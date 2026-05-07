Big Banc Split Corp. établit un programme d’actions au cours du marché

TORONTO, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est heureuse d’annoncer que Big Banc Split Corp. (la « Société ») (TSX : BNK, BNK.PR.A) a établi un programme de placement d’actions au cours du marché (le « programme de PPCM ») qui permet à la Société d’émettre des actions privilégiées (les « actions privilégiées ») et des actions de catégorie A (les « actions de catégorie A » et, avec les actions privilégiées, les « actions ») de la Société, dont la valeur marchande globale peut atteindre 25 000 000 $ et 25 000 000 $, respectivement, au public de temps à autre, à la discrétion de la Société. Toutes les actions vendues dans le cadre du programme de placement dans le cours du marché seront vendues par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto (la « TSX ») ou de tout autre marché au Canada sur lequel les actions sont inscrites, cotées ou autrement négociées au prix courant du marché au moment de la vente.

Le volume et le moment des distributions dans le cadre du programme de placement dans le cours du marché, le cas échéant, seront déterminés à l’entière discrétion de la Société. Le programme de placement dans le cours du marché sera en vigueur jusqu’au 25 décembre 2027, à moins d’être résilié avant cette date par la Société. La Société a l’intention d’utiliser le produit du programme de vente à terme (ATM) conformément aux objectifs d’investissement et aux stratégies de la Société afin d’investir dans un portefeuille à pondération égale des actions en bourse des banques canadiennes suivantes : Banque de Montréal, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse et La Banque Toronto-Dominion.

Les ventes des actions par l’entremise du programme de placement dans le cours du marché seront effectuées conformément aux termes d’un contrat de distribution de titres daté du 6 mai 2026 (le « Contrat de distribution de titres ») avec National Bank Financial Inc. (le « Mandataire »).

Les ventes des actions seront effectuées au moyen de « distributions au cours du marché », telles que définies dans le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, à la TSX ou sur tout marché où les actions sont négociées au Canada. Puisque les actions seront distribuées aux prix du marché en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier d’un acheteur à l’autre pendant la période de distribution. Le programme de placement dans le cours du marché est offert conformément à un supplément de prospectus daté du 6 mai 2026 au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 25 novembre 2025. Des exemplaires du supplément au prospectus et du prospectus simplifié de base peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier agréé ou des représentants de l’agent et sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Les objectifs d’investissement des actions privilégiées (TSX : BNK.PR.A) consistent à fournir à leurs détenteurs des distributions mensuelles en espèces fixes et cumulatives privilégiées d’un montant de 0,07 $ par action privilégiée (0,84 $ par année ou 8,4 % par année du prix d’émission initial de 10,00 $ par action privilégiée) jusqu’au 30 novembre 2026 et à rembourser le prix d’émission initial de 10,00 $ aux détenteurs à la date d’échéance.

Les objectifs de placement pour les actions de catégorie A (TSX : BNK) sont de fournir à leurs détenteurs des distributions mensuelles en espèces non cumulatives régulières, initialement d’un montant de 0,12 $ par action de catégorie A (1,44 $ par année), et de fournir aux détenteurs la possibilité d’accroître la valeur liquidative par action de catégorie A.

Purpose est le gestionnaire, le gestionnaire de portefeuille et le promoteur de la Société.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.purposeinvest.com.

À propos Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est le gestionnaire du Fonds. Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 30 milliards de dollars. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Investissements Purpose est dirigé par l’entrepreneur renommé Som Seif et constitue une division d’Investissements Purpose Illimité, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Keera Hart

Keera.Hart@earnscliffe.ca

905-580-1257

Vous paierez généralement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts des fonds d’investissement à la Bourse de Toronto ou sur un autre marché (« une bourse »). Si les actions sont achetées ou vendues en bourse, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l’achat d’actions du fonds de placement et pourraient en recevoir moins lors de leur vente.

Des frais et dépenses permanents sont associés à la détention d’actions d’un fonds de placement. Un fonds d’investissement doit préparer des documents d’information qui contiennent des renseignements clés sur le fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le Fonds dans les documents déposés auprès des organismes de réglementation, accessibles à l’adresse www.sedarplus.ca. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, y compris les changements de valeur des actions et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte de certains frais comme les coûts de rachat ou les impôts sur le revenu payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent être de nature prospective. Les énoncés prospectifs sont des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d’événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s’attend à », « anticipe », « a l’intention », « planifie », « croit », « estime » ou d’autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs ou les énoncés qui comprennent des renseignements autres que des renseignements historiques sont assujettis à des risques et à des incertitudes, et les résultats, les mesures ou les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont énoncés dans les ÉP. Les EFP ne sont pas garants du rendement futur et sont, par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les FLS contenus dans ce document soient fondés sur des hypothèses que Investissements Purpose juge raisonnables, Investissements Purpose ne peut garantir que les résultats réels correspondront à ces FLS. Le lecteur est averti de prendre en considération attentivement les déclarations prospectives et de ne pas se fier indûment à celles-ci. Sauf si la loi applicable l’exige, il n’y a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, et cela est expressément décliné.