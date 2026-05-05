Bleecker : Calendrier de mise en paiement du dividende

BLEECKER

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 20.787.356,70 €

Siège social : 39, avenue George V – PARIS (75008)

572 920 650 RCS PARIS

COMMUNIQUE DE PRESSE

Calendrier de mise en paiement du dividende

Paris, le 05 mai 2026

BLEECKER SA annonce que le dividende de 21,06 euros par action, décidé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 février 2026 au titre de l’exercice clos le 31 août 2025, sera versé, exclusivement en numéraire, selon le calendrier suivant :

Date de détachement (ex date) : 25 mai 2026

Date de paiement : 27 mai 2026

Compartiment C d’Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext – ISIN FR0000062150

Contact / Communication financière

39 Avenue George V, 75008 Paris

+33 1 58 56 22 44

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Pièce jointe