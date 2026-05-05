SFIL : EMTN 2026-2

Paris, 5 mai 2026

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Sfil base prospectus to the €20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme daté du 10 juin 2025 (le « Base Prospectus »).

Sfil a décidé d'émettre des Notes en date du 7 mai 2026, pour un montant de 1.000.000.000 d’euros à taux fixe, à échéance le 7 mars 2033.

Un Stabilisation Manager a été nommé dans les Final Terms.

Le Base Prospectus en date du 10 juin 2025 et les suppléments en date des 10 octobre 2025 et 31 octobre 2025 approuvés par l'Autorité des Marchés Financiers et les Final Terms relatifs à l’émission sont disponibles sur le site internet de l'émetteur ( www.Sfil.fr ), sur le site internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et auprès du Paying Agent désigné dans le Base Prospectus.

Pièce jointe