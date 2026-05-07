Kraken Robotics signe un protocole d’accord avec SEFINE SISAM

Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador, 07 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. (« Kraken » ou la « Société ») (TSX-V : PNG, OTCQB : KRKNF) annonce avoir signé un protocole d’accord (MOU) avec SEFINE SISAM (Strategic Unmanned Systems Research Center) lors du salon SAHA en Turquie.

Dans le cadre de cet accord, Kraken collaborera avec SISAM pour intégrer KATFISH à son logiciel de planification de mission et développer des capacités de reconnaissance automatique de cibles (ATR) pour le sonar à ouverture synthétique de Kraken.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec SEFINE après une démonstration en mer réussie un peu plus tôt cette année », a déclaré Bernard Mills, vice-président exécutif chargé de la défense chez Kraken Robotics. « Ce partenariat nous positionne pour développer et fournir rapidement des capacités pertinentes dans une région qui allie excellence industrielle et besoins opérationnels. Ensemble, nous faisons progresser des solutions autonomes et entièrement intégrées mobilisables en cas de guerre sous-marine et dans le cadre de la lutte contre les mines, améliorant ainsi la rapidité, la précision et l’efficacité des opérations de sécurité maritime. »

Kraken et SEFINE ont récemment montré le fonctionnement du système KATFISH de Kraken ainsi que d’un système de lancement et de récupération de navire de surface sans équipage (USV), depuis le RD-22 USV de SEFINE au large d’Istanbul, en Turquie. Cette démonstration a validé la détection et la classification rapides et à haute résolution d’objets ressemblant à des mines ainsi que d’infrastructures sous-marines critiques dans un environnement opérationnel.

Illustration 1 : Kraken Robotics a signé un protocole d’accord avec

SEFINE SISAM lors du salon SAHA en Turquie.

À PROPOS DE KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics, Inc. révolutionne le domaine de l’intelligence sous-marine grâce à des capteurs d’imagerie 3D, des solutions d’alimentation et des systèmes robotiques. Nos produits et services permettent à nos clients de relever les défis rencontrés dans nos océans, et ce de manière sûre, efficace et durable.

Les systèmes de sonar à synthèse d’ouverture, d’imagerie sous-marine et LiDAR (détection et localisation par la lumière) de Kraken offrent la meilleure résolution de leur catégorie et fournissent des informations essentielles sur la sécurité, les infrastructures et la géologie des océans. Nos batteries révolutionnaires conçues pour résister à la pression offrent une densité énergétique élevée pour les véhicules marins sans équipage (UUV) et le stockage sous-marin d’énergie.

Kraken Robotics a son siège au Canada et compte des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, et soutient des clients dans plus de 30 pays à travers le monde.

Le 3 mars 2026, Kraken a annoncé l’acquisition de Covelya Group Limited (l’« Acquisition »), un fournisseur international de premier plan de solutions technologiques sous-marines critiques, opérant par l’intermédiaire de ses filiales : Sonardyne International Ltd., EIVA A/S, Forcys Ltd., Wavefront Systems Ltd., Voyis Imaging Inc. et Chelsea Technologies Ltd. L’acquisition devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles et de l’obtention des autorisations réglementaires.

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