DECLARATION EXERCICE 2026/26 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée

Paris, 04 May 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/26 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 27 avril au 30 avril 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8527-Apr-26NL0015001W4920 64412,2249XPAR
213800RQNIQT48SEEO8527-Apr-26NL0015001W4927 35612,1959DXE
213800RQNIQT48SEEO8527-Apr-26NL0015001W492 00012,1600TQE
213800RQNIQT48SEEO8528-Apr-26NL0015001W4926 37012,0455XPAR
213800RQNIQT48SEEO8528-Apr-26NL0015001W4921 75112,0109DXE
213800RQNIQT48SEEO8528-Apr-26NL0015001W492 07911,9400TQE
213800RQNIQT48SEEO8529-Apr-26NL0015001W4925 04812,0389XPAR
213800RQNIQT48SEEO8529-Apr-26NL0015001W4922 37112,0423DXE
213800RQNIQT48SEEO8529-Apr-26NL0015001W492 58111,9489TQE
213800RQNIQT48SEEO8530-Apr-26NL0015001W4930 93912,1314XPAR
213800RQNIQT48SEEO8530-Apr-26NL0015001W4924 83412,1050DXE
213800RQNIQT48SEEO8530-Apr-26NL0015001W491 00012,0800TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

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