Fynske Bank undersøger muligheden for udstedelse af Senior Non-Preferred

Selskabsmeddelelse nr. 2026/08

Fynske Bank A/S har, som en del af den løbende proces med at optimere kapitalstrukturen, besluttet at undersøge muligheden for udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred.

Nykredit er udpeget som arrangør af den potentielle udstedelse.

I tilfælde af tilfredsstillende interesse i markedet forventes udstedelsen at finde sted inden udgangen af juni 2026.

For yderligere information, kontakt venligst:

Henning Dam, administrerende direktør: 2343 7425.

Fynske Bank A/S