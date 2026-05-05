Santhera veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Pratteln, Schweiz, 5. Mai 2026 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) hat heute die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV) veröffentlicht, die am 26. Mai 2026 um 10:00 Uhr MESZ (Türöffnung: 9.30 Uhr) im Courtyard Marriott, Hardstrasse 55, 4133 Pratteln, Schweiz.

Die Einladung zur Generalversammlung mit den Traktanden und Erläuterungen wird den eingetragenen Aktionären per Post zugestellt und kann auf der Website von Santhera unter www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers-glaeubigerversammlungen eingesehen werden.

Traktanden (Überblick)

Genehmigung des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025 Zuweisung des Jahresresultats und Verlustverrechnung Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen und Statutenänderung Wahl eines neuen Mitgliedes und Wiederwahl von drei Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Präsidenten des Verwaltungsrates Wahl eines neuen Mitgliedes und Wiederwahl eines Mitgliedes des Nominations- und Vergütungsausschusses Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats Genehmigung der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Wiederwahl der Revisionsstelle Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters





Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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