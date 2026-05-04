Information réglementée

Paris, 04 May 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/26 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 27 avril au 30 avril 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 27-Apr-26 NL0015001W49 20 644 12,2249 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 27-Apr-26 NL0015001W49 27 356 12,1959 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 27-Apr-26 NL0015001W49 2 000 12,1600 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 28-Apr-26 NL0015001W49 26 370 12,0455 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 28-Apr-26 NL0015001W49 21 751 12,0109 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 28-Apr-26 NL0015001W49 2 079 11,9400 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 29-Apr-26 NL0015001W49 25 048 12,0389 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 29-Apr-26 NL0015001W49 22 371 12,0423 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 29-Apr-26 NL0015001W49 2 581 11,9489 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 30-Apr-26 NL0015001W49 30 939 12,1314 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 30-Apr-26 NL0015001W49 24 834 12,1050 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 30-Apr-26 NL0015001W49 1 000 12,0800 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

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