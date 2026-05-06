Jitterbit öffnet die „AI Black Box“: Neues MCP Gateway mit Deep Message Inspection liefert „KI-Rechenschaftspflicht“

ALAMEDA, Kalifornien, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit, der führende Anbieter für intelligente Automatisierung, Integration und rechenschaftspflichtige KI, gab heute die nächste Entwicklungsstufe seiner Harmony-Plattform bekannt und führt das branchenweit erste Model Context Protocol (MCP) ein, das Deep Message Inspection (DMI) beinhaltet.

Durch die Vereinigung von intelligenten Anwendungen, autonomen Agenten und Daten-Automatisierung geht Jitterbit über experimentelle KI hinaus, um standardisierte und produktionsreife KI bereitzustellen, die für das moderne Unternehmen skalierbar und sicher ist.

„MCP ist eine Schlüsselkomponente für die KI-Standardisierung, aber Jitterbit ist sich bewusst, dass kritische Sicherheitsmaßnahmen in Echtzeit erforderlich sind, während sich ‚Shadow AI‘ (Schatten-KI) ausbreitet,“ sagte Bill Conner, President und CEO von Jitterbit. „Für echte KI-Kontrolle, Skalierung und Governance wird Deep Message Inspection die Art und Weise verändern, wie Unternehmen in der Lage sind, intelligente Automatisierungen, Anwendungen und Agenten in ihren Umgebungen auszuführen. "Dies ist ein wichtiger Schritt, um KI-Verantwortung auf Unternehmensebene zu bringen.“

KI-Governance, Kontrolle und Sichtbarkeit standardisieren

Das Jitterbit MCP etabliert eine standardisierte Kontrollebene zwischen KI-Modellen, Agenten und Unternehmenssystemen und transformiert bestehende Integrationen und APIs in gesteuerte, wiederverwendbare Werkzeuge. Dies verlagert agentenbasierte KI von kundenspezifischen Verbindungen hin zu einem konsistenten Ausführungsmodell für Unternehmen mit integrierter Kontrolle, Sichtbarkeit und Sicherheit.

● Control Plane: Zentrale Governance, Richtlinien-Durchsetzung und Lifecycle-Management über alle MCP-basierten KI-Interaktionen hinweg, verwaltet über eine einzige, einheitliche Konsole.

● MCP Runtime: Bereitstellung von Unternehmens-APIs und Integrationen als agentenfähige Tools über die Runtime-Ebene.

● MCP Gateway: Kontrolle und Steuerung des Datenverkehrs zwischen KI-Agenten und der MCP Runtime über eine kritische Sicherheitsebene.

Jitterbit MCP verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Schatten-KI verwalten, indem alle KI-Aktivitäten unter einer sicheren und zentralisierten Ansicht zusammengefasst werden. Dies beschleunigt KI-Initiativen und befähigt Teams zu mehr Produktivität.

● KI-Initiativen beschleunigen: Verkürzen Sie die Wertschöpfungszeit von KI, indem Sie vorhandene APIs und Integrationen schnell in agentenfähige Tools umwandeln, ohne Systeme neu aufbauen zu müssen.

● Stopp von „Shadow AI“ & „Agent Sprawl“: Ersetzen Sie individuelle Ad-hoc-Brücken zu LLMs durch ein gesteuertes, standardisiertes Framework für die Agenten-Konnektivität – mit Echtzeit-Einblick in die KI-Nutzung und die Aktionen der Agenten.

● Vermeidung von Vendor-Lock-in bei KI-Modellen: Wechseln Sie zwischen LLMs (z. B. Claude, GPT-4, Gemini), ohne Integrationen oder Workflows neu schreiben zu müssen.

● KI-Rechenschaftspflicht und Sicherheit skalieren: Stellen Sie sicher, dass alle KI-Agenten und -Anwendungen dieselben Datensicherheits-Richtlinien, Zugriffs- und Compliance-Regeln befolgen wie menschliche Benutzer – via Jitterbit MCP mit Deep Message Inspection.

Jitterbit führt Deep Message Inspection für die sichere, gesteuerte KI-Ausführung in großem Maßstab ein



Als Branchenneuheit überwacht die Deep Message Inspection (DMI) Technologie von Jitterbit die gesamte Harmony-Plattform. Sie prüft KI-Anfragen, Prompts und Datenaustausch in Echtzeit, um riskante KI-Ausführungen zu identifizieren, diese gegen die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens zu prüfen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen – wie die Maskierung sensibler Daten, das Hinzuziehen menschlicher Aufsicht oder den Abbruch der Transaktion.

„KI sollte keine ‚Black Box‘ sein, die traditionelle Sicherheitsprotokolle umgeht,“ sagte Jitterbit CTO Manoj Chaudary. „Unternehmen sind bestrebt, innovativ zu sein, aber sie sind zu Recht besorgt über Datenlecks und unkontrolliertes Agentenverhalten. “Mit Deep Message Inspection gehen wir über die einfache Überwachung hinaus und bieten echte KI-Verantwortung in Echtzeit.“

● KI-Rechenschaftspflicht. Gehen Sie über die Sicherheit auf API-Ebene hinaus mit einer Echtzeit-Inspektion von Daten in Bewegung. Erkennen und kontrollieren Sie sensible Daten während der Übertragung für datenschutzkonforme KI-Interaktionen mit den Quelldaten Ihres Unternehmens.

● Datenschutz in Echtzeit. Sensible Informationen werden durch automatische Maskierung geschützt, bevor sie ein Modell erreichen. So wird die Einhaltung von Anforderungen an die Datensouveränität oder interner Sicherheitsrichtlinien gewährleistet.

● Vollständige Rückverfolgbarkeit. Jede Agentenaktion wird auditiert. Dies bietet volle Sichtbarkeit darüber, wer (oder welcher Agent) wann und warum Daten geändert hat – und liefert die für das Vertrauen in das Unternehmen erforderlichen Kontrollmechanismen.

● Plattformweiter Schutz. DMI überwacht Informationen aus Anwendungen, LLMs und einer Reihe von Datenquellen über alle Jitterbit-Angebote hinweg, einschließlich iPaaS, EDI und MCP.

„Wir geben IT-Leitern die Möglichkeit, endlich “Ja” zu KI zu sagen, im Wissen, dass sie über ein System verfügen, das sensible Daten automatisch maskiert, jede Interaktion validiert und sicherstellt, dass die menschliche Aufsicht niemals zugunsten der Geschwindigkeit geopfert wird,“ sagte Chaudary.

iPaaS AI Assistant Beta verfügbar im 2. Quartal

Der iPaaS AI Assistant nutzt Natural Language Processing (NLP), um die Lücke zwischen geschäftlicher Absicht und technischer Ausführung zu schließen. Die Beta-Version wird Mitte 2026 verfügbar sein.

● Integrationen durch Konversation beschleunigen. Erstellen, verwalten und warten Sie Integrationen mit KI. Beschreiben Sie Integrationsanforderungen in natürlicher Sprache, um Verbindungen, Abfragen und Transformationen zu generieren.

● Neue und bestehende Projekte verfeinern. Der KI-Assistent versteht bestehende Projektkomponenten und kann auf zuvor definierte Datenstrukturen und Variablen zurückgreifen, um Legacy-Integrationen nahtlos zu erweitern.

● KI auf der gesamten Plattform nutzen. Mit der kommenden Veröffentlichung des Jitterbit iPaaS AI Assistant wird NLP auf der gesamten Plattform verfügbar sein und sich den AI-Assistenten für EDI, App Builder und API Manager anschließen.

Um mehr über Jitterbit MCP und Deep Message Inspection zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.jitterbit.com/product/mcp/.

Über Jitterbit

Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von rechenschaftspflichtigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der branchenweit einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern eingesetzt, ist die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem Benutzer, intelligente Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienkontakt:

Geoff Blaine

Jitterbit

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