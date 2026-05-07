PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER

MONETARY POLICY MEETING 2026-05-06

AUCTION PERIODS COMMENCING: 2026-06-13: FIXED RATE 1.75 %

(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)

DEPOSIT RATE   1.65 %

LENDING RATE   1.85 %




