TC Transcontinental vend son entrepôt de Boucherville à Carrousel

MONTRÉAL, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A, TCL.B) annonce la vente de son entrepôt situé à Boucherville (Québec) à Placements Carrousel inc., société mère d’Emballages Carrousel dont le siège social est à Boucherville, pour une contrepartie de 34,9 M$.

« Cette transaction s’inscrit dans notre plan de monétisation d’actifs immobiliers annoncé en décembre 2023, a déclaré Donald LeCavalier, vice-président exécutif et chef de la direction financière de TC Transcontinental. Le produit net de la vente servira à réduire davantage notre endettement net et à poursuivre nos investissements stratégiques favorisant la croissance. »

À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte de près de 4 500 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu’à la vente du secteur de l’emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord‑américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025.

Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.

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