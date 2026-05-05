TC Transcontinental conclut des ententes pluriannuelles avec Postmedia et Glacier

MONTRÉAL, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A, TCL.B) annonce l’élargissement de son partenariat avec Postmedia Network Inc. (« Postmedia ») jusqu’en 2030, ainsi qu’une entente de trois ans avec Glacier Media Inc. (« Glacier ») pour l’impression du Victoria Times Colonist.

Dans le cadre de l’entente élargie avec Postmedia, des volumes additionnels seront confiés par Postmedia à l’usine Transcontinental Vaughan (Ontario), notamment pour des titres tels que le National Post et le Toronto Sun, ainsi qu’à l’usine Transcontinental Halifax (Nouvelle-Écosse). La transition devrait être complétée au début du mois d’août.

« Nous sommes fiers de la confiance que nous témoignent Postmedia et Glacier, ainsi que de l’élargissement des solides relations que nous avons bâties au fil des ans », a déclaré Sam Bendavid, chef de la direction de TC Transcontinental. « De tels partenariats permettent aux éditeurs de journaux de réduire leurs coûts d’exploitation et de consacrer leurs ressources à leur mission principale, soit le journalisme et l’engagement de leurs publics, tout en nous permettant de maximiser l’utilisation de notre plateforme nationale intégrée, sans investissement additionnel en immobilisation. »

À propos de TC Transcontinental

Fondée il y a 50 ans et forte de près de 4 500 employés, Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, est une entreprise canadienne de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Portée par la vision d’une société plus informée, éduquée et prospère, TC Transcontinental propulse la réussite de ses clients dans les domaines du commerce de détail, de l’éducation, du livre et de l’information. Grâce à notre agilité, créativité et audace, nous concevons et déployons des produits et services innovants et performants.

Les revenus des activités poursuivies de la Société ont été de 1,1 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025. Jusqu’à la vente du secteur de l’emballage à ProAmpac conclue le 6 mars 2026, la Société était aussi un chef de file nord‑américain en emballage souple avec environ 3 600 employés, et les revenus des activités abandonnées de la Société ont été de 1,6 milliard $ pour l’exercice clos le 26 octobre 2025.

Pour plus d’information, veuillez visiter www.tc.tc.

Pour renseignements :

Médias

François Taschereau

Vice-président,

Communications d’entreprise et affaires publiques

TC Transcontinental

514 589-5762

francois.taschereau@tc.tc

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur principal,

Relations aux investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc





