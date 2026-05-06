First Abu Dhabi Bank renforce sa collaboration avec Temenos pour moderniser ses activités bancaires en Arabie saoudite

GRAND-LANCY, Suisse et COPENHAGUE, Danemark, 06 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN), leader mondial des technologies bancaires, annonce ce jour que First Abu Dhabi Bank (FAB), l’une des plus grandes institutions financières régionales, renforce sa collaboration de longue date avec Temenos par le biais d’un nouveau projet en Arabie saoudite (KSA). Cette initiative vise à moderniser sa plateforme bancaire et de paiement pour les opérations bancaires islamiques. Elle reflète l’engagement de FAB à se conformer aux exigences réglementaires locales et à renforcer la gouvernance de ses activités dans le Royaume.

Dans le cadre de cette collaboration, FAB déploie Temenos Core Banking, Payments Hub et Data Hub sur une infrastructure cloud en Arabie saoudite. Cette mise en œuvre permettra à FAB de proposer des services bancaires évolutifs conformes à la charia, couvrant les segments particuliers, petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises, tout en garantissant le respect des normes réglementaires.

FAB étend son partenariat avec Temenos en raison de l’expertise reconnue de ce dernier dans la fourniture de solutions bancaires, de son architecture moderne cloud-native et de sa forte connaissance du marché régional. La présence solide de Temenos en Arabie saoudite et ses succès auprès d’autres grandes banques islamiques de la région ont constitué des éléments différenciateurs clés dans cette décision.

Client de longue date de Temenos, FAB exploite des instances multi-entités de Temenos Core Banking dans 12 pays. Ce projet en Arabie saoudite s’inscrit dans une relation de plus de dix ans et renforce la confiance de FAB dans les technologies et l’expertise de Temenos pour soutenir des opérations bancaires conformes aux exigences réglementaires.

Fahad Aljuwaidi, PDG de FAB KSA, a déclaré : « Notre engagement envers le Royaume d’Arabie saoudite est à la fois stratégique et fondamental pour notre vision de croissance, d’innovation et de création de valeur à long terme. En phase avec Saudi Vision 2030, nous contribuons activement à la transformation du secteur financier en renforçant la gouvernance, en améliorant les normes réglementaires et en introduisant des solutions bancaires innovantes. Notre collaboration avec Temenos constitue une étape majeure pour renforcer notre environnement de contrôle, accélérer nos capacités numériques et offrir à nos clients une expérience bancaire de classe mondiale, sécurisée et fluide dans tout le Royaume. »

Et Santhosh Rao, directeur général Moyen-Orient et Afrique chez Temenos, d’ajouter : « Nous sommes fiers d’étendre notre collaboration avec FAB en Arabie saoudite, l’un des marchés bancaires les plus dynamiques de la région. Notre technologie bancaire permettra à FAB d’accélérer sa transformation numérique et d’atteindre l’excellence opérationnelle. Ce partenariat s’appuie sur plus d’une décennie de collaboration entre FAB et Temenos, tirant parti de la forte présence et de l’expérience éprouvée de Temenos dans le Royaume. »

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est un leader mondial des technologies bancaires. Grâce à sa suite bancaire de pointe et à ses solutions modulaires performantes, Temenos modernise le secteur bancaire. Les banques de toutes tailles utilisent notre technologie adaptable, déployée sur site, dans le cloud ou en SaaS, pour proposer à leurs clients des services de nouvelle génération et des expériences optimisées par l’intelligence artificielle. Sa mission : créer un monde dans lequel chacun peut optimiser sa vie financière.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.temenos.com.