedelse. 

I tilfælde af tilfredsstillende interesse i markedet forventes udstedelsen at finde sted inden udgangen af juni 2026.

For yderligere information, kontakt venligst: 
Henning Dam, administrerende direktør: 2343 7425.

